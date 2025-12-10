Когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году — даты

На последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Определены единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Их установило Минпросвещения РФ и направило рекомендации по датам во все регионы страны.

«В 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня», — сообщили в пресс-службе министерства.

На последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия. Во время них поднимут государственный флаг России и споют гимн. Также будут чествовать многодетные семьи и семьи, где живут вместе несколько поколений. Например, где вместе живут бабушки, дедушки, родители и дети. Еще на этих мероприятиях будут выступать родители учеников, особенно те, кто получил государственные награды или участвовал в СВО.

По информации Минпросвещения, в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.