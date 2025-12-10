НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Подробности авиакатастрофы в Ивановской области
«Умные решения»
Увеличат пенсии с 1 января
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Образование Когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году — даты

Когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году — даты

Дни проведения установило Минпросвещения

115
На последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUНа последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

На последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Определены единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Их установило Минпросвещения РФ и направило рекомендации по датам во все регионы страны.

«В 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня», — сообщили в пресс-службе министерства.

На последних звонках и выпускных вечерах в школах проведут специальные мероприятия. Во время них поднимут государственный флаг России и споют гимн. Также будут чествовать многодетные семьи и семьи, где живут вместе несколько поколений. Например, где вместе живут бабушки, дедушки, родители и дети. Еще на этих мероприятиях будут выступать родители учеников, особенно те, кто получил государственные награды или участвовал в СВО.

По информации Минпросвещения, в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.

А основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. Подробное расписание экзаменов мы опубликовали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Последний звонок Минпросвещения Школа Выпускной
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление