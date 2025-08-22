Как попасть в новую школу в Ярославле: инструкция

В мэрии Ярославля рассказали, как записать ребенка в новую школу на улице Большой Федоровской. По информации властей, она получила лицензию на образовательную деятельность и была присоединена к образовательному комплексу № 32 имени Валентины Терешковой.
«Новая школа рассчитана на 500 учеников. В ней создана вся необходимая инфраструктура, отвечающая современным требованиям образования», — добавили в мэрии.
Приём детей начнется с 23 августа. Старт работы — с 09:00. Будет открыт набор в первые классы, а также зачисление в порядке перевода во 2-8 классы.
Обращаться следует по адресу: Ярославль, ул. Лесная, д.1б. Заявление можно подать лично родителям (законным представителям) или через портал Госуслуги.
Напомним, школу на Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объекта до апреля 2026 года.
Также в Ярославле строится новая школа на Московском проспекте. Она рассчитана на прием 1100 учеников. Но ее введение в эксплуатацию задерживается. По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, ввод учебного учреждения в работу произойдет не позднее 1 октября 2025 года, учебный процесс начнется со второй четверти.