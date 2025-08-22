НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Как попасть в новую школу в Ярославле: инструкция

Как попасть в новую школу в Ярославле: инструкция

В мэрии озвучили порядок приема детей в учреждение на Большой Федоровской

Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября | Источник: Михаил Евраев / TelegramШкола на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В мэрии Ярославля рассказали, как записать ребенка в новую школу на улице Большой Федоровской. По информации властей, она получила лицензию на образовательную деятельность и была присоединена к образовательному комплексу № 32 имени Валентины Терешковой.

«Новая школа рассчитана на 500 учеников. В ней создана вся необходимая инфраструктура, отвечающая современным требованиям образования», — добавили в мэрии.

Приём детей начнется с 23 августа. Старт работы — с 09:00. Будет открыт набор в первые классы, а также зачисление в порядке перевода во 2-8 классы.

Обращаться следует по адресу: Ярославль, ул. Лесная, д.1б. Заявление можно подать лично родителям (законным представителям) или через портал Госуслуги.

Напомним, школу на Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объекта до апреля 2026 года.

Также в Ярославле строится новая школа на Московском проспекте. Она рассчитана на прием 1100 учеников. Но ее введение в эксплуатацию задерживается. По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, ввод учебного учреждения в работу произойдет не позднее 1 октября 2025 года, учебный процесс начнется со второй четверти.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Мэрия Ярославля
