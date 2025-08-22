Как попасть в новую школу в Ярославле: инструкция

Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября Источник: Михаил Евраев / Telegram

В мэрии Ярославля рассказали, как записать ребенка в новую школу на улице Большой Федоровской. По информации властей, она получила лицензию на образовательную деятельность и была присоединена к образовательному комплексу № 32 имени Валентины Терешковой.

«Новая школа рассчитана на 500 учеников. В ней создана вся необходимая инфраструктура, отвечающая современным требованиям образования», — добавили в мэрии.

Приём детей начнется с 23 августа. Старт работы — с 09:00. Будет открыт набор в первые классы, а также зачисление в порядке перевода во 2-8 классы.

Обращаться следует по адресу: Ярославль, ул. Лесная, д.1б. Заявление можно подать лично родителям (законным представителям) или через портал Госуслуги.

Напомним, школу на Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объекта до апреля 2026 года.