В Ярославле продлили разрешения на строительство новых школ до 2026 года: что это значит

Разрешения на строительство новых школ в Ярославле продлили до 2026 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на строительство двух школ в Ярославле на улице Большой Федоровской и Московском проспекте до апреля 2026 года. Что это означает, объяснили в правительстве региона.

«В связи с окончанием срока действия разрешений на строительство двух новых школ министерством оперативно проведена работа по продлению необходимых документов. Готовность обоих объектов уже превышает 90%. Работы идут строго по графику. Планируем завершить их в срок, чтобы обе школы могли начать работу в новом учебном году», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.

Напомним, весной ярославцы пожаловались на невозможность записать детей в новые школы. Жителям района в городском департаменте образования сообщили, что, если запись и стартует, то набирать детей в учебные учреждения будут не по прописке, а по принципу «кто успеет». Люди опасаются, что не смогут устроить детей учиться рядом с домом.

При этом в мае мэр Ярославля Артем Молчанов объявил, что строительство школ находится на финишной прямой: в учебных учреждениях ведется монтаж оборудования и установка мебели, благоустройство территорий, формируются педагогические коллективы. Он пообещал, что в новом учебном году школы примут своих учеников.

Кроме того, в мэрии сообщили, что школа на Большой Федоровской будет функционировать в рамках единого образовательного комплекса. К какой школе присоединят строящуюся, не озвучивается. Ранее об этом говорил детский омбудсмен Михаил Крупин.