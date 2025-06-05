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Образование В Ярославле продлили разрешения на строительство новых школ до 2026 года: что это значит

В Ярославле продлили разрешения на строительство новых школ до 2026 года: что это значит

Ситуацию прокомментировали в правительстве региона

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4 комментария
Разрешения на строительство новых школ в Ярославле продлили до 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазрешения на строительство новых школ в Ярославле продлили до 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разрешения на строительство новых школ в Ярославле продлили до 2026 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на строительство двух школ в Ярославле на улице Большой Федоровской и Московском проспекте до апреля 2026 года. Что это означает, объяснили в правительстве региона.

«В связи с окончанием срока действия разрешений на строительство двух новых школ министерством оперативно проведена работа по продлению необходимых документов. Готовность обоих объектов уже превышает 90%. Работы идут строго по графику. Планируем завершить их в срок, чтобы обе школы могли начать работу в новом учебном году», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.

Напомним, весной ярославцы пожаловались на невозможность записать детей в новые школы. Жителям района в городском департаменте образования сообщили, что, если запись и стартует, то набирать детей в учебные учреждения будут не по прописке, а по принципу «кто успеет». Люди опасаются, что не смогут устроить детей учиться рядом с домом.

При этом в мае мэр Ярославля Артем Молчанов объявил, что строительство школ находится на финишной прямой: в учебных учреждениях ведется монтаж оборудования и установка мебели, благоустройство территорий, формируются педагогические коллективы. Он пообещал, что в новом учебном году школы примут своих учеников.

Кроме того, в мэрии сообщили, что школа на Большой Федоровской будет функционировать в рамках единого образовательного комплекса. К какой школе присоединят строящуюся, не озвучивается. Ранее об этом говорил детский омбудсмен Михаил Крупин.

Школа на улице Большой Федоровской рассчитана на 500 мест. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, библиотека, мастерские для уроков технологии. Школа на Московском проспекте сможет принять 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн длиной 25 метров.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Это не только позорище, а уже преступление. Напоминаю, срок ввода школ в эксплуатацию согласно госконтрактов - 2024 год. В прошлом году продлили на год, теперь еще на год. Подрядчиков надо признать недобросовестными поставщиками,.. чиновников, их покрывающих, снять с должностей.
Гость
1 час
Это означает, что в срок, как всегда, ничего не сделано. Позорище!
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