НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 744мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,72
EUR 90,31
Пожар в жилом доме
Когда откроют новую поликлинику
Обрушится непогода
Новая площадка у ТЮЗа
Новый глава Ярославского округа
Когда откроется новая школа
Гид по отдыху в России
Отзыв на отдых в Абхазии
Где нет главврачей
Куда ехать на рыбалку
Образование «Есть сложности»: когда на самом деле откроются новые школы в Ярославле

«Есть сложности»: когда на самом деле откроются новые школы в Ярославле

Мэр подтвердил отставание от сроков по одному из объектов

1 355
4 комментария
Срок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСрок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Срок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов 18 июня на заседании городского муниципалитета пояснил ситуацию со сдвигом сроков открытия новой школы на Московском проспекте в Ярославле. О том, что работы на объекте не будут завершены к 1 июля, как это планировалось, власти уже объявляли. Но подробности не озвучивались.

«Есть сложности. Ввод учебного учреждения в работу произойдет не позднее 1 октября 2025 года, учебный процесс начнется со второй четверти», — прокомментировал Молчанов.

Мэр добавил, что сейчас прикладываются все усилия, чтобы задачу перевыполнить.

При этом завершение работ во второй новой школе на улице Большой Федоровской ожидается 1 июля. Свои двери для учеников учебное учреждение должно распахнуть 1 сентября 2025 года. Сейчас, по словам мэра, идет набор педагогов.

Напомним, школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

Школа на Московском проспекте рассчитана на прием 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн длиной 25 метров. Школа на улице Большой Федоровской рассчитана на 500 мест. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, библиотека, мастерские для уроков технологии.

При этом запись в школы все еще не идет. В департаменте образования Ярославля объяснили это тем, что объекты еще не переданы в ведение департамента.

Кроме того, в мэрии сообщили, что школа на Большой Федоровской будет функционировать в рамках единого образовательного комплекса.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
5 часов
Как бы ускорить сроки пребывания Молчанова на посту Мэра города ?! Может тогда всё начнёт исполняться в срок.
Гость
4 часа
Страшно...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление