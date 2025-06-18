«Есть сложности»: когда на самом деле откроются новые школы в Ярославле

Срок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов 18 июня на заседании городского муниципалитета пояснил ситуацию со сдвигом сроков открытия новой школы на Московском проспекте в Ярославле. О том, что работы на объекте не будут завершены к 1 июля, как это планировалось, власти уже объявляли. Но подробности не озвучивались.

«Есть сложности. Ввод учебного учреждения в работу произойдет не позднее 1 октября 2025 года, учебный процесс начнется со второй четверти», — прокомментировал Молчанов.

Мэр добавил, что сейчас прикладываются все усилия, чтобы задачу перевыполнить.

При этом завершение работ во второй новой школе на улице Большой Федоровской ожидается 1 июля. Свои двери для учеников учебное учреждение должно распахнуть 1 сентября 2025 года. Сейчас, по словам мэра, идет набор педагогов.

Напомним, школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

Школа на Московском проспекте рассчитана на прием 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн длиной 25 метров. Школа на улице Большой Федоровской рассчитана на 500 мест. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, библиотека, мастерские для уроков технологии.

При этом запись в школы все еще не идет. В департаменте образования Ярославля объяснили это тем, что объекты еще не переданы в ведение департамента.