В Ярославской области школы объединили в образовательные комплексы. Публикуем список

В Ярославской области появились образовательные комплексы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области создали несколько образовательных комплексов. Осенью 2024 года власти начали масштабные изменения в сфере образования. Конкретно: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском школы и детсады стали объединять в образовательные центры. Власти рассказали, что за счет этого можно сократить количество управленческого персонала и поднять зарплаты нянечкам. Обещают, что улучшится и обучение ребят.

В Министерстве образования Ярославской области порталу 76.RU предоставили список школ и детсадов, которые уже вошли в образовательные комплексы. Публикуем их список.

Образовательный комплекс № 1 «Лидер», Ярославль

Средняя школа № 49;

средняя школа № 71;

детский сад № 37;

детский сад № 124.

Образовательный комплекс № 2 «Вектор», Ярославль

Средняя школа № 39;

средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова;

средняя школа № 72;

детский сад № 16;

детский сад № 128;

детский сад № 209;

детский сад № 211.

Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева», Ярославль

Средняя школа № 42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка;

средняя школа № 7;

детский сад № 75;

детский сад № 102.

Образовательный комплекс «Флагман», Рыбинск

Школа № 10;

школа № 3;

школа № 21;

школа № 43;

детский сад № 5;

детский сад № 26;

детский сад № 38;

детский сад № 69;

детский сад № 71;

детский сад № 74.

Образовательный комплекс «Импульс», Рыбинск

Школа № 28 имени А. А. Суркова;

школа № 27;

гимназия № 18 имени В. Г. Соколова;

школа № 29;

детский сад № 30;

детский сад № 49;

детский сад № 99;

детский сад № 106.

Образовательный комплекс № 1, Переславль-Залесский

Средняя школа № 6;

средняя школа № 9;

Ивановская средняя школа;

Дмитриевская основная школа;

Кубринская средняя школа;

Купанская средняя школа;

Нагорьевская средняя школа;

Плещеевская начальная школа;

детский сад «Звездочка»;

детский сад «Чебурашка»;

детский сад «Колокольчик»;

Ивановский детский сад;

Лыченский детский сад;

Кубринский детский сад;

Купанский детский сад;

Нагорьевский детский сад;

Рахмановский детский сад.

После того как новости о грядущих изменениях дошли до родителей, многие заволновались: как это отразится на учебном процессе? Например, в одной из элитных школ устроили собрание, где люди высказались категорически против объединения с другими учреждениями. Инициативные ярославцы даже дошли до суда с просьбой отменить инициативу: но там постановили, что власти могут продолжать процесс.

Детский омбудсмен обратился в прокуратуру, а власти успокаивали жителей региона: изменения пойдут только на пользу существующей системе. Губернатор Михаил Евраев оперировал тем, что сокращение руководительского состава поможет поднять зарплаты нянечкам в детских садах.

Но не все видели перспективы в подобных изменениях. Директор одной из школ в Ярославской области сообщил, что сокращения коснулись не только руководящего состава, но и персонала: поваров, гардеробщиц, уборщиц. Это вызвало у него некоторые опасения по поводу обслуживания учебных заведений.

В январе 2025 год суд также признал законным создание образовательных комплексов в Рыбинске и Переславле-Залесском в Ярославской области.