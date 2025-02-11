В Ярославской области школы объединили в образовательные комплексы. Публикуем список

В Ярославской области создали несколько образовательных комплексов. Осенью 2024 года власти начали масштабные изменения в сфере образования. Конкретно: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском школы и детсады стали объединять в образовательные центры. Власти рассказали, что за счет этого можно сократить количество управленческого персонала и поднять зарплаты нянечкам. Обещают, что улучшится и обучение ребят.
В Министерстве образования Ярославской области порталу 76.RU предоставили список школ и детсадов, которые уже вошли в образовательные комплексы. Публикуем их список.
Образовательный комплекс № 1 «Лидер», Ярославль
Средняя школа № 49;
средняя школа № 71;
детский сад № 37;
детский сад № 124.
Образовательный комплекс № 2 «Вектор», Ярославль
Средняя школа № 39;
средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова;
средняя школа № 72;
детский сад № 16;
детский сад № 128;
детский сад № 209;
детский сад № 211.
Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева», Ярославль
Средняя школа № 42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка;
средняя школа № 7;
детский сад № 75;
детский сад № 102.
Образовательный комплекс «Флагман», Рыбинск
Школа № 10;
школа № 3;
школа № 21;
школа № 43;
детский сад № 5;
детский сад № 26;
детский сад № 38;
детский сад № 69;
детский сад № 71;
детский сад № 74.
Образовательный комплекс «Импульс», Рыбинск
Школа № 28 имени А. А. Суркова;
школа № 27;
гимназия № 18 имени В. Г. Соколова;
школа № 29;
детский сад № 30;
детский сад № 49;
детский сад № 99;
детский сад № 106.
Образовательный комплекс № 1, Переславль-Залесский
Средняя школа № 6;
средняя школа № 9;
Ивановская средняя школа;
Дмитриевская основная школа;
Кубринская средняя школа;
Купанская средняя школа;
Нагорьевская средняя школа;
Плещеевская начальная школа;
детский сад «Звездочка»;
детский сад «Чебурашка»;
детский сад «Колокольчик»;
Ивановский детский сад;
Лыченский детский сад;
Кубринский детский сад;
Купанский детский сад;
Нагорьевский детский сад;
Рахмановский детский сад.
После того как новости о грядущих изменениях дошли до родителей, многие заволновались: как это отразится на учебном процессе? Например, в одной из элитных школ устроили собрание, где люди высказались категорически против объединения с другими учреждениями. Инициативные ярославцы даже дошли до суда с просьбой отменить инициативу: но там постановили, что власти могут продолжать процесс.
Детский омбудсмен обратился в прокуратуру, а власти успокаивали жителей региона: изменения пойдут только на пользу существующей системе. Губернатор Михаил Евраев оперировал тем, что сокращение руководительского состава поможет поднять зарплаты нянечкам в детских садах.
Но не все видели перспективы в подобных изменениях. Директор одной из школ в Ярославской области сообщил, что сокращения коснулись не только руководящего состава, но и персонала: поваров, гардеробщиц, уборщиц. Это вызвало у него некоторые опасения по поводу обслуживания учебных заведений.
В январе 2025 год суд также признал законным создание образовательных комплексов в Рыбинске и Переславле-Залесском в Ярославской области.
Подробнее об объединениях мы рассказываем в этом сюжете.