НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

4 м/c,

зап.

 771мм 92%
Подробнее
5 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Простились с замглавы района
Сменили двух министров
Изменили приговор сатанисту
Новые правила приема в вузы
Миллиарды на дорожные камеры
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем теперь занимаются кондукторы
Что строят в регионе
Активист — про третий мост
Образование Оптимизация школ В Ярославской области школы объединили в образовательные комплексы. Публикуем список

В Ярославской области школы объединили в образовательные комплексы. Публикуем список

Рассказываем, какие учреждения теперь работают по новым правилам

214
Написать комментарий
В Ярославской области появились образовательные комплексы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области появились образовательные комплексы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появились образовательные комплексы

Источник:

В Ярославской области создали несколько образовательных комплексов. Осенью 2024 года власти начали масштабные изменения в сфере образования. Конкретно: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском школы и детсады стали объединять в образовательные центры. Власти рассказали, что за счет этого можно сократить количество управленческого персонала и поднять зарплаты нянечкам. Обещают, что улучшится и обучение ребят.

В Министерстве образования Ярославской области порталу 76.RU предоставили список школ и детсадов, которые уже вошли в образовательные комплексы. Публикуем их список.

Образовательный комплекс № 1 «Лидер», Ярославль

  • Средняя школа № 49;

  • средняя школа № 71;

  • детский сад № 37;

  • детский сад № 124.

Образовательный комплекс № 2 «Вектор», Ярославль

  • Средняя школа № 39;

  • средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова;

  • средняя школа № 72;

  • детский сад № 16;

  • детский сад № 128;

  • детский сад № 209;

  • детский сад № 211.

Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева», Ярославль

  • Средняя школа № 42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка;

  • средняя школа № 7;

  • детский сад № 75;

  • детский сад № 102.

Образовательный комплекс «Флагман», Рыбинск

  • Школа № 10;

  • школа № 3;

  • школа № 21;

  • школа № 43;

  • детский сад № 5;

  • детский сад № 26;

  • детский сад № 38;

  • детский сад № 69;

  • детский сад № 71;

  • детский сад № 74.

Образовательный комплекс «Импульс», Рыбинск

  • Школа № 28 имени А. А. Суркова;

  • школа № 27;

  • гимназия № 18 имени В. Г. Соколова;

  • школа № 29;

  • детский сад № 30;

  • детский сад № 49;

  • детский сад № 99;

  • детский сад № 106.

Образовательный комплекс № 1, Переславль-Залесский

  • Средняя школа № 6;

  • средняя школа № 9;

  • Ивановская средняя школа;

  • Дмитриевская основная школа;

  • Кубринская средняя школа;

  • Купанская средняя школа;

  • Нагорьевская средняя школа;

  • Плещеевская начальная школа;

  • детский сад «Звездочка»;

  • детский сад «Чебурашка»;

  • детский сад «Колокольчик»;

  • Ивановский детский сад;

  • Лыченский детский сад;

  • Кубринский детский сад;

  • Купанский детский сад;

  • Нагорьевский детский сад;

  • Рахмановский детский сад.

После того как новости о грядущих изменениях дошли до родителей, многие заволновались: как это отразится на учебном процессе? Например, в одной из элитных школ устроили собрание, где люди высказались категорически против объединения с другими учреждениями. Инициативные ярославцы даже дошли до суда с просьбой отменить инициативу: но там постановили, что власти могут продолжать процесс.

Детский омбудсмен обратился в прокуратуру, а власти успокаивали жителей региона: изменения пойдут только на пользу существующей системе. Губернатор Михаил Евраев оперировал тем, что сокращение руководительского состава поможет поднять зарплаты нянечкам в детских садах.

Но не все видели перспективы в подобных изменениях. Директор одной из школ в Ярославской области сообщил, что сокращения коснулись не только руководящего состава, но и персонала: поваров, гардеробщиц, уборщиц. Это вызвало у него некоторые опасения по поводу обслуживания учебных заведений.

В январе 2025 год суд также признал законным создание образовательных комплексов в Рыбинске и Переславле-Залесском в Ярославской области.

Подробнее об объединениях мы рассказываем в этом сюжете.

ПО ТЕМЕ
Объединение школ Образование Детские сады
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление