«Оптимизация? Для нас — драматизация»: родители учеников вскипели из-за объединения школ. Репортаж

Родители учеников элитной школы в Ярославле устроили собрание из-за объединения Источник: Кристина Геворкян











Одним из самых обсуждаемых инфоповодов начала сентября стала новость об объединении учебных заведений в Ярославле. По задумке чиновников художественные и обычные школы, гимназии, садики объединят в единые кластеры с общим руководством.

Сделать это собирались без шума, но после публикаций СМИ родители учеников подняли шум. Новости вызвали негодование у родителей обучающихся в учреждениях, которые попадают под оптимизацию.

Что за оптимизация в системе образования? Узнать В Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса. Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“». Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.

Обеспокоенные мамы и папы учеников 42-й школы, которую собираются объединить со школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, запустили в соцсетях хэштег #школе42быть против объединения.

Днем 9 сентября во дворе школы № 42 на улице Салтыкова-Щедрина в Ярославле прошло собрание по поводу оптимизации. Мы побывали там и выслушали позицию родителей. Что они думают по поводу объединения образовательных учреждениях и почему, по их мнению, этого нельзя допустить, — читайте в этом материале.

«Мы ничего не хотим менять»

Посреди рабочего дня у 42-й школы стоял гул. Ошарашенные родители бесконечно переговаривались и возмущались.

— Внятного ответа на вопрос «Зачем?» мы не получили, — заявила в беседе с 76.RU мама шестиклассника Надежда Федорова. — Нам отписались красивыми фразами: «оптимизация», «реорганизация». Для нас — драматизация. Абсолютно невнятные красивые фразы, а нам нужен внятный ответ. Что это нам даст? У нас всё прекрасно, это замечательная школа с высоким рейтингом. Показатели наших детей, когда они поступают в самые престижные вузы России и заграницей. Мы ничего не хотим менять. Ни наша администрация, ни наши дети. Их всё устраивает, понимаете?

Мама шестиклассника и бывшая учительница 42-й школы — об объединении образовательных учреждений Источник: Кристина Геворкян

По словам Надежды, инициатива о соединении нескольких учебных учреждений не обсуждалась с родителями. Об оптимизации многие узнали из СМИ.

— Я сама выпускница этой школы. Я здесь работала педагогом французского языка много лет. Мой сын выпускник этой школы, моя дочка учится в шестом классе. И я, как человек, который жил в этой школе и продолжает жить много лет, не хочу, чтобы у меня в аттестате у ребенка стояла надпись: «Выпускница комбината № 1», — добавила Надежда.

Простите, мы здесь не цыплят выращиваем, мы здесь воспитываем поколение достаточно образованное и хотим, чтобы наши дети стали кем-то в этой жизни. А вот это объединение ничего нашей школе хорошего не принесет, абсолютно. Надежда Федерова мама шестиклассника

«Это просто катастрофа»

Многие в один голос объясняли: в школу №42 поступали намеренно. Мол, тут хорошо учат иностранному языку. Учреждение — статусное. Родители опасаются, что из-за оптимизации могут сократить любимых педагогов.

— Мы поступали в школу № 42, мы хотим ее закончить. Ребенок уже слышала от кого-то из учителей, что в случае, если это произойдет, они будут искать новое место работы. То есть, в связи с тем, что с ними так некрасиво поступают, ставят перед фактом, возможно, мы потеряем педагогический состав. Соответственно, качество обучения у нас упадет просто сразу. Поэтому все хватаются за голову, особенно ученики 10–11 классов. Им поступать, у них в последний момент почва из-под ног буквально. Мы шли, ориентируясь на сильный педагогический состав. Если сейчас сократят, это просто катастрофа, — обратила внимание Анна. — Сейчас младший ребенок в пятом классе, мы в течение пятого класса, естественно, посмотрим, дальше будем думать и принимать решение [о переводе].

В школе есть традиция — выпускники спустя годы приводят учиться в нее собственных детей Источник: Кирилл Поверинов











Процесс объединения школ планируется начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года. Родители отмечают, что если бы заранее знали о грядущих изменениях, то с нового учебного года перевели бы своих детей в другое образовательное учреждение.

— После 9 класса у нас был выбор, куда пойти. Дочку брали в несколько учебных заведений. И мы выбрали именно школу № 42. Почему это не было известно раньше, летом? Все родители первоклассников и, что очень важно, десятиклассников, делали выбор в пользу школы летом. Подавали документы и всё прочее. Почему, когда начался учебный процесс, нас ставят перед фактом? — считает Анна, выпускница школы № 42, у которой здесь учатся двое детей в 5-м и 10-м классе. — Если бы мы узнали раньше, мы бы отдали ребенка в другую школу, потому что у нее были варианты, она прошла в разные учебные заведения.

Такая табличка стоит с Эйфелевой башней стоит во дворе школы Источник: Кирилл Поверинов











Директора и администрацию школы родители ни в чем не обвиняют.

— В этой программе они материал [речь идет про администрацию школы]. Как они могут иметь свое мнение? Здесь только мы можем защитить своих детей. Учителя — крепостные, — Анна Алексеева. — Я лично отношусь к оптимизации так: если цветок растет в земле — не надо его срывать. Не надо букетов, потому что здесь получается совершено разное по типажу. Грубо говоря, взяли садовые растения и полевые. Зачем? Это ни к чему хорошему привести не может. Это не прогрессия. Я не вижу света в конце туннеля.

Когда я забеременела, первое, что сделала, искала квартиру у этой школы. Все надежды, которые были у детей, это все раствориться. Анна Алексеева мама четвероклассницы

Для чего нужна оптимизация школ и садиков?

В правительстве прокомментировали оптимизацию Источник: Кирилл Поверинов











Ранее в мэрии объяснили, для чего решили объединить школы и детские сады в Ярославле. По словам чиновников, все дело в стремлении «повысить качество обучения и эффективность управления». В комплексе объединённых учебных заведений будет единая централизованная администрация с общими финансовыми и кадровыми мощностями. При этом власти обещают, что в плане образовательного процесса ничего не изменится.

По информации 76.RU, родители учеников 42-й школы также направили обращение о реорганизации школ в прокуратуру Ярославской области.

Рассказывая о школе многие не могли сдержать слез Источник: Кирилл Поверинов











Что говорят власти

Вечером 9 сентября заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова рассказал, зачем в Ярославле создают кластеры. По ее словам, объединение детских садов и школ под одним административно-управленческим персоналом улучшит качество образования.

— Создание пилотного проекта по формированию новых образовательных комплексов будет реализовано на территории Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского. <…> В городе Ярославле реорганизация учреждений образования проходит с 2015 года. Задача нового комплекса — это прежде всего объединение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений. Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования. Сами образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме, работающие в них педагоги и учащиеся остаются в прежних условиях. Каждое учреждение остается в своей школе, на своей базе и сохраняет количество мест как детей, так и педагогических работников, — рассказала 76.RU заммэра Ярославля Елена Волкова.

Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования. Елена Волкова заместитель мэра по социальной политике

Несмотря на то, что ответственность за проведение пилотного проекта лежит на муниципалитетах, областное Министерство образования, как выяснилось, следит за инициативой.

— Последствия пилотного проекта по созданию новых образовательных комплексов получило положительную экспертную оценку Министерства образования Ярославской области, — рассказала Елена Волкова.

Заммэра раскрыла новую деталь оптимизации: в новых образовательных кластерах учителя будут получать повышенную зарплату.

— Повышение оплаты труда в таких комплексах произойдет как у педагогических работников, так и у младшего обслуживающего персонала. Подобные образовательные комплексы уже существуют несколько лет в других регионах Российской Федерации и наша Ярославская область также участвует в пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов, — рассказала представитель администрации.

На тему объединения высказался уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Обращения о реорганизации стали поступать на горячую линию детского омбудсмена из Рыбинска и Ярославля.

— Принимая столь кардинальное решение о реорганизации образовательных учреждений без учета мнения всех участников образовательного процесса, без аналитической проработки, имея основной целью сокращение расходов бюджета на образование, органами местного самоуправления нарушены основные базовые принципы в сфере образования, в том числе главного — признание приоритетности образования. В связи с вышеперечисленными фактами мной направлено информационное письмо в адрес и. о. прокурора Ярославской области о проведении проверки законности принятия органами местного самоуправления Ярославля и Рыбинска нормативных правовых актов, связанных с реорганизацией образовательных организаций, — считает Михаил Крупин.