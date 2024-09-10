«Оптимизация? Для нас — драматизация»: родители учеников вскипели из-за объединения школ. Репортаж

Одним из самых обсуждаемых инфоповодов начала сентября стала новость об объединении учебных заведений в Ярославле. По задумке чиновников художественные и обычные школы, гимназии, садики объединят в единые кластеры с общим руководством.
Сделать это собирались без шума, но после публикаций СМИ родители учеников подняли шум. Новости вызвали негодование у родителей обучающихся в учреждениях, которые попадают под оптимизацию.
Что за оптимизация в системе образования?
В Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.
Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».
Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».
Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.
Обеспокоенные мамы и папы учеников 42-й школы, которую собираются объединить со школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, запустили в соцсетях хэштег #школе42быть против объединения.
Днем 9 сентября во дворе школы № 42 на улице Салтыкова-Щедрина в Ярославле прошло собрание по поводу оптимизации. Мы побывали там и выслушали позицию родителей. Что они думают по поводу объединения образовательных учреждениях и почему, по их мнению, этого нельзя допустить, — читайте в этом материале.
«Мы ничего не хотим менять»
Посреди рабочего дня у 42-й школы стоял гул. Ошарашенные родители бесконечно переговаривались и возмущались.
— Внятного ответа на вопрос «Зачем?» мы не получили, — заявила в беседе с 76.RU мама шестиклассника Надежда Федорова. — Нам отписались красивыми фразами: «оптимизация», «реорганизация». Для нас — драматизация. Абсолютно невнятные красивые фразы, а нам нужен внятный ответ. Что это нам даст? У нас всё прекрасно, это замечательная школа с высоким рейтингом. Показатели наших детей, когда они поступают в самые престижные вузы России и заграницей. Мы ничего не хотим менять. Ни наша администрация, ни наши дети. Их всё устраивает, понимаете?
По словам Надежды, инициатива о соединении нескольких учебных учреждений не обсуждалась с родителями. Об оптимизации многие узнали из СМИ.
— Я сама выпускница этой школы. Я здесь работала педагогом французского языка много лет. Мой сын выпускник этой школы, моя дочка учится в шестом классе. И я, как человек, который жил в этой школе и продолжает жить много лет, не хочу, чтобы у меня в аттестате у ребенка стояла надпись: «Выпускница комбината № 1», — добавила Надежда.
Простите, мы здесь не цыплят выращиваем, мы здесь воспитываем поколение достаточно образованное и хотим, чтобы наши дети стали кем-то в этой жизни. А вот это объединение ничего нашей школе хорошего не принесет, абсолютно.
«Это просто катастрофа»
Многие в один голос объясняли: в школу №42 поступали намеренно. Мол, тут хорошо учат иностранному языку. Учреждение — статусное. Родители опасаются, что из-за оптимизации могут сократить любимых педагогов.
— Мы поступали в школу № 42, мы хотим ее закончить. Ребенок уже слышала от кого-то из учителей, что в случае, если это произойдет, они будут искать новое место работы. То есть, в связи с тем, что с ними так некрасиво поступают, ставят перед фактом, возможно, мы потеряем педагогический состав. Соответственно, качество обучения у нас упадет просто сразу. Поэтому все хватаются за голову, особенно ученики 10–11 классов. Им поступать, у них в последний момент почва из-под ног буквально. Мы шли, ориентируясь на сильный педагогический состав. Если сейчас сократят, это просто катастрофа, — обратила внимание Анна. — Сейчас младший ребенок в пятом классе, мы в течение пятого класса, естественно, посмотрим, дальше будем думать и принимать решение [о переводе].
Процесс объединения школ планируется начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года. Родители отмечают, что если бы заранее знали о грядущих изменениях, то с нового учебного года перевели бы своих детей в другое образовательное учреждение.
— После 9 класса у нас был выбор, куда пойти. Дочку брали в несколько учебных заведений. И мы выбрали именно школу № 42. Почему это не было известно раньше, летом? Все родители первоклассников и, что очень важно, десятиклассников, делали выбор в пользу школы летом. Подавали документы и всё прочее. Почему, когда начался учебный процесс, нас ставят перед фактом? — считает Анна, выпускница школы № 42, у которой здесь учатся двое детей в 5-м и 10-м классе. — Если бы мы узнали раньше, мы бы отдали ребенка в другую школу, потому что у нее были варианты, она прошла в разные учебные заведения.
Директора и администрацию школы родители ни в чем не обвиняют.
— В этой программе они материал [речь идет про администрацию школы]. Как они могут иметь свое мнение? Здесь только мы можем защитить своих детей. Учителя — крепостные, — Анна Алексеева. — Я лично отношусь к оптимизации так: если цветок растет в земле — не надо его срывать. Не надо букетов, потому что здесь получается совершено разное по типажу. Грубо говоря, взяли садовые растения и полевые. Зачем? Это ни к чему хорошему привести не может. Это не прогрессия. Я не вижу света в конце туннеля.
Когда я забеременела, первое, что сделала, искала квартиру у этой школы. Все надежды, которые были у детей, это все раствориться.
Для чего нужна оптимизация школ и садиков?
Ранее в мэрии объяснили, для чего решили объединить школы и детские сады в Ярославле. По словам чиновников, все дело в стремлении «повысить качество обучения и эффективность управления». В комплексе объединённых учебных заведений будет единая централизованная администрация с общими финансовыми и кадровыми мощностями. При этом власти обещают, что в плане образовательного процесса ничего не изменится.
По информации 76.RU, родители учеников 42-й школы также направили обращение о реорганизации школ в прокуратуру Ярославской области.
Что говорят власти
Вечером 9 сентября заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова рассказал, зачем в Ярославле создают кластеры. По ее словам, объединение детских садов и школ под одним административно-управленческим персоналом улучшит качество образования.
— Создание пилотного проекта по формированию новых образовательных комплексов будет реализовано на территории Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского. <…> В городе Ярославле реорганизация учреждений образования проходит с 2015 года. Задача нового комплекса — это прежде всего объединение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений. Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования. Сами образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме, работающие в них педагоги и учащиеся остаются в прежних условиях. Каждое учреждение остается в своей школе, на своей базе и сохраняет количество мест как детей, так и педагогических работников, — рассказала 76.RU заммэра Ярославля Елена Волкова.
Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования.
Несмотря на то, что ответственность за проведение пилотного проекта лежит на муниципалитетах, областное Министерство образования, как выяснилось, следит за инициативой.
— Последствия пилотного проекта по созданию новых образовательных комплексов получило положительную экспертную оценку Министерства образования Ярославской области, — рассказала Елена Волкова.
Заммэра раскрыла новую деталь оптимизации: в новых образовательных кластерах учителя будут получать повышенную зарплату.
— Повышение оплаты труда в таких комплексах произойдет как у педагогических работников, так и у младшего обслуживающего персонала. Подобные образовательные комплексы уже существуют несколько лет в других регионах Российской Федерации и наша Ярославская область также участвует в пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов, — рассказала представитель администрации.
На тему объединения высказался уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Обращения о реорганизации стали поступать на горячую линию детского омбудсмена из Рыбинска и Ярославля.
— Принимая столь кардинальное решение о реорганизации образовательных учреждений без учета мнения всех участников образовательного процесса, без аналитической проработки, имея основной целью сокращение расходов бюджета на образование, органами местного самоуправления нарушены основные базовые принципы в сфере образования, в том числе главного — признание приоритетности образования. В связи с вышеперечисленными фактами мной направлено информационное письмо в адрес и. о. прокурора Ярославской области о проведении проверки законности принятия органами местного самоуправления Ярославля и Рыбинска нормативных правовых актов, связанных с реорганизацией образовательных организаций, — считает Михаил Крупин.
Напомним, что ранее стало известно об объединении школ в Рыбинске. По этой теме мы подготовили большой разбор с экспертами о том, зачем делается оптимизация и чем она грозит.