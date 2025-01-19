Всё в порядке? В суде рассмотрели законность объединения школ и детсадов в Ярославской области

Объединение школ в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Суд признал законным создание образовательных комплексов в Рыбинске и Переславле-Залесском в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 января.

По данным властей, судебные процессы длились с сентября 2024 по январь 2025-го.

— По результатам всесторонней оценки процедуры принятия решения о реорганизации, исследования условий обучения и соблюдения гарантий для обучающихся на получение образования суды подтвердили законность и обоснованность решений о реорганизации, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Всего в Ярославской области сформировано шесть образовательных комплексов: три — в Ярославле, два — в Рыбинске и один в Переславле-Залесском.

— На этой неделе завершились все регистрационные процедуры, и вошедшие в пилотный проект образовательные организации Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского начали работать в формате образовательных комплексов, — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

По словам властей, оптимизация в образовании в Ярославской области позволит «повысить эффективность управления школами и детсадами», увеличить зарплаты обслуживающему персоналу за счет сокращения штата управленцев, а также создание преемственности в дошкольном и школьном образовательном процессе.