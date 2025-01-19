НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

6 м/c,

зап.

 747мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Многокилометровая пробка. Видео
Очередь за святой водой
Как прошло Крещение в Ярославле
Эксперимент с лотерейными билетами
Проверки в магазинах «Светофор»
ЧП на заводе
Реконструируют «Спартаковец»
Что есть, чтобы не толстеть
Губерниев в Ярославской области
Возобновили полеты в Казань
Образование Оптимизация школ подробности Всё в порядке? В суде рассмотрели законность объединения школ и детсадов в Ярославской области

Всё в порядке? В суде рассмотрели законность объединения школ и детсадов в Ярославской области

К какому выводу пришли

404
1 комментарий

Объединение школ в Ярославской области

Источник:

Суд признал законным создание образовательных комплексов в Рыбинске и Переславле-Залесском в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 января.

По данным властей, судебные процессы длились с сентября 2024 по январь 2025-го.

— По результатам всесторонней оценки процедуры принятия решения о реорганизации, исследования условий обучения и соблюдения гарантий для обучающихся на получение образования суды подтвердили законность и обоснованность решений о реорганизации, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Всего в Ярославской области сформировано шесть образовательных комплексов: три — в Ярославле, два — в Рыбинске и один в Переславле-Залесском.

— На этой неделе завершились все регистрационные процедуры, и вошедшие в пилотный проект образовательные организации Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского начали работать в формате образовательных комплексов, — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Читайте также

По словам властей, оптимизация в образовании в Ярославской области позволит «повысить эффективность управления школами и детсадами», увеличить зарплаты обслуживающему персоналу за счет сокращения штата управленцев, а также создание преемственности в дошкольном и школьном образовательном процессе.

Всё об объединении школ и детсадов в Ярославской области читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Образование Школы Объединение школ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
31 минута
всё начиналось с Конституции и молчания телят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление