«Не чувствовала ни рук, ни ног»: актриса Татьяна Васильева чуть не погибла по дороге в театр

Татьяна Васильева шла на спектакль, как вдруг на нее рухнул забор. Выбравшись, она сразу рванула в театр Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Обычная прогулка по центру Москвы едва не обернулась трагедией для 79-летней Татьяны Васильевой. Прямо на пешеходную часть, где шла актриса, внезапно обрушились два тяжелых металлических щита ограждения.

Удар оказался настолько сильным, что женщина потеряла равновесие и вывалилась прямо на проезжую часть, оказавшись погребенной под грудой железа.

— Шла, шла, и вдруг вот так вот два щита на меня, и я вываливаюсь на проезжую часть. Не чувствовала ни рук, ни ног, — рассказала актриса. — Еще немножко, и меня, наверное, вообще бы насмерть убило.

К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые бросились на помощь и вытащили артистку из-под завала.

А вот поведение автомобилистов потрясло Васильеву до глубины души. Буквально в паре метров на светофоре стоял поток машин, и водители прекрасно видели, как человека накрыло забором. Однако никто даже не приоткрыл дверь, чтобы поинтересоваться, жива ли женщина. Едва загорелся зеленый сигнал, машины спокойно тронулись и водители уехали по своим делам.

— Человек лежит на дороге, на нем две эти колдобины лежат, и они срываются с места, со светофора. Ну можно же остановиться? Или хотя бы тихо проверить? — возмущена Васильева. — Я не знаю, как я жива, ей-богу.

Несмотря на сильную боль в ноге и пережитое потрясение, артистка отказалась срывать вечерний спектакль. Сначала она честно отыграла свою роль перед зрителями и только после этого отправилась в травмпункт. Врачи диагностировали серьезную травму колена, откачали скопившуюся жидкость и строго-настрого велели звезде соблюдать полный покой.