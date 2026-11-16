«Не чувствовала ни рук, ни ног»: актриса Татьяна Васильева чуть не погибла по дороге в театр

Обычная прогулка по центру Москвы едва не обернулась трагедией для 79-летней Татьяны Васильевой. Прямо на пешеходную часть, где шла актриса, внезапно обрушились два тяжелых металлических щита ограждения.
Удар оказался настолько сильным, что женщина потеряла равновесие и вывалилась прямо на проезжую часть, оказавшись погребенной под грудой железа.
— Шла, шла, и вдруг вот так вот два щита на меня, и я вываливаюсь на проезжую часть. Не чувствовала ни рук, ни ног, — рассказала актриса. — Еще немножко, и меня, наверное, вообще бы насмерть убило.
К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые бросились на помощь и вытащили артистку из-под завала.
А вот поведение автомобилистов потрясло Васильеву до глубины души. Буквально в паре метров на светофоре стоял поток машин, и водители прекрасно видели, как человека накрыло забором. Однако никто даже не приоткрыл дверь, чтобы поинтересоваться, жива ли женщина. Едва загорелся зеленый сигнал, машины спокойно тронулись и водители уехали по своим делам.
— Человек лежит на дороге, на нем две эти колдобины лежат, и они срываются с места, со светофора. Ну можно же остановиться? Или хотя бы тихо проверить? — возмущена Васильева. — Я не знаю, как я жива, ей-богу.
Несмотря на сильную боль в ноге и пережитое потрясение, артистка отказалась срывать вечерний спектакль. Сначала она честно отыграла свою роль перед зрителями и только после этого отправилась в травмпункт. Врачи диагностировали серьезную травму колена, откачали скопившуюся жидкость и строго-настрого велели звезде соблюдать полный покой.
Актриса также обратила внимание на мистику произошедшего. Ограждение рухнуло на нее ровно на том же самом злополучном участке дороги, где весной этого года ее уже сбивал автомобиль. После второго ЧП подряд Татьяна Григорьевна всерьез задумалась, что это место для нее словно проклято.