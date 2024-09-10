Ярославна требует признать незаконным объединение школ. Она подала иск в суд

Ранее против оптимизации взбунтовались родители учеников школы №42 Источник: Кирилл Поверинов











Жительница Ярославля подала иск в суд с требованием признать объединение школ незаконным. Об этом стало известно днем 10 сентября.

— В Кировский районный суд поступило административное исковое заявление жительницы Ярославля о признании незаконным Постановления мэрии Ярославля от 05.09.2024 № 806 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решений по данному заявлению пока не принято. Будет ли оно рассмотрено, станет известно позже.

Родители учеников элитной 42-й школы взбунтовались против оптимизации. Они уверены, что, если их учебное учреждение объединят с школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, качество образования снизится. Мамы и папы хотят, чтобы всё оставалось на своих местах не только из-за статуса школы, но и из-за углубленного изучения французского языка.

На фоне скандала детский омбудсмен Михаил Крупин обратился в прокуратуру, а мэр Ярославля Артем Молчанов назначил собрание с педсоставом и родительским комитетом.

Напомним, осенью 2024 года в Ярославской области объявили о масштабной оптимизации в сфере образования. В пилотный проект войдут три города — Ярославль, Переславль-Залесский и Рыбинск.

В столице Золотого кольца, согласно постановлению мэра города Артема Молчанова, собираются срастить 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».