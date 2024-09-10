Ярославна требует признать незаконным объединение школ. Она подала иск в суд

Жительница Ярославля подала иск в суд с требованием признать объединение школ незаконным. Об этом стало известно днем 10 сентября.
— В Кировский районный суд поступило административное исковое заявление жительницы Ярославля о признании незаконным Постановления мэрии Ярославля от 05.09.2024 № 806 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
Решений по данному заявлению пока не принято. Будет ли оно рассмотрено, станет известно позже.
Родители учеников элитной 42-й школы взбунтовались против оптимизации. Они уверены, что, если их учебное учреждение объединят с школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, качество образования снизится. Мамы и папы хотят, чтобы всё оставалось на своих местах не только из-за статуса школы, но и из-за углубленного изучения французского языка.
На фоне скандала детский омбудсмен Михаил Крупин обратился в прокуратуру, а мэр Ярославля Артем Молчанов назначил собрание с педсоставом и родительским комитетом.
Напомним, осенью 2024 года в Ярославской области объявили о масштабной оптимизации в сфере образования. В пилотный проект войдут три города — Ярославль, Переславль-Залесский и Рыбинск.
В столице Золотого кольца, согласно постановлению мэра города Артема Молчанова, собираются срастить 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.
Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».
Чиновники объясняли, что оптимизация задумана для того, чтобы улучшить образование и повысить зарплаты. Мы публиковали их точку зрения.