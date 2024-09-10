НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 756мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Родители Vs объединение школ
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Пробки у новой школы
Куда съездить на выходных
«Ну и дыра!»
Крутой бизнес России
Скандал в элитной школе
Война за квартиру
Задержки транспорта
Антитренды в оформлении дачи
Образование Оптимизация школ подробности Ярославна требует признать незаконным объединение школ. Она подала иск в суд

Ярославна требует признать незаконным объединение школ. Она подала иск в суд

Рассказываем, что об этом известно

841
11 комментариев

Ранее против оптимизации взбунтовались родители учеников школы №42

Жительница Ярославля подала иск в суд с требованием признать объединение школ незаконным. Об этом стало известно днем 10 сентября.

— В Кировский районный суд поступило административное исковое заявление жительницы Ярославля о признании незаконным Постановления мэрии Ярославля от 05.09.2024 № 806 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решений по данному заявлению пока не принято. Будет ли оно рассмотрено, станет известно позже.

Родители учеников элитной 42-й школы взбунтовались против оптимизации. Они уверены, что, если их учебное учреждение объединят с школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, качество образования снизится. Мамы и папы хотят, чтобы всё оставалось на своих местах не только из-за статуса школы, но и из-за углубленного изучения французского языка.

На фоне скандала детский омбудсмен Михаил Крупин обратился в прокуратуру, а мэр Ярославля Артем Молчанов назначил собрание с педсоставом и родительским комитетом.

Напомним, осенью 2024 года в Ярославской области объявили о масштабной оптимизации в сфере образования. В пилотный проект войдут три города — Ярославль, Переславль-Залесский и Рыбинск.

В столице Золотого кольца, согласно постановлению мэра города Артема Молчанова, собираются срастить 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Чиновники объясняли, что оптимизация задумана для того, чтобы улучшить образование и повысить зарплаты. Мы публиковали их точку зрения.

ПО ТЕМЕ
Школа Оптимизация Власти Система образования
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Инженер1
10 сентября 2024, 15:23
Это не бунт. Это возмущение.
Гость
10 сентября 2024, 15:28
Очередная инициатива мэрии -это создание новых мест для блатных.Благими намерениями здесь и на пахнет Объединение школ потребует создание команды с директором,замами ,разными отделами.На всё это потребуются очень даже большие финансовые вливания.И зарплата у руководителей этих кластеров и его замов будет на порядок больше чем у директора школы.Ведь никто из мэрии не представил штатное расписание новых объединений ,так как будет понятно сразу под кого это делается.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление