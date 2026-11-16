13-й зарплаты не будет, а продажу бензина снова ограничивают: экономические новости недели

Новогодняя премия может достаться далеко не всем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В этом году большинство компаний не планирует выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату, а за недовольство по этому поводу и вовсе могут уволить. На заправках снова начали вводить ограничения на продажу топлива. Люди перестали покупать квартиры в новостройках, а рынок недвижимости и вовсе может измениться. При этом Центробанк пока не торопится снижать ключевую ставку. Об этих и других новостях экономики рассказывает канал «Денежный бро».

Центробанк не торопится снижать ключевую ставку

Центробанк не планирует спешить со снижением ключевой ставки. По словам главы ЦБ, если в этом вопросе начать ускоряться, то можно получить обратный эффект: цены снова разгонятся, а процентные ставки — вырастут.

Вместе с этим банк пока не видит признаков переохлаждения экономики, хотя следит за тем, как его решения сказываются на отдельных отраслях. Задача ЦБ — сбить инфляцию и дать экономике расти, подчеркнула Набиуллина.

Она также объяснила разрыв между ключевой ставкой и инфляцией в 8–9 процентных пунктов. По ее словам, все дело в том, что цены долго росли повышенными темпами, а значительная часть кредитов выдается на льготных условиях.

Набиуллина решила резко изменить рынок недвижимости

Россиянам не нужна доступная ипотека. Глава ЦБ считает, что население нуждается в доступном жилье. При этом льготное кредитование компаний в последние годы сильно выросло, и множить дальше эту программу — это тупик.

Она отметила, что за последний год выдача ипотеки составила 5,4 трлн рублей. Это больше, чем было в предыдущие два года.

«Причем все более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека, ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут. Мне кажется, основное — это все-таки то, что в конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье», — заявила Набиуллина.

При этом доступность жилья, как считает глава ЦБ, зависит не только от процентной ставки. Особое значение в этом вопросе играет цена квадратного метра.

Первый показатель удалось сделать более доступным за счет льготных программ, которые снижают процентную ставку по кредиту. Однако в итоге всю выгоду от этого «съел» рост цен.

На этом фоне льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей. Но при этом те, кому эти программы были не положены, столкнулись с падением доступности жилья.

Глава ЦБ уверена, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию. Льготная ипотека же должна стать более адресной.

«На наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», — отметила глава ЦБ. По ее мнению, нужно делать больше доступных рыночных ставок для всех.

Россияне перестали покупать квартиры в новостройках

Люди перестали покупать квартиры в новостройках. Речь о том, что продажи в октябре просели на 28% год к году и на 23% к сентябрю — до 2 млн м² на 413 млрд рублей.

При этом причина не в том, что жители разлюбили квартиры: после ажиотажа вокруг «Семейной ипотеки» рынок просто остыл. За десять месяцев продажи почти повторили прошлогодний результат — 19,1 млн м², а высокая база продолжит давить на годовую динамику до конца 2026-го.

Население стали записывать в новую категорию — предбедные

За последние годы в России удалось существенно снизить уровень бедности. Но в стране остается группа населения, которая уязвима к любым экономическим шокам. Ее определили в категорию предбедности.

Это касается тех, у кого есть доход, но его хватает лишь на удовлетворение базовых нужд: еду и оплату коммуналки. При этом для формирования сбережений у таких граждан возможности нет.

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Правила расчета утильсбора хотят поменять

Минпромторг опубликовал документ о новых правилах для утилизационного сбора. Его главная цель — унифицировать нормы для легковых автомобилей и самоходной техники (сейчас для них действуют разные акты). Как сообщили в ведомстве, это не повлияет на изменение самих ставок.

Согласно проекту, в стране должна заработать единая система: расчет, уплата и взыскание сбора, а также возврат и зачет излишне перечисленных средств. В сопроводительных материалах фигурирует дата 1 мая 2027 года (в самом проекте дата не указана).

Это касается тех, кто ввозит автомобиль для личного пользования, но допускает нарушения при таможенном оформлении. Например, занижает стоимость или оформляет платежи по ставкам, отличным от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В этом случае у таможенных органов появится право отказывать в применении льготного режима. Для тех, кто указывает корректные данные, ситуация не изменится.

Новые требования к срокам

После оформления таможенного приходного ордера машину нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца (сейчас такого ограничения нет). Период в 12 месяцев (машина должна оставаться у владельца), по-видимому, будут считать с даты постановки на учет, а не с момента таможенного оформления. Нарушение условий повлечет доначисление сбора до «коммерческих» ставок. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Известиями», что требования о доплате могут предъявляться в течение трех лет с момента ввоза.

Сохраняется освобождение от сбора для машин старше 30 лет. Но в этом случае действует условие: автомобиль должен быть признан культурной ценностью. Для этого потребуется заключение эксперта.

Корейские автомобили уходят с российского рынка

Корейский автопром стремительно исчезает с российского рынка. Например, продажи Kia, Hyundai, Genesis и KGM в октябре рухнули на 58%. При этом некогда престижных Genesis продали всего четыре штуки.

Однако не лучше обстоят дела и у российского Solaris, который собирали на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге: производство остановилось ещё в декабре 2025 года, продажи упали на 81%, а на складах осталось около 4 тысяч машин. «Денежный бро» предполагает, что когда закончатся и они, то корейская эпоха в российском автопроме окончательно уйдёт в историю — и китайским брендам станет ещё просторнее.

«Роснефть» ограничила продажу топлива на АЗС

«Роснефть» с 7–9 ноября 2026 года начала вводить ограничения на продажу топлива на своих АЗС в некоторых регионах России. В зависимости от местоположения заправки водители могут купить от 30 до 50 литров бензина, а отпуск топлива в канистры в ряде регионов приостановлен.

Лимиты на заправках действуют в Москве, Забайкалье, Бурятии, в Архангельске, Пензенской и Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Карелии и Красноярском крае.

ЦБ начнет жаловаться в налоговую на всех, кому приходят переводы

Минфин выступил с инициативой: Банк России должен передавать в ФНС сведения о людях, у которых есть признаки того, что они систематически получают доходы от других граждан.

Сейчас налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам обычных людей (не ИП) лишь в особых ситуациях, например при решении о взыскании задолженности или во время проверки (для этого требуется согласие руководителя вышестоящего органа). А вот новая поправка добавит еще одно основание для этого — получение информации от ЦБ.

Речь идет о статье 85 Налогового кодекса. В перечне организаций, которые обязаны передавать данные в ФНС (сейчас там МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы, Социальный фонд и другие), появится Центральный банк.

Банки вводят лимиты на переводы и пополнение счетов

Клиентам банков хотят ограничить суммы переводов. Если законопроект об этом примут, то максимальная сумма, которую можно будет перевести или положить на карту, составит 30 тысяч рублей в месяц.

Законопроект предусматривает два отдельных месячных лимита:

30 тысяч рублей в месяц и не более на внесение наличных на банковские счета и электронные кошельки;

30 тысяч рублей в месяц на получение переводов от других физических лиц.

При этом ограничения коснутся не всех, а лишь тех, чьи операции будут признаны подозрительными. В первую очередь это затронет так называемых дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские счета и карты для перевода или обналичивания денег, полученных незаконным путем.

Их часто используют в схемах мошенничества, нелегального игорного бизнеса и других незаконных операциях. Владелец карты в этом случае может даже не знать, что участвует в преступной деятельности. Мошенники могут предложить людям заработать, получая деньги от незнакомцев и отправляя их на другие счета.

Подозрительные операции будут выявлять Центробанк и Росфинмониторинг. Если регулятор обнаружит сомнительные транзакции, он передаст информацию банкам. Банк, в свою очередь, должен будет ограничить доступ к счету клиента, если получит подтверждение от ЦБ. Ограничения вступят в силу не позднее следующего рабочего дня после обнаружения подозрительных операций.

Но решение можно будет обжаловать. Для этого нужно предоставить банку документы, подтверждающие законность операций. Банк рассмотрит обращение в течение семи рабочих дней. Если ограничения останутся в силе, клиент сможет обратиться в суд.

Узнать, какие банковские операции ограничат и будет ли возможность переводить деньги членам семьи, родственникам, друзьям и знакомым в случае лимитов, рассказали здесь.

Авиабилеты рекордно подешевели

Билеты с багажом на самолет подешевели за год на 5,5%. В ноябре средняя цена перелета без багажа подешевела сразу на 23,8%.

Сильнее всего цены упали на рейсах из Минеральных Вод — сразу вдвое. Заметно подешевели вылеты из Петербурга, Калининграда и Москвы. Однако есть исключения: Екатеринбург стал единственным городом, где все авиабилеты подорожали.

Цены на мясо выросли

Вместо традиционного снижения цен к концу года мясо начало дорожать. Речь идет о свинине — оптовая стоимость живых свиней выросла на 11% за год, а грудинка и вовсе прибавила 22%.

С ростом цен связывают подорожание курицы 37%. Отмечается, что из-за этого у покупателей вырос спрос на свинину, а затем замедлился рост ее производства.

При этом производителям радоваться особо нечему. За год рентабельность свиноводства снизилась почти вдвое — с 24% до 10%, поскольку себестоимость растет, а закупочные цены долго оставались низкими.

Россияне рискуют остаться без 13-й зарплаты

В этом году новогодняя премия может достаться далеко не всем. Эксперты и аналитики отмечают, что большинство российских компаний не планируют выплачивать 13-ю зарплату.

Это связывают с нехваткой свободных средств в организациях. Работодатели все чаще сокращают расходы на бонусы, поэтому многим работникам, похоже, придется встречать праздники без дополнительной выплаты.