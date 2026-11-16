Ярославские власти потратят миллионы на помощь «Шиннику» и «Локомотиву»

В бюджете Ярославской области предусмотрели десятки миллионов рублей на помощь профессиональным спортивным клубам, представляющим регион. Суммы на 2027 год во время комитета областной думы 16 ноября озвучил и. о. министра спорта Артем Аристов.
Деньги распределят следующим образом:
350 млн рублей — ФК «Шинник»;
360 млн рублей — волейбольный клуб «Ярославич»;
52 млн рублей — ХК «Локомотив»;
7 млн рублей — регби-клуб «Флагман».
«Также на финансирование профессиональных клубов „Ярославич“ и „Шинник“ привлекаются внебюджетные средства, налоговая льгота в размере 120 млн рублей: 100 млн рублей — „Шиннику“ и 20 млн рублей — „Ярославичу“», — добавил Аристов.
Среди других трат на спорт были названы следующие:
750 тысяч рублей — отдых и оздоровление детей-спортсменов в лагерях с круглосуточным пребыванием;
8 млн рублей — на проект «Бегом по Золотому кольцу»;
53 млн рублей — на привлечение обучающихся в школах к занятиям физкультурой и спортом (футбол, шахматы, самбо, борьба, легкая атлетика в школах);
577 млн рублей — на выполнение государственного задания госучреждениями, подведомственными Министерству спорта;
108 млн рублей — поддержка школы олимпийского резерва имени Лататуева;
87 млн рублей — спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва;
150 млн рублей — региональному центру спортивной подготовки, в том числе на организацию проведения Кубка чемпионов по фристайлу, Первенства России по биатлону;
232 млн рублей — центру развития физической культуры и спорта, который стал базой для тренировок и проведения соревнований суперлиги волейбольного клуба «Ярославич».
Мы публиковали, на какие ещё сферы планируют потратить деньги региональной казны в 2027 году.