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Спорт Ярославские власти потратят миллионы на помощь «Шиннику» и «Локомотиву»

Ярославские власти потратят миллионы на помощь «Шиннику» и «Локомотиву»

Сколько бюджетных денег уйдет спортивным клубам

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Профессиональные спортивные ярославские клубы поддержат деньгами из федерального бюджета | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрофессиональные спортивные ярославские клубы поддержат деньгами из федерального бюджета | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Профессиональные спортивные ярославские клубы поддержат деньгами из федерального бюджета

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В бюджете Ярославской области предусмотрели десятки миллионов рублей на помощь профессиональным спортивным клубам, представляющим регион. Суммы на 2027 год во время комитета областной думы 16 ноября озвучил и. о. министра спорта Артем Аристов.

Деньги распределят следующим образом:

  • 350 млн рублей — ФК «Шинник»;

  • 360 млн рублей — волейбольный клуб «Ярославич»;

  • 52 млн рублей — ХК «Локомотив»;

  • 7 млн рублей — регби-клуб «Флагман».

«Также на финансирование профессиональных клубов „Ярославич“ и „Шинник“ привлекаются внебюджетные средства, налоговая льгота в размере 120 млн рублей: 100 млн рублей — „Шиннику“ и 20 млн рублей — „Ярославичу“», — добавил Аристов.

Среди других трат на спорт были названы следующие:

  • 750 тысяч рублей — отдых и оздоровление детей-спортсменов в лагерях с круглосуточным пребыванием;

  • 8 млн рублей — на проект «Бегом по Золотому кольцу»;

  • 53 млн рублей — на привлечение обучающихся в школах к занятиям физкультурой и спортом (футбол, шахматы, самбо, борьба, легкая атлетика в школах);

  • 577 млн рублей — на выполнение государственного задания госучреждениями, подведомственными Министерству спорта;

  • 108 млн рублей — поддержка школы олимпийского резерва имени Лататуева;

  • 87 млн рублей — спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва;

  • 150 млн рублей — региональному центру спортивной подготовки, в том числе на организацию проведения Кубка чемпионов по фристайлу, Первенства России по биатлону;

  • 232 млн рублей — центру развития физической культуры и спорта, который стал базой для тренировок и проведения соревнований суперлиги волейбольного клуба «Ярославич».

Мы публиковали, на какие ещё сферы планируют потратить деньги региональной казны в 2027 году.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
24
Гость
3 минуты
Поддерживать и развивать надо исключительно любительский спорт. Например. Построить освещенную лыжную трассу в Любиме вдоль берега Обноры, протяженностью 10 км. И для классического хода, и для конькового. А летом это должна быть велодорожка. Этими трассами будет пользоваться половина Любима, и стар, и млад. Потому что они прежде всего рыболовы и грибники.
Гость
12 минут
Щедро. Футболисты самые нуждающиеся.😃
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