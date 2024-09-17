«Чтобы не пострадать»: глава Рыбинска предложил завучам объединяемых школ присмотреться к преподаванию

Глава Рыбинска высказался про оптимизацию в сфере образования Источник: Александра Мамонтова











В понедельник, 16 сентября, главы Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков прокомментировал оптимизацию в школах, гимназии и детских садах. Как утверждает мэр, назвать этот процесс объединением некорректно, мол, это всего лишь сокращение штата исключительно в управленческой структуре учебных организаций.

— Стояла задача поднять зарплату в тех двух комплексах, где мы объединяем управленческие функции, — отмечает глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. — Подчеркну еще раз, не школы, а управленческие функции объединяются. Школы остаются автономными, с теми же руководителями, которые сегодня есть. А те заместители, которых бывает иногда по шесть, да, с них снимутся управленческие задачи, они будут заниматься делами, например, по ремонту.

В Рыбинске создадут два образовательных комплекса по названиям микрорайонов: в центр «Северный» войдут СОШ № 10, № 43, № 21 и № 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38;

в «Веретье» — СОШ № 28, № 27, № 29 и общеобразовательная гимназия № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99

Видеозапись появилась на странице главы Рыбинска утром 16 сентября Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

К тому же мэр предложил завучам, которые останутся без работы, присмотреться к педагогической деятельности.

— Освободившееся время, чтобы не пострадать по зарплате, пожалуйста, могут занять педагогическими часами. Такая очень простая ситуация, — высказался Дмитрий Рудаков.

В посте к записи говорится, что высвободившиеся деньги направят на увеличение зарплат в детских садах.

— Освободившиеся деньги направим на зарплаты самым низкооплачиваем категориям — няням детских садов. Сейчас они получают унизительно маленькие зарплаты — не выше 20 тысяч рублей в месяц, — указано в записи на странице главы.

Напомним, всего в Ярославской области путем слияния школ и детских садов будет организовано пять образовательных центров: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле-Залесском. По словам чиновников, практика объединения учреждений проводится в разных регионах России.

В областном центре идею объединить школы и детские сады в единую площадку восприняли негативно. К примеру, родители учащихся элитной 42-й школы устроили собрание в центре города, одна из мам подала иск в суд с целью проверить законность объединения.

Ранее мы публиковали большой разбор с экспертами о плюсах и минусах оптимизации.