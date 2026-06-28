Вкладчики сняли с депозитов миллиарды рублей — куда пошли деньги

Россияне отправились обналичивать свои сбережения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне продолжают массово забирать деньги из банков. Отток со счетов и вкладов составил сотни миллиардов рублей.

Только в мае 2026 года россияне вывели со счетов банков 550 миллиардов рублей. Деньги забирали не только с обычных банковских счетов, но и со срочных депозитов. Причем за этот же месяц объем наличных в обращении в стране вырос на 400 млрд рублей.

«Тренд обусловлен учащением случаев перехода небольших предприятий в серую зону наличных расчетов в связи с повышением налогообложения. Риски отключения интернета и связи также мотивируют граждан поддерживать запас наличных на всякий случай», — отметил управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Перетока средств с вкладов, которые используют для накопления и приумножения денег, на счета для ежедневных операций (переводов, покупок, оплаты услуг) не произошло, пишет «Коммерсантъ». При этом снижение привлекательности срочных депозитов обусловлено более быстрым сокращением процентных ставок по ним по сравнению с ключевой ставкой ЦБ.