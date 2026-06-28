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Экономика Вкладчики сняли с депозитов миллиарды рублей — куда пошли деньги

Вкладчики сняли с депозитов миллиарды рублей — куда пошли деньги

Банки фиксируют устойчивый тренд

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Россияне отправились обналичивать свои сбережения | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаРоссияне отправились обналичивать свои сбережения | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне отправились обналичивать свои сбережения

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне продолжают массово забирать деньги из банков. Отток со счетов и вкладов составил сотни миллиардов рублей.

Только в мае 2026 года россияне вывели со счетов банков 550 миллиардов рублей. Деньги забирали не только с обычных банковских счетов, но и со срочных депозитов. Причем за этот же месяц объем наличных в обращении в стране вырос на 400 млрд рублей.

«Тренд обусловлен учащением случаев перехода небольших предприятий в серую зону наличных расчетов в связи с повышением налогообложения. Риски отключения интернета и связи также мотивируют граждан поддерживать запас наличных на всякий случай», — отметил управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Перетока средств с вкладов, которые используют для накопления и приумножения денег, на счета для ежедневных операций (переводов, покупок, оплаты услуг) не произошло, пишет «Коммерсантъ». При этом снижение привлекательности срочных депозитов обусловлено более быстрым сокращением процентных ставок по ним по сравнению с ключевой ставкой ЦБ.

В этой публикации мы рассказали, зачем россияне снимают деньги, сколько наличных стоит держать дома, нужно ли забирать средства со вкладов и какую сумму эксперты рекомендуют иметь про запас.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Наличка Депозит Банк Деньги Центробанк Ставка
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Комментарии
4
Гость
57 минут
только купить доллары, билеты банка приколов это не деньги
Гость
56 минут
И что-то не слышно голосов наших гуманистов из-под плинтуса. Мол как можно наносить удары по спальным районам украинских городов. Да ещё ядерные! К чему я призывал четыре года назад. Послушайся Главком меня, - нынче жили бы в мире и спокойствии. И как Европа нас уважала бы, и дружила с нами!
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Гость
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