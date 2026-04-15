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Экономика Как магазины заставляют тратить больше: три хитрости, о которых стоит знать до похода за покупками

Как магазины заставляют тратить больше: три хитрости, о которых стоит знать до похода за покупками

За выгодой скрывается очередной ход

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Спонтанные покупки&nbsp;— лучший друг супермаркетов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСпонтанные покупки&nbsp;— лучший друг супермаркетов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Спонтанные покупки — лучший друг супермаркетов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Супермаркеты используют разные хитрости, чтобы покупатели тратили больше, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он выделил три группы приемов, которые работают почти незаметно.

Одни уловки подталкивают к спонтанным покупкам. Например, акции «только сегодня» или «3 по цене 2», шоколадки и жвачка у кассы, а также большие «семейные» упаковки — всё это заставляет брать не задумываясь.

Другие приемы задерживают покупателя в магазине: спокойная музыка, запахи выпечки и кофе, дегустации. А хлеб, молоко и яйца часто ставят в дальний угол, чтобы человек прошел через весь зал и по пути нахватал лишнего, пишет РИА Новости.

Третьи уловки помогают забыть о настоящей цене. Вместо 1000 рублей — 999, цена указана за 100 граммов вместо килограмма, яркие ценники — и кажется, что не так дорого.

К тому же бонусы, баллы и акции для держателей карт не всегда говорят о выгоде. Это тоже подталкивает тратить больше, заключил Смирнов.

Доля расходов россиян на продукты питания в 2026 году достигла максимума за последние 18 лет и составила 39%. Последний раз показатель на этом уровне был в 2008 году, а выше 40% поднимался в начале нулевых. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Супермаркет Траты Уловки Акция Бонусная карта
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Комментарии
2
Гость
15 апреля, 11:29
Ага! Зайдите в Магнит в ЖК Октябрь, там сразу хочется уйти, вонь от выпечки каждый раз пережженного масла
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Гость
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