Как магазины заставляют тратить больше: три хитрости, о которых стоит знать до похода за покупками

Спонтанные покупки — лучший друг супермаркетов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Супермаркеты используют разные хитрости, чтобы покупатели тратили больше, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он выделил три группы приемов, которые работают почти незаметно.

Одни уловки подталкивают к спонтанным покупкам. Например, акции «только сегодня» или «3 по цене 2», шоколадки и жвачка у кассы, а также большие «семейные» упаковки — всё это заставляет брать не задумываясь.

Другие приемы задерживают покупателя в магазине: спокойная музыка, запахи выпечки и кофе, дегустации. А хлеб, молоко и яйца часто ставят в дальний угол, чтобы человек прошел через весь зал и по пути нахватал лишнего, пишет РИА Новости.

Третьи уловки помогают забыть о настоящей цене. Вместо 1000 рублей — 999, цена указана за 100 граммов вместо килограмма, яркие ценники — и кажется, что не так дорого.

К тому же бонусы, баллы и акции для держателей карт не всегда говорят о выгоде. Это тоже подталкивает тратить больше, заключил Смирнов.