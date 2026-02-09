Будут ли в России снова менять пенсионный возраст? Ответ главы Минтруда

В России наблюдается высокая кадровая потребность, а продолжительность жизни при этом растет. При подобной ситуации ранее власти решили провести пенсионную реформу. Однако сейчас, несмотря на эти факторы, снова пересматривать пенсионный возраст не собираются. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков в разговоре с изданием «Эксперт», отвечая на вопрос о том, могут ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему вновь актуальной.
Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан.
Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на 6 месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.
Министр отметил, что пенсионная реформа «только-только» завершается. При этом в новых регионах — Донбасса и Новороссии — переходный период продлится до конца 2032 года.
По его словам, старшее поколение сегодня — это «ценнейший актив» для предприятий. Компании держатся за профессионалов и стремятся сохранить опытных работников. А вот основной резерв для рынка труда — молодежь 18 — 27 лет.
«Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — подчеркнул глава Минтруда.
По прогнозам экспертов, в будущем пенсионная система будет требовать всё больше трансфертов из федерального бюджета. Из-за этого будет расти разрыв между трудовым и пенсионным доходом, особенно при увеличении зарплат.
В итоге возможно, что власти частично откажутся от страховой пенсионной модели и перейдут к схеме базового пенсионного дохода. Подробнее о нём и том, каких изменений стоит ждать, мы рассказали в этом материале.
