Способ отвлечь внимание? В России снова заговорили о снижении НДС — к чему бы это

С 1 января налоговая система для российского бизнеса вошла в новую фазу. Формально изменения подавались как «настройка» и «оптимизация», однако по факту они затронули ключевые режимы налогообложения, на которых десятилетиями держался малый и средний бизнес. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже заявил, что в этой ситуации возможно снижение НДС.

По словам Аксакова, повышение НДС в свое время принималось после консультаций с бизнесом, который «отнесся к мере с пониманием», а значит, сегодня можно вернуться к обсуждению обратного шага. Это заявление сразу было воспринято как сигнал: власть чувствует нарастающее напряжение и ищет способы восстановить баланс.

Контекст более чем тревожный. С начала года вступил в силу целый пакет поправок в Налоговый кодекс, который кардинально меняет правила игры для предпринимателей. Массово упразднены региональные льготы по ставкам УСН, существенно сокращены лимиты по выручке для применения патентной системы, а часть плательщиков УСН из-за снижения лимитов переведена на уплату НДС. Одновременно снижены пороговые значения выручки, не облагаемой НДС, а также введены дополнительные обязательства по страховым взносам, в том числе для компаний с нулевой хозяйственной активностью.

В этих условиях разговоры о снижении НДС выглядят не столько экономической инициативой, сколько попыткой снять градус напряжения. Однако эксперты по-разному оценивают и саму возможность такого шага, и его реальные последствия.

«Это не системный разворот налоговой политики»

Магомет Яндиев, доцент экономического факультета МГУ, считает, что само по себе снижение НДС — шаг логичный, но не универсальный.

«Снижение НДС — это же здорово, да кто будет возражать-то? Вообще, в теории снижение налогов возможно в стране с низким уровнем участия государства в экономике, когда бюджет демонстрирует в течение длительного времени устойчивый профицит. В этом случае снижение налогов — естественный процесс избавления бюджета от „лишних“ денег, то есть денег, в которых у государства нет острой необходимости или которые оно не может эффективно освоить», — говорит Яндиев MSK1.RU.

При этом, по словам эксперта, ключевой вопрос не сам факт снижения, а выбор конкретного налога: «Идея пропорционального сокращения всех налоговых ставок нерациональна. А вот сократить ставку налога, который относительно недавно был повышен, вполне естественно и логично. Но есть проблема: в России высок уровень участия государства в делах бизнеса, что позволяет осваивать практически любые суммы. Поэтому, несмотря на устойчивый рост доходов в прежние годы, мы ни разу не видели примеров снижения ставок — только опережающий рост расходов».

Яндиев подчеркивает, что обсуждаемое снижение НДС будет однозначно позитивно воспринято бизнесом. Но носит во многом «рукотворный» характер: «Оно отражает скорее восстановление экономико-политического баланса, существовавшего до повышения НДС, а не системный разворот налоговой политики».

«Стратегия дохлой собаки на столе»: шок заменить на нечто менее ужасное

Куда более жесткую оценку происходящему дает Янина Привалова, эксперт по бухгалтерии и налогам, основатель и руководитель бухгалтерского бизнес-бюро «ПедантЪ», работающего в том числе с предпринимателями: «Очередная дохлая собака на столе бизнеса. Разумеется, любое изменение законодательства в худшую сторону у нас происходит „по просьбам трудящихся“. Так же, как и увеличение НДС, — „после консультаций с бизнесом“. Честно говоря, со мной никто не консультировался, хотя я сопровождаю более 220 компаний малого бизнеса и мне есть что сказать законодателям».

По словам Приваловой, повышение НДС стало лишь частью гораздо более масштабного давления. Причем «новогодний подарок», как его со злой иронией называет эксперт, содержал не только рост НДС на 2%, но и массовое упразднение льгот по УСН, трехкратное сокращение лимитов по патенту, перевод УСН на НДС с одновременным снижением лимитов по выручке.

«И это далеко не полный список», — замечает Привалова. — «Все сокращения лимитов были приняты ретроспективно. Бизнес весь год жил с лимитом 60 млн рублей, а в ноябре узнал, что он стал 20. Только за сутки с 30 по 31 декабря мы отправили 374 заявления о прекращении предпринимательской деятельности и начали 117 процедур ликвидации юрлиц».

По мнению эксперта, разговоры о снижении НДС и возможном возврате прежних лимитов — элементы одной стратегии: «Это имитация защиты бизнеса. В переговорах это называется „стратегией дохлой собаки на столе“: сначала выдвигается шокирующее предложение, а потом его заменяют на чуть менее ужасное. На фоне всех ужесточений уменьшить НДС на 2% — отличный способ показать „заботу“ и отвлечь внимание».

В общем, оба эксперта сходятся в одном: бизнесу сегодня важны не заявления и сигналы, а конкретные законопроекты и предсказуемость налоговой политики. Чтобы не пришлось каждый год (или квартал, или месяц?) переделывать не просто отчетность, а всю бизнес-модель.