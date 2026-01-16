Без иллюзий. Какой будет экономическая ситуация в России-2026 — собрали максимально полный прогноз

Источник: VinokurovYury / iStock

Экономика замедляется, ключевая ставка снижается осторожно, рубль, вероятно, упадет по отношению к доллару, а зарплаты продолжат расти, но уже медленнее, чем раньше. Таким в базовом сценарии видят 2026 год экономисты, опрошенные «Фонтанкой». Речь идет не о кризисе и не о новом буме, а о переходе к более инерционной модели — с ограниченным ростом, дорогими ресурсами и высокой чувствительностью к внешним факторам.

Экономика: рост ниже процента

В 2026 году российскую экономику ждет умеренный рост в пределах 0,5–1%, следует из оценок экспертов. По словам аналитика компании «Цифра брокер» Егора Зиновьева, восстановительный эффект предыдущих лет исчерпан, а экономика фактически достигла пределов по производственным мощностям и кадровым ресурсам.

Схожей точки зрения придерживается инвестиционный стратег, основатель медиа bitkogan Евгений Коган: по его оценке, существенного ускорения темпов роста ждать не приходится. Ключевые процессы в 2026 году будут во многом повторять 2025-й, многие инвесторы приостановят реализацию новых проектов, отмечает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Елена Ткаченко.

Наиболее устойчивыми отраслями остаются оборонно-промышленный комплекс, IT-сектор, финансовые услуги и золотодобыча. Давление на рост экономики оказывают жесткие финансовые условия, логистические ограничения и дефицит рабочей силы. Также многое будет зависеть от дефицита бюджета и переговоров по вопросам мирного урегулирования.

Ключевая ставка: снижение без спешки

После серии снижений в 2025 году — с 21% до 16% годовых — Банк России намерен продолжать смягчение денежно-кредитной политики, но без автоматизма. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула, что «снижения в режиме автопилота» не будет и регулятор готов делать паузы.

Согласно прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году может составить 13–15%. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев и главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов допускают снижение к концу года до 12–13%, если инфляция продолжит замедляться и не усилятся проинфляционные риски.

Наиболее значимыми среди рисков, которые могут помешать дальнейшему снижению ключевой ставки, эксперты считают высокие инфляционные ожидания граждан, колебания курса рубля и инфляцию предложения из-за слишком сильного спада в экономике.

Рубль: от рекордной крепости — к ослаблению

После мощного укрепления в 2025 году эксперты ожидают, что в 2026-м рубль начнет постепенно сдавать позиции. В «БКС Мир инвестиций» допускают движение курса в сторону 85 рублей за доллар, аналитики ФГ «Финам» — возврат к 90–92 рублям к концу года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер связывает прежнюю крепость рубля с высокой ключевой ставкой, сжатием импорта и активной продажей валютной выручки экспортерами. Аналитик «Финама» Александр Потавин отмечает рост доли рубля во внешнеторговых расчетах и сокращение трансграничных платежных каналов.

По словам Родиона Латыпова, курс около 90 рублей за доллар не станет проинфляционным фактором. А вот более заметное ослабление рубля может заставить ЦБ приостановить снижение ставки. Если рубль, наоборот, будет еще крепче, он продолжит быть дезинфляционным фактором, однако для бюджета это будет негативным компонентом. Федеральный бюджет на 2026 год сверстан исходя из среднего курса 92,2 рубля за доллар.

Цены и инфляция: замедление без ощущения дешевизны

По прогнозам Банка России, инфляция в 2026 году может снизиться до 4-5%, с последующим возвратом к целевым 4%. При этом рост цен продолжит ощущаться в повседневных расходах.

Профессор Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина отмечает, что повышение тарифов ЖКХ даст разовый вклад в инфляцию, но дополнительно увеличит издержки малого бизнеса — прежде всего в сфере услуг. Еще один уровень влияния — инфляционные ожидания. «Рост тарифов приводит к росту инфляционных ожиданий населения и отчасти бизнеса, что способствует более высокой инерционности инфляции и осложняет работу Центробанку по дезинфляции», — сказала она.

Цены на бензин, по словам профессора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александра Скоробогатова, в долгосрочной перспективе будут расти в русле общей инфляции. Кратковременные снижения и отклонения вверх по отдельным маркам топлива — лишь временные и случайные факторы (перебои в поставках, остановки НПЗ и локальные дисбалансы).

Рынок труда и зарплаты: рост сохранится, но замедлится

Несмотря на охлаждение экономики, дефицит кадров остается. По данным Росстата, в 2024–2025 годах реальные зарплаты росли быстрее инфляции, и в 2026 году эта тенденция, вероятно, сохранится.

По декабрьскому макроэкономическому опросу аналитиков Банком России, номинальные зарплаты в 2026 году могут вырасти на 8,2%, при прогнозируемой инфляции 5,1%. Это означает продолжение роста реальных доходов населения, хотя и гораздо более умеренными темпами.

Юлия Вымятнина отмечает, что наиболее заметный рост зарплат ожидается в сфере услуг, производстве продуктов питания и экспортно ориентированных отраслях с высокими мировыми ценами. В сырьевых секторах — нефти, газе и угле — рост маловероятен.

Автомобили: слабый спрос и локализация

Автомобильный рынок в 2026 году, по оценкам участников отрасли, останется в состоянии стагнации. Волна закрытий дилерских центров, прошедшая в 2025 году, пойдет на спад, однако точечные уходы сохранятся. Главными трендами дилеры называют локализацию производства иностранных брендов, передел долей и вымывание слабых игроков.

Эксперт автомобильного рынка, генеральный директор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова отмечает, что ключевым фактором выживания остается способность бизнеса адаптироваться к дорогому кредиту и высоким издержкам. Существенного восстановления спроса и возвращения ушедших брендов эксперты не ожидают.

Средний чек на обслуживание автомобилей будет расти привычными 12-15% в год. Главный риск — в 2026 году могут ввести обязательную маркировку для запчастей, что, как обычно, толкает цены на товары вверх.

Куда вложить деньги в таких условиях

По оценке Сергея Рогозина, руководителя по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК «Альфа-Капитал», в 2026 году рынок будет ориентироваться прежде всего на два фактора — темпы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ и продвижение по геополитической повестке.

Банковские вклады пока не теряют актуальности. Ставки по ним достаточно высоки, чтобы защитить деньги от инфляции, однако они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки. Комбинировать вклады можно с инвестиционными инструментами. Среди самых надежных — облигации федерального займа. Те, кто готов к высокому риску, может рассмотреть высокодоходные облигации компаний, но нужно внимательно отнестись к их кредитному рейтингу.

Эксперты предполагают, что расти в цене продолжит золото. Также инвесторы могут разнообразить свой портфель коллективными инвестициями в недвижимость — приобрести паи или доли, оформленные как отдельные юниты в проектах гостиничной недвижимости. Для более масштабных инвестиций в недвижимость требуется бюджет от 10 млн рублей.

Акции могут стать привлекательными при существенном позитивном продвижении в геополитике. Сейчас, по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, более десяти российских компаний готовятся к выходу на биржу, ожидая благоприятных условий.