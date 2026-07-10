За вами точно следят: тревожные признаки, что ваш смартфон или ноутбук уже взломали

Телефоном могут управлять дистанционно через хакерское ПО Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники научились следить за личной жизнью не подозревающих об этом россиян. Аферисты используют для этого привычные всем гаджеты. Распознать, что за вами наблюдают, можно несколькими способами.

Зачастую хакеры получают доступ к камерам устройств через вредоносное программное обеспечение. Оно проникает в систему владельца гаджета при переходе по подозрительным ссылкам, скачивании файлов с ненадежных сайтов либо установке приложений из неофициальных источников. Об этом рассказал «Ленте.ру» технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

Большинство ноутбуков оснащены светодиодом рядом с камерой, который загорается при ее включении. В современных моделях лампочка подключена к камере на аппаратном уровне, что делает невозможным отключение индикатора даже при удаленном взломе. Поэтому если светодиод горит без видимой причины — например, когда вы не звоните по видеосвязи и не используете камеру — это повод для беспокойства, подчеркнул Щербаков.

Если появились подозрения о взломе, нужно проверить работающие программы, отключить интернет и запустить антивирусное сканирование.

Также могут насторожить странные щелчки в районе камеры (возможна работа автофокуса), внезапное падение скорости интернета или появление незнакомых приложений в автозагрузке.

На современных телефонах (начиная с Android 12 и всех iPhone) в углу экрана появляется цветная точка: зеленая — при включении видеосвязи, оранжевая — только при работе микрофона. Если точка загорается без какой-либо манипуляции со смартфоном, это может означать, что устройство находится в режиме слежки.

Дополнительными признаками взлома устройства являются его перегрев без нагрузки, быстрое снижение заряда батареи, посторонние звуки во время разговоров (например, эхо). Такие странности тоже указывают на возможное прослушивание или тайное видеонаблюдение.

Сергей Щербаков подчеркнул, что самый надежный способ защититься от слежки — физически заблокировать объектив. Для ноутбука подойдет наклейка-шторка или даже кусочек лейкопластыря. С телефонами это не всегда удобно, так как камера часто используется для разблокировки по лицу. В таком случае эксперт рекомендовал проверить разрешения приложений в настройках и отключить доступ к камере у подозрительных программ, а ненужные — удалить.