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Лето Обзор Пляжи завалены зеленью, вода мутная: как выглядит побережье Черного моря сейчас — видео

Пляжи завалены зеленью, вода мутная: как выглядит побережье Черного моря сейчас — видео

А люди купаются!

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Обстановка на пляжах Черного моря | Источник: Макс Анапский / T.meОбстановка на пляжах Черного моря | Источник: Макс Анапский / T.me

Обстановка на пляжах Черного моря

Источник:

Макс Анапский / T.me

Если вы всё еще планируете ехать на отдых в Краснодарский край, то стоит почитать этот материал: здесь наши коллеги из 72.RU собрали, как выглядят пляжи Анапы на сегодняшний день. Снимками делятся в соцсетях местные блогеры.

Накануне Черное море штормило, а потому вода всё еще беспокойная, рассказывает местный блогер Макс Анапский.

«Пляж Малая Бухта. Пока мутноватое море после шторма. Денек — и устаканится, лучше даже на песке. Сейчас бы северных ветров — море было бы кристально чистое сразу», — рассуждает он и показывает снимки купающихся туристов.

Источник: Макс Анапский / T.meИсточник: Макс Анапский / T.me
Источник:

Макс Анапский / T.me

Источник: Макс Анапский / T.meИсточник: Макс Анапский / T.me
Источник:

Макс Анапский / T.me

Источник:

Макс Анапский / T.me

Вода в море сейчас теплая. Где-то температура достигает 27–28 градусов. Такая обстановка, например, на пляже Джемете — это поселок близ Анапы в Краснодарском крае. Несмотря на то, что море мутноватое, а местами на пляже виднеются скопления выброшенных на берег водорослей, туристы спокойно заходят в воду.

Тем не менее в Анапу в этом году народ поехал, в отличие от Крыма, куда в прошлом году срочно перемещались анапские туристы после разлива мазута и сложной экологической ситуации.

Источник: Макс Анапский / T.meИсточник: Макс Анапский / T.me
Источник:

Макс Анапский / T.me

Источник: Макс Анапский / T.meИсточник: Макс Анапский / T.me
Источник:

Макс Анапский / T.me

Наша коллега Мария Токмакова рассказала, как отдохнула в Сочи под вой сирен. Ее очень честную колонку можно прочитать здесь.

А вы в этом году поехали на море?

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Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Анапа Пляж Отдых Лето Черное море
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