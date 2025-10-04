Нефтяная страна осталась без топлива? В правительстве предложили закупать бензин в Азии — когда закончится дефицит и что с ценами

В правительстве предложили обнулить пошлины на ввоз бензина из Азии Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Вице-премьер Александр Новак предложил обнулить пошлины на ввоз бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, подтвердила MSK1.RU пресс-секретарь зампреда правительства Ольга Галат.

Это предложение, вероятно, связано с кризисом, который назрел на топливном рынке. Сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Московской области, на части АЗС исчезли АИ-95 и АИ-92. А в Крыму, например, стали отпускать бензин с ограничениями.

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки», — заявил глава республики Сергей Аксенов.

MSK1.RU рассказывает, что творится на топливном рынке сейчас, как скоро на заправках появится азиатский бензин и когда закончится дефицит.

Обращение главы республики Крым Сергея Аксенова к жителям региона Источник: Аксенов Z 82 / T.me

Меры по борьбе придумали, но цены продолжают расти

Как рассказала MSK1.RU пресс-секретарь вице-премьера Новака, сейчас поданное им обращение находится на стадии обсуждения. Ожидается, что обнуление пошлин коснется только части пропускных пунктов на Дальнем Востоке.

Сразу в нескольких регионах страны возник локальный дефицит на АЗС Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как пишет «Ъ» со ссылкой на документ, поставлять азиатское топливо смогут лишь три организации: «Роснефть», АО «ННК» и государственное ВО «Промсырьеимпорт». Объем поставок может составить около 150 тысяч тонн в месяц.

Правительство уже запретило экспорт бензина до конца 2025 года. Также ввели эмбарго на вывоз дизельного топлива трейдерами — перекупщиками.

Тем временем на Санкт-Петербургской бирже после непродолжительного понижения вновь начали расти цены на топливо. АИ-92 подорожал на 0,19% — до 73 836 рублей за тонну, а АИ-95 на 0,08% — до 80 044.

Что касается дизельного топлива, то стоимость летнего выросла на 0,34% — до 70 892 рублей, межсезонное на 0,09% — до 70 083, а зимнее на 0,08% — до 77 177.

Выбор дизельного топлива зависит от температуры воздуха на улице. Например, летнее используют в теплое время года, густеет оно при 0 °C. Межсезонное подходит для температур от -15 °C до +5 °C, а зимнее используют, когда за окном -20 °C и ниже. Если использовать дизель не по сезону, топливная система авто может засориться.

Динамика цен на бензин и дизель на Санкт-Петербургской бирже Источник: spimex.com

Даешь азиатское топливо на прилавки?

Как сообщил MSK1.RU директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, предложенная Новаком мера действительно может помочь справиться с кризисом на рынке топлива в России. Эксперт выразил надежду, что ситуация стабилизируется уже к концу октября — началу ноября.

«Если убрать таможенные надбавки, то топливо будет из-за рубежа почти по тем же ценам, что сложились внутри страны. Так поступает любая разумная страна, когда по форс-мажорным обстоятельствам возникает дефицит и нужно насытить рынок, выровнять спрос и предложение», — объяснил MSK1.RU Остапкович.

Похожего мнения придерживается кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Вполне возможно, что азиатским топливом они хотят восполнить дефицит, который сложился на Дальнем Востоке и в Сибири. А мощности местных НПЗ направить на обеспечение топливом Центральной России. Что касается цен на зарубежные нефтепродукты, пока сложно сказать, какими они будут», — заявил он MSK1.RU.

Эксперты уверены, что инициатива закупать топливо из Азии может помочь стабилизировать ситуацию на рынке Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU