Нефтяная страна осталась без топлива? В правительстве предложили закупать бензин в Азии — когда закончится дефицит и что с ценами

Вице-премьер Александр Новак предложил обнулить пошлины на ввоз бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, подтвердила MSK1.RU пресс-секретарь зампреда правительства Ольга Галат.
Это предложение, вероятно, связано с кризисом, который назрел на топливном рынке. Сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Московской области, на части АЗС исчезли АИ-95 и АИ-92. А в Крыму, например, стали отпускать бензин с ограничениями.
«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки», — заявил глава республики Сергей Аксенов.
MSK1.RU рассказывает, что творится на топливном рынке сейчас, как скоро на заправках появится азиатский бензин и когда закончится дефицит.
Меры по борьбе придумали, но цены продолжают расти
Как рассказала MSK1.RU пресс-секретарь вице-премьера Новака, сейчас поданное им обращение находится на стадии обсуждения. Ожидается, что обнуление пошлин коснется только части пропускных пунктов на Дальнем Востоке.
Как пишет «Ъ» со ссылкой на документ, поставлять азиатское топливо смогут лишь три организации: «Роснефть», АО «ННК» и государственное ВО «Промсырьеимпорт». Объем поставок может составить около 150 тысяч тонн в месяц.
Правительство уже запретило экспорт бензина до конца 2025 года. Также ввели эмбарго на вывоз дизельного топлива трейдерами — перекупщиками.
Тем временем на Санкт-Петербургской бирже после непродолжительного понижения вновь начали расти цены на топливо. АИ-92 подорожал на 0,19% — до 73 836 рублей за тонну, а АИ-95 на 0,08% — до 80 044.
Что касается дизельного топлива, то стоимость летнего выросла на 0,34% — до 70 892 рублей, межсезонное на 0,09% — до 70 083, а зимнее на 0,08% — до 77 177.
Выбор дизельного топлива зависит от температуры воздуха на улице. Например, летнее используют в теплое время года, густеет оно при 0 °C. Межсезонное подходит для температур от -15 °C до +5 °C, а зимнее используют, когда за окном -20 °C и ниже. Если использовать дизель не по сезону, топливная система авто может засориться.
Даешь азиатское топливо на прилавки?
Как сообщил MSK1.RU директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, предложенная Новаком мера действительно может помочь справиться с кризисом на рынке топлива в России. Эксперт выразил надежду, что ситуация стабилизируется уже к концу октября — началу ноября.
«Если убрать таможенные надбавки, то топливо будет из-за рубежа почти по тем же ценам, что сложились внутри страны. Так поступает любая разумная страна, когда по форс-мажорным обстоятельствам возникает дефицит и нужно насытить рынок, выровнять спрос и предложение», — объяснил MSK1.RU Остапкович.
Похожего мнения придерживается кандидат экономических наук Николай Кульбака.
«Вполне возможно, что азиатским топливом они хотят восполнить дефицит, который сложился на Дальнем Востоке и в Сибири. А мощности местных НПЗ направить на обеспечение топливом Центральной России. Что касается цен на зарубежные нефтепродукты, пока сложно сказать, какими они будут», — заявил он MSK1.RU.
Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил нашим коллегам из 76.RU, что на формировании дефицита сказались сразу несколько факторов. Среди них — рост потребления бензина летом, сокращение выпуска топлива, а также удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
