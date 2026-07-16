Сколько мусора лежит на полигоне в Ярославской области, который собираются закрыть

Стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
«По состоянию на 01.01.2025 на полигоне размещено 611 тысяч 881 тонн отходов. Остаточная вместимость: 125 тысяч 298,85 тонны (до конца 2026 года)», — уточнили в Министерстве.
Полигон твердых бытовых отходов собираются закрыть в 2027 году. Он работает с 1993-го. Решение приняли после пожара, начавшегося 13 июня, дым и вонь от которого дошли до Ростова и покрыли окрестные деревни. Его тушили больше трех недель, работу осложняло то, что образовались очаги тления на глубине до четырех метров. При общей площади свалки в 16,1 га, спустя полторы недели после возгорания тление продолжалось на площади 1,26 га
Под данным властей пожар начался из-за ненадлежащего состояния полигона. Владеет и обслуживает свалку местная компания ОАО «Чистый город плюс». Мы рассказывали о ней подробнее в этом тексте.
На эту свалку свозят бытовые отходы из трех округов: Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглеского. Отходы после закрытия этой свалки поедут в Ярославль — через мусоросортировочный комплекс АО «Чистый город» (г. Ярославль) на полигон ТКО АО «Скоково».