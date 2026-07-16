Сколько мусора лежит на полигоне в Ярославской области, который собираются закрыть

Полигон под Ростовом Великим в Ярославской области закроют после пожара Источник: Татьяна Потемкина / Vk.com

Стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«По состоянию на 01.01.2025 на полигоне размещено 611 тысяч 881 тонн отходов. Остаточная вместимость: 125 тысяч 298,85 тонны (до конца 2026 года)», — уточнили в Министерстве.

Провели сравнения, чтобы представить, сколько мусора лежит на одном этом полигоне Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Полигон твердых бытовых отходов собираются закрыть в 2027 году. Он работает с 1993-го. Решение приняли после пожара, начавшегося 13 июня, дым и вонь от которого дошли до Ростова и покрыли окрестные деревни. Его тушили больше трех недель, работу осложняло то, что образовались очаги тления на глубине до четырех метров. При общей площади свалки в 16,1 га, спустя полторы недели после возгорания тление продолжалось на площади 1,26 га

До конца года полигон может увеличиться еще примерно на 1/5. Полигон открыт с 1993 года Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Под данным властей пожар начался из-за ненадлежащего состояния полигона. Владеет и обслуживает свалку местная компания ОАО «Чистый город плюс». Мы рассказывали о ней подробнее в этом тексте.