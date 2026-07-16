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Город Сколько мусора лежит на полигоне в Ярославской области, который собираются закрыть

Сколько мусора лежит на полигоне в Ярославской области, который собираются закрыть

Эта свалка летом горела три недели

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Полигон под Ростовом Великим в Ярославской области закроют после пожара | Источник: Татьяна Потемкина / Vk.comПолигон под Ростовом Великим в Ярославской области закроют после пожара | Источник: Татьяна Потемкина / Vk.com

Полигон под Ростовом Великим в Ярославской области закроют после пожара

Источник:

Татьяна Потемкина / Vk.com

Стало известно, сколько отходов накопилось на мусорном полигоне, расположенном между деревнями Уваиха и Хонятино в восьми километрах от Ростова Великого. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«По состоянию на 01.01.2025 на полигоне размещено 611 тысяч 881 тонн отходов. Остаточная вместимость: 125 тысяч 298,85 тонны (до конца 2026 года)», — уточнили в Министерстве.

Провели сравнения, чтобы представить, сколько мусора лежит на одном этом полигоне | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаПровели сравнения, чтобы представить, сколько мусора лежит на одном этом полигоне | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Провели сравнения, чтобы представить, сколько мусора лежит на одном этом полигоне

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Полигон твердых бытовых отходов собираются закрыть в 2027 году. Он работает с 1993-го. Решение приняли после пожара, начавшегося 13 июня, дым и вонь от которого дошли до Ростова и покрыли окрестные деревни. Его тушили больше трех недель, работу осложняло то, что образовались очаги тления на глубине до четырех метров. При общей площади свалки в 16,1 га, спустя полторы недели после возгорания тление продолжалось на площади 1,26 га

До конца года полигон может увеличиться еще примерно на 1/5. Полигон открыт с 1993 года | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа До конца года полигон может увеличиться еще примерно на 1/5. Полигон открыт с 1993 года | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

До конца года полигон может увеличиться еще примерно на 1/5. Полигон открыт с 1993 года

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Под данным властей пожар начался из-за ненадлежащего состояния полигона. Владеет и обслуживает свалку местная компания ОАО «Чистый город плюс». Мы рассказывали о ней подробнее в этом тексте.

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На эту свалку свозят бытовые отходы из трех округов: Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглеского. Отходы после закрытия этой свалки поедут в Ярославль — через мусоросортировочный комплекс АО «Чистый город» (г. Ярославль) на полигон ТКО АО «Скоково».

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Полигон ТБО Пожар Мусор
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Значит правильно закрывать ее собрались. Такие объемы скопились с 93-го то года
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Гость
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