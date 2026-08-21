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Экология В Ярославле выделили миллионы на очистку городских прудов. Какие водоемы в списке

В Ярославле выделили миллионы на очистку городских прудов. Какие водоемы в списке

Сейчас власти ищут подрядчика для выполнения работ

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Какие пруды будут чистить в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие пруды будут чистить в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие пруды будут чистить в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти ищут подрядчика для очистки городских прудов. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Власти готовы заплатить за работы чуть больше четырех миллионов рублей.

Судя по документам, работы нужно выполнить в течение 58 календарных дней с момента заключения контракта. В списке на очистку указано 14 прудов. Работы разделены на шесть этапов.

Первый этап

  • Очистка прудов на пересечении улицы Слепнева и 2-го Суздальского переулка во Фрунзенском районе;

  • в районе дома № 19/44 по улице Индустриальной во Фрунзенском районе;

  • в районе дома № 22 по улице Лютовской во Фрунзенском районе.

Второй этап

  • Очистка прудов в районе дома № 44 по улице 4-ой Пятовской в Дзержинском районе;

  • в районе дома № 101 по улице Промышленной в Дзержинском районе;

  • в районе дома № 7 по 4-ой Тверицкой улице в Заволжском районе.

Третий этап

  • Очистка прудов на пересечении улиц Халтурина и Серова в Красноперекопском районе;

  • на пересечении Старой Московской и 3-ей Рабочей улиц в Красноперекопском районе.

Четвертый этап

  • Очистка прудов в районе дома № 12 по Главной улице в Заволжском районе;

  •  в районе дома № 37А по улице 2-я Яковлевская в Заволжском районе.

Пятый этап

  • Очистка прудов в районе дома № 43 по Хвойной улице в Дзержинском районе;

  • в районе дома № 15 по улице Брейтовская в Дзержинском районе.

Шестой этап

  • Очистка прудов в районе дома № 24 по улице 18-е Марта в Дзержинском районе;

  • в районе дома № 3 по 2-ой Краснохолмской улице в Дзержинском районе.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 27 августа. Аукцион по выбору исполнителя работ проведут 31 августа.

В начале лета ярославцы жаловались на состояние пруда в парке «Нефтяник». По их мнению, водоем превращается в болото. Власти пообещали почистить пруд.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пруд Очистка Госзакупка
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Комментарии
45
Гость
14 минут
В городе чистят но в деревнях совсем никому не нужны. Ещё табличку воткнули пожарный водоём.. Не дай бог пожар то лягушками тушат. Раньше полный был а теперь на донышке.. Очень жаль..
Смирняга

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Дело благое, но чистить надо регулярно)
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