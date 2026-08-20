«Бабушкино старье» стало хитом у молодежи. Как мама в декрете открыла винтажный бизнес — история

Магазин похож на маленький музей Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Когда до родов оставался всего месяц, омичка Евгения Тотышева вместо того, чтобы собирать сумку в роддом, регистрировала бизнес. Так на свет появился магазин винтажной посуды «Сервант» — сейчас там ищут сокровища не только коллекционеры, но и студенты. Как декрет превратился в стартап и почему «бабушкино старье» стало хитом у молодежи — в материале NGS55.RU.

Как зародилась идея

В начале лета 2022 года Евгения впервые оказалась на блошином рынке в Петербурге. Улетала из Северной столицы уже с двумя пакетами — тарелки, чашки, мелочь для души. Тогда это было просто хобби. Но интерес перерос в изучение: она штудировала статьи, проходила тематические курсы, мониторила сайты, где продавали старые вещи, и постепенно складывала картину мира винтажа.

«По большей части ты изучаешь это на практике, когда ты начинаешь соприкасаться с предметами, когда тебе приходит первая посылка с винтажом, ты смотришь на каждый предмет. Рассматриваешь клеймо, начинаешь искать его в интернете, читать про эту мануфактуру. Чтобы начать этим заниматься, не нужно какую-то специальную подготовку проходить», — поясняет предпринимательница.

Главный принцип будущего «Серванта» родился из личного опыта на блошиных рынках.

«Как правило, на обычных блошиных рынках не всегда с тобой вежливо общаются, оценивают тебя по твоему внешнему виду и относительно этого обозначают цену предмета. Мне не хотелось делать комиссионный магазин. Хотелось, чтобы у каждого предмета была конкретная стоимость», — делится Евгения.

В среднем посуду в «Серванте» можно купить за 3500–4000 рублей Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Мечта, которую не свернул декрет

У Евгении экономическое образование. До открытия магазина она успела поработать бухгалтером, в ювелирном салоне, в банке и IT-компании. Попыток найти себя было много, но внутри всегда жило понимание: хочется иметь что-то свое.

В январе 2023 года омичка решила создать пространство, где антиквариат не пылится где-то в углу, а красиво стоит на полках. Она начала собирать коллекцию чашек и тарелок — и тут узнала, что станет мамой во второй раз.

«У меня уже был такой опыт, когда я была беременна старшей дочкой и хотела открыть мастерскую подарков ручной работы. Тогда как раз таки был случай один в один, когда я собралась что-то начинать. Я поняла, что я беременна, и это всё, грубо говоря, на шесть лет забылось. Я поняла, что ситуация повторяется, и я не хочу позволять этим обстоятельствам рушить мою мечту», — рассказывает омичка.

Из магазина открывается чудесный вид на Любинский проспект Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Изначально ей казалось, что для запуска нужно много денег и товара. Со временем пришло понимание: коллекцию можно собирать постепенно, а продавать начать, когда настанет подходящий момент. Тем более что с возрастом винтаж только дорожает — это только плюс.

От продаж в соцсетях до первой точки

С осени 2023 года Евгения вела продажи только через соцсети. Но потом задумалась об аренде: дома уже не хватало места под посуду, да и передавать товары покупателям у подъезда или в кофейне казалось всё более несерьезным.

Окончательно мысль о собственном помещении закрепилась после участия в программе «Мама-предприниматель».

«Мама‑предприниматель» — федеральная программа поддержки женщин с детьми, которая помогает превратить бизнес‑идею в работающий проект. Участницы получают пятидневное обучение, экспертную поддержку и шанс выиграть грант.

«Исходя из всего процесса обучающего, я поняла, что винтаж интересен людям, что эта сфера востребована. Также посмотрела по другим городам тенденцию, да и в мире в целом, что винтаж набирает популярность», — заявляет омичка.

В магазине можно узнать информацию о годе и месте изготовления некоторых из товаров Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В начале 2024 года открылся первый «Сервант» в микрорайоне Кристалл. С выбором места помог муж, который с самого начала поддержал решение жены. Левобережье выбрали осознанно: родился второй ребенок, и чем ближе точка к дому, тем проще отлучиться в случае необходимости.

«Семья очень сильно помогала где-то посидеть с ребенком. Понятно, когда гости посещали пространство, я старалась ребенка с собой не брать. Когда нужно было там разобрать какую-то поставку, что-то расставить, какие-то фотографии сделать, то я могла взять дочку с собой», — уточняет владелица.

Переезд в центр и новые перспективы

Сначала попасть в магазин можно было только по предварительной записи, позже появился продавец выходного дня. Но не всё шло гладко: расположение подвело.

От разнообразия товаров разбегаются глаза Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Мы открылись, и тут же перекрыли дорогу на два года на ремонт, что тоже затруднило нам работу, потому что и так люди неохотно едут на Левый берег за какими-то там предметами», — вспоминает Евгения.

Коллекционер мечтала о магазине в старинном здании с огромными окнами прямо в центре Омска. Так хотелось и проходимость увеличить, и концепцию поддержать: предметы с историей должны продаваться в месте с историей.

Мечте суждено было сбыться в апреле текущего года. Сейчас «Сервант» базируется в здании бывшей первой женской гимназии Омска на улице Ленина, 10. С переездом проходимость действительно выросла.

Поставки из-за границы и ценообразование

«Винтажка» специализируется преимущественно на винтажной посуде, но в ассортименте также есть украшения и мелочи для дома. Магазин собирает посылки чуть ли не со всего мира — для пополнения полок предпринимательница пользуется услугами русскоговорящих поставщиков из Германии, Франции, Швеции, США и Японии. Находит их Евгения в интернете.

Самый дорогой товар на данный момент — блюдо из Франции за 26 тысяч рублей Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Они отбирают для нас товары на барахолках, блошиных рыночках, маркетах, в других антикварных магазинах, на аукционах какие-то предметы покупают. При отборе предметов стараемся опираться на вкусы наших гостей, ну и на свои вкусы непосредственно», — рассказывает предпринимательница.

Серьезных проблем с поставщиками, по ее словам, не возникает. В среднем заграничные посылки идут около месяца, хотя бывало, что терялись в пути или добирались по полгода. Хозяйка «Серванта» признается: ни одна посылка с товаром не пришла полностью целой. Битая посуда появилась в первой же партии.

«Все эти осколочки мы не выбрасываем, мы их сохраняем и затем используем в каком-то своем творчестве. Из некоторых мы делаем панно на стену. Если это какая-то красивая тарелка, она как-нибудь красиво разбилась, то составляем декоративные элементы и сохраняем их на будущее».

Стоимость украшений колеблется от 600 рублей до 25 тысяч Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Средний ценник на посуду в «Серванте» — 3500–4000 рублей. Но на стоимость влияет не только себестоимость, но и редкость, исторический контекст, возраст и состояние предмета.

«Просто добавлять себестоимость на каждый предмет невозможно, потому что закупочная цена разная. Один предмет ты можешь в этот раз купить за одну стоимость, а в следующий раз, если тебе удастся его найти, что не всегда возможно, он уже может стоить совершенно по-другому».

Впрочем, при желании можно найти товары и за 100, и за 200 рублей — обычно это позиции с незначительными повреждениями. На закупку, которая происходит несколько раз в месяц, уходит в среднем до 100 тысяч рублей.

Конкуренция и молодая аудитория

Одну из главных сложностей в ведении бизнеса Евгения называет необычную — борьбу с желанием скупить всё, что нравится. Предметы антиквариата приобретают не партиями, а поштучно. Поставщик прогуливается по блошиному рынку, находит интересную вещь и показывает ее владелице. Решение нужно принимать мгновенно — купить этот товар позже уже не получится.

При желании можно присесть и выпить кофе Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Во мне очень много творчества, очень много хочется придумать. В первую очередь я думаю не про деньги, а про то, что мне хочется осуществить свою идею. Сейчас я себя уже начала притормаживать в этом плане, но мне понадобилось три года, чтобы я наигралась в это. Всё-таки дело должно приносить деньги», — делится Евгения.

Как таковой конкуренции с другими винтажными и антикварными магазинами не чувствует. Она считает, что каждая такая точка в Омске уникальна: где-то делают упор на советский фарфор и хрусталь, где-то — на значки и картины. Предпринимательница выступает скорее за дружбу с «коллегами по цеху». Порой они даже обмениваются товарами.

«Бывает, появляются какие-то предметы, которые я понимаю, что это больше их область. Мы обмениваемся спокойно. Они видят, что у них европейский фарфор плохо продается, они его нам передают».

Евгения не позиционирует «Сервант» как магазин в классическом понимании Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Аудитория у подобных точек местами пересекается, но у «Серванта» — это в основном девушки от 25 до 30 лет. Любят заглядывать и студенты. Они чаще всего покупают украшения. Бывает, что за красивой посудой приходят и молодые парни.

«Тенденция создавать уют молодеет всё-таки. Нельзя уже сказать, как в этих мемах: „Всё, мне за сорок, и я там пошла искать серванты“. Девушки в 20–22 уже хотят красиво обставлять свой дом, даже несмотря на то, что живут в каких-то съемных квартирах. Или там говорят: „У меня нет какого-то дорогого ремонта, но я хочу для себя вот купить какую-нибудь чашку, которую я буду ставить на салфеточку, и вот тебе уже атмосфера, уют“», — объясняет Евгения.

Планы на будущее

Евгения не позиционирует «Сервант» как магазин в классическом понимании. Для нее это пространство, где можно не только купить редкую вещь, но и стать участником камерного мероприятия. На Левом берегу уже проводили мастер-классы, кинопоказы, дегустации и не только. Нечто подобное хотят повторить и в центре.

В перспективе мечтает обустроить при магазине полноценную кофейню с собственным меню. Пока эта идея воплощена в меньшем масштабе: покупателям предлагают выпить кофе в красивой винтажной посуде.