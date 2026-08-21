Вузы переходят на новую систему образования — подробности реформы

Корректировки новой системы образования продолжатся еще несколько лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября 2026 года российские университеты начнут переход к обновленной модели высшего образования. Вместо двухступенчатой системы «бакалавриат — магистратура» вузы будут готовить специалистов по новой схеме. Что изменится для студентов и абитуриентов, как будут выглядеть новые программы и что будет с уже полученными дипломами, — в нашем материале.

Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году, затем разработали план реформы. Изменения уже приняли, а реформу опробовали в пилотных университетах. Переход будет поэтапным, чтобы вузы адаптировали программы без резких изменений для уже обучающихся студентов.

Срок базового высшего образования составит от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Специализированное образование (обновленная магистратура) займет 1–3 года и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские направления.

Смысл преобразований — создать альтернативу Болонской системе. При этом в новой модели сохранят ее эффективные элементы, пояснил в беседе с «Известиями» академический директор образовательной платформы «Юрайт», кандидат исторических наук Александр Сафонов.

«В основу новой системы заложили максимальное соответствие получаемого высшего образования требованиям рынка труда и определяемым государством приоритетам — сегодня под ними понимаются инженерия, ИТ, педагогика, сельское хозяйство и медицина», — отметил он.

К разработке программ подключаются работодатели — крупные компании и государственные структуры. Образовательные планы становятся более гибкими по срокам и содержанию, позволяют сочетать разные специальности. Ожидается, что это повысит практическую направленность обучения.

«Для абитуриентов сужается выбор специальностей даже по платным форматам. Увы, неизбежно вырастет стоимость обучения», — указал Сафонов.

Дипломы, выданные аккредитованными вузами, сохранят свою силу — сведения о них внесли в Федеральный реестр. Бакалавр остается полноценным специалистом, способным работать по профессии и продолжать обучение.

Выпускники бакалавриата смогут поступать в магистратуру как сразу, так и спустя время, получив опыт. Однако круг доступных специальностей станет более тесно связан со специальностью, полученной на первой ступени. Управленческие программы останутся доступными для выпускников разных профилей.