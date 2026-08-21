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Образование Вузы переходят на новую систему образования — подробности реформы

Вузы переходят на новую систему образования — подробности реформы

Рассказываем, что ждет студентов

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Корректировки новой системы образования продолжатся еще несколько лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКорректировки новой системы образования продолжатся еще несколько лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Корректировки новой системы образования продолжатся еще несколько лет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября 2026 года российские университеты начнут переход к обновленной модели высшего образования. Вместо двухступенчатой системы «бакалавриат — магистратура» вузы будут готовить специалистов по новой схеме. Что изменится для студентов и абитуриентов, как будут выглядеть новые программы и что будет с уже полученными дипломами, — в нашем материале.

Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году, затем разработали план реформы. Изменения уже приняли, а реформу опробовали в пилотных университетах. Переход будет поэтапным, чтобы вузы адаптировали программы без резких изменений для уже обучающихся студентов.

Срок базового высшего образования составит от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Специализированное образование (обновленная магистратура) займет 1–3 года и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские направления.

Смысл преобразований — создать альтернативу Болонской системе. При этом в новой модели сохранят ее эффективные элементы, пояснил в беседе с «Известиями» академический директор образовательной платформы «Юрайт», кандидат исторических наук Александр Сафонов.

«В основу новой системы заложили максимальное соответствие получаемого высшего образования требованиям рынка труда и определяемым государством приоритетам — сегодня под ними понимаются инженерия, ИТ, педагогика, сельское хозяйство и медицина», — отметил он.

К разработке программ подключаются работодатели — крупные компании и государственные структуры. Образовательные планы становятся более гибкими по срокам и содержанию, позволяют сочетать разные специальности. Ожидается, что это повысит практическую направленность обучения.

«Для абитуриентов сужается выбор специальностей даже по платным форматам. Увы, неизбежно вырастет стоимость обучения», — указал Сафонов.

Дипломы, выданные аккредитованными вузами, сохранят свою силу — сведения о них внесли в Федеральный реестр. Бакалавр остается полноценным специалистом, способным работать по профессии и продолжать обучение.

Выпускники бакалавриата смогут поступать в магистратуру как сразу, так и спустя время, получив опыт. Однако круг доступных специальностей станет более тесно связан со специальностью, полученной на первой ступени. Управленческие программы останутся доступными для выпускников разных профилей.

Окончательные выводы о результатах реформы, по оценке Сафонова, можно будет сделать не ранее 2030 года. Минобрнауки продолжает корректировать параметры новой системы, поэтому итоги станут ясны позже.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Болонская система образования Вуз
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Комментарии
14
Гость
1 час
Даже если не Болонская система. Высшее образование , набор новых знаний возможен без "внешнего интернета" ? Я про обмен научными данными между странами? За Вас скажу- нет!!!! А те, кто хвалит нашу замену Болонкой , понимают коренные отличия ? Понимают куда более скромные цели? Общество сможет развиваться в довоенном режиме? Нет
Гость
4 часа
Да для большей части студентов главное получить специальность. Не все готовы учиться в магистратуре и далее, и то что мы возвращаем специалитет, это даже хорошо
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Гость
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