«Запредельная жадность». Из-за задержек рейсов турист хотел уехать на такси из Сочи за 70 тысяч, но не вышло. Как выбраться с курорта

Сочи этим летом становится всё менее доступным. Билетов на поезда не достать, прямо как в советское время, аэропорт работает с большими перебоями, особенно в последнюю неделю. Рейсы задерживают, переносят и отменяют. И если вам срочно понадобится вернуться домой, знайте, это может не получиться. История — в материале SOCHI1.RU.
«Воспользуйтесь общественным транспортом»
Москвич Тимофей Роднянский оказался заложником Сочи. Два дня он не мог уехать в столицу.
— Моя мама упала и сломала шейку бедра. Несколько часов она лежала в квартире, пока не докричалась до соседей. Они взломали двери, вызвали скорую и позвонили мне. Нужно было срочно вылетать. Но не тут-то было. Билет я без проблем купил на ближайший рейс, только вылететь не мог, аэропорт то открывали, то закрывали, — рассказывает Тимофей.
По его словам, 79-летнюю маму готовили к операции, а он метался по Сочи и не знал, как вырваться. Для начала пытался вызвать такси, но не получилось: «Слишком долгий маршрут, воспользуйтесь общественным транспортом», — писал агрегатор.
Надо было поездом
Тогда Тимофей стал обзванивать сочинские фирмы, которые предоставляют трансфер, в том числе междугородний. Однако желающих не нашлось. В Сочи, да и по всей федеральной трассе, стояли огромные очереди за бензином.
— Я предлагал 70 тысяч рублей. Но эта сумма никому не подошла. В одном месте требовали 80 тысяч, и еще людей до Ростова в машину нужно было подсадить, в другом 90 тысяч. А таксисты у вокзала вообще согласились ехать только за 100 тысяч + с меня плата по дорогам. Это запредельная жадность, — считает Тимофей. Вариант с трансфером он оставил как крайний случай.
В результате Тимофею все же удалось вырваться с курорта. Он без всякой надежды зашел в приложение РЖД и увидел билет в СВ за 20 тысяч рублей прямо в этот же день. Купил его даже не думая. Приехал в Москву через полтора суток, когда мама уже отходила от наркоза после операции.
Альтернативные способы уехать из Сочи
Еще один столичный житель Андрей Богданович добирался в Москву из Сочи электричками. Доехал на «Ласточке» до Ростова с пересадкой в Краснодаре, а оттуда уже купил билет на пассажирский поезд до Москвы. Там нет такого спроса, как на южные направления.
— Мне вообще стало жутко лететь, потому что атаки на Сочи частые. Я сдал билет на самолет и поехал на «Ласточках». В принципе, стыковки все удачные, нигде ждать долго не пришлось. Можно было купить билет на поезд до Москвы из Краснодара, но там только верхние полки были, я их не люблю, — говорит Андрей.
Отдыхающая Алла Маркина уехала из Сочи в Москву на автобусе. И не жалеет, считает, что этот альтернативный транспорт незаслуженно забыт.
— Автобус шикарный, с кондиционером, с отсеком для багажа. Два водителя, постоянно меняются. Можно откинуть кресло и поспать. Остановки делают довольно часто, можно сходить в туалет и купить еды, — говорит Алла.
Время в пути зависит от вместимости автобуса. От 19 часов 30 минут до 23:30 минут. Стоимость тоже разная: минимальная цена 7 тысяч 475 рублей за одного пассажира, максимальная 13 тысяч 333 рублей. Стоимость проезда зависит от класса автобуса. Есть те, что возят пассажиров без кондиционеров.
Междугородние автобусы отходят от вокзала Сочи, автостанции в Лазаревском, от аэропорта. На них можно доехать в Крым, в Воронеж, Ростов, Санкт-Петербург и другие города. Проблем с заправкой пассажирские автобусы не испытывают, сообщили на автовокзале Сочи, поскольку заправляются по топливным картам и в приоритетном порядке.