«Запредельная жадность». Из-за задержек рейсов турист хотел уехать на такси из Сочи за 70 тысяч, но не вышло. Как выбраться с курорта

Сложный сезон в этом году в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочи этим летом становится всё менее доступным. Билетов на поезда не достать, прямо как в советское время, аэропорт работает с большими перебоями, особенно в последнюю неделю. Рейсы задерживают, переносят и отменяют. И если вам срочно понадобится вернуться домой, знайте, это может не получиться. История — в материале SOCHI1.RU.

«Воспользуйтесь общественным транспортом»

Москвич Тимофей Роднянский оказался заложником Сочи. Два дня он не мог уехать в столицу.

— Моя мама упала и сломала шейку бедра. Несколько часов она лежала в квартире, пока не докричалась до соседей. Они взломали двери, вызвали скорую и позвонили мне. Нужно было срочно вылетать. Но не тут-то было. Билет я без проблем купил на ближайший рейс, только вылететь не мог, аэропорт то открывали, то закрывали, — рассказывает Тимофей.

По его словам, 79-летнюю маму готовили к операции, а он метался по Сочи и не знал, как вырваться. Для начала пытался вызвать такси, но не получилось: «Слишком долгий маршрут, воспользуйтесь общественным транспортом», — писал агрегатор.

Яндекс не везет из Сочи в Москву Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Надо было поездом

Тогда Тимофей стал обзванивать сочинские фирмы, которые предоставляют трансфер, в том числе междугородний. Однако желающих не нашлось. В Сочи, да и по всей федеральной трассе, стояли огромные очереди за бензином.

— Я предлагал 70 тысяч рублей. Но эта сумма никому не подошла. В одном месте требовали 80 тысяч, и еще людей до Ростова в машину нужно было подсадить, в другом 90 тысяч. А таксисты у вокзала вообще согласились ехать только за 100 тысяч + с меня плата по дорогам. Это запредельная жадность, — считает Тимофей. Вариант с трансфером он оставил как крайний случай.

В результате Тимофею все же удалось вырваться с курорта. Он без всякой надежды зашел в приложение РЖД и увидел билет в СВ за 20 тысяч рублей прямо в этот же день. Купил его даже не думая. Приехал в Москву через полтора суток, когда мама уже отходила от наркоза после операции.

Люди добираются до Москвы на перекладных Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Альтернативные способы уехать из Сочи

Еще один столичный житель Андрей Богданович добирался в Москву из Сочи электричками. Доехал на «Ласточке» до Ростова с пересадкой в Краснодаре, а оттуда уже купил билет на пассажирский поезд до Москвы. Там нет такого спроса, как на южные направления.

— Мне вообще стало жутко лететь, потому что атаки на Сочи частые. Я сдал билет на самолет и поехал на «Ласточках». В принципе, стыковки все удачные, нигде ждать долго не пришлось. Можно было купить билет на поезд до Москвы из Краснодара, но там только верхние полки были, я их не люблю, — говорит Андрей.

Отдыхающая Алла Маркина уехала из Сочи в Москву на автобусе. И не жалеет, считает, что этот альтернативный транспорт незаслуженно забыт.

— Автобус шикарный, с кондиционером, с отсеком для багажа. Два водителя, постоянно меняются. Можно откинуть кресло и поспать. Остановки делают довольно часто, можно сходить в туалет и купить еды, — говорит Алла.

Цены разные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Время в пути зависит от вместимости автобуса. От 19 часов 30 минут до 23:30 минут. Стоимость тоже разная: минимальная цена 7 тысяч 475 рублей за одного пассажира, максимальная 13 тысяч 333 рублей. Стоимость проезда зависит от класса автобуса. Есть те, что возят пассажиров без кондиционеров.