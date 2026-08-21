Погода 21 августа подскажет, какой будет зима, — народные приметы

Сильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В пятницу, 21 августа, в народном календаре отмечают Миронов день, или Мирона Ветрогона. Название появилось неслучайно: на Руси замечали, что к этому времени начинают чаще дуть сильные ветры, напоминающие о скором приближении осени.

По погоде 21 августа наши предки пытались определить, какими будут осень и зима. Одна из главных примет гласила: «Каков Мирон — таков и январь». То есть погоду в этот день считали своеобразным прогнозом на первый месяц следующего года.

Особое внимание обращали на ветер. Сильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени. Если же день выдавался тихим и безветренным, верили, что летнее тепло еще задержится.

Наблюдали и за другими природными признаками. Иней на траве утром сулил хороший урожай в следующем году, а поспевшая к Миронову дню рябина предупреждала о приближающихся заморозках. Если лягушки начинали громко квакать, ждали дождя.

Что можно делать в этот день

Проветрить дом, сарай, погреб. Открыть окна, вытряхнуть половики, проветрить одеяла и подушки — это считалось не только хозяйственным делом, но и способом «обновить» атмосферу в доме.

Перебрать и рассортировать припасы. Проверить, как хранятся овощи, крупы, соленья, убрать всё, что может испортиться, и подготовить место для новых заготовок.

Заняться заготовками. Сделать моченые яблоки, засолить грибы, насушить травы и ягоды, заготовить пряные смеси для зимних блюд.

Помочь тем, кто нуждается в поддержке. День считали подходящим для добрых дел: помощь соседям, родным или просто тем, кому тяжело, воспринималась как проявление милосердия и заботы.

Чего не рекомендовалось делать