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Лето Погода 21 августа подскажет, какой будет зима, — народные приметы

Погода 21 августа подскажет, какой будет зима, — народные приметы

По погоде понимали, как долго еще продлится лето

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Сильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В пятницу, 21 августа, в народном календаре отмечают Миронов день, или Мирона Ветрогона. Название появилось неслучайно: на Руси замечали, что к этому времени начинают чаще дуть сильные ветры, напоминающие о скором приближении осени.

По погоде 21 августа наши предки пытались определить, какими будут осень и зима. Одна из главных примет гласила: «Каков Мирон — таков и январь». То есть погоду в этот день считали своеобразным прогнозом на первый месяц следующего года.

Особое внимание обращали на ветер. Сильный и порывистый ветер, особенно северный или западный, считался предвестником скорого похолодания и холодной осени. Если же день выдавался тихим и безветренным, верили, что летнее тепло еще задержится.

Наблюдали и за другими природными признаками. Иней на траве утром сулил хороший урожай в следующем году, а поспевшая к Миронову дню рябина предупреждала о приближающихся заморозках. Если лягушки начинали громко квакать, ждали дождя.

Что можно делать в этот день

  • Проветрить дом, сарай, погреб. Открыть окна, вытряхнуть половики, проветрить одеяла и подушки — это считалось не только хозяйственным делом, но и способом «обновить» атмосферу в доме.

  • Перебрать и рассортировать припасы. Проверить, как хранятся овощи, крупы, соленья, убрать всё, что может испортиться, и подготовить место для новых заготовок.

  • Заняться заготовками. Сделать моченые яблоки, засолить грибы, насушить травы и ягоды, заготовить пряные смеси для зимних блюд.

  • Помочь тем, кто нуждается в поддержке. День считали подходящим для добрых дел: помощь соседям, родным или просто тем, кому тяжело, воспринималась как проявление милосердия и заботы.

Чего не рекомендовалось делать

  • Начинать крупные стройки и переезды. День считали временем для завершения дел, а не для новых больших проектов: «Мирон дует — не строй, а доделывай».

  • Ссориться и выяснять отношения. Считалось, что сильные эмоции в ветреный день «разлетаются» и могут надолго испортить отношения.

  • Оставлять окна и двери открытыми на ночь. Если ветер был сильным, старались закрывать всё плотно: верили, что ночной ветер может «выдуть» из дома тепло и достаток.

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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Народные приметы и поверья Ветер Зима Январь
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