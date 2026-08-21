Английского станет меньше, старшеклассникам расскажут о работе БПЛА, ОГЭ упростят. Что изменится в новом учебном году

Некоторые реформы проводят в несколько этапов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 сентября 2026-го учеников и их родителей ждет несколько новшеств. NGS55.RU изучил все изменения школьной программы и системы образования. К чему нужно готовиться — в материале Екатерины Шрайнер.

Новые предметы

Детям в школах начнут рассказывать о «ДНК» страны. Так называется новый предмет, который добавили в программу. Его полное название — «Духовно-нравственная культура России». Судя по пояснительной записке к приказу Минпросвещения, школьники начнут изучать биографии российских ученых, политиков, деятелей культуры.

«Целью изучения ДНКР является формирование у обучающихся основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством изучения жизненного пути отечественных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, ученых, военных, в том числе героев специальной военной операции», — написано в документе.

В школьной программе будет сделан акцент на духовно-нравственные ценности Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В программе несколько разделов:

Россия: родина, страна, государство;

традиционные религии России;

историческая память и преемственность поколений;

крепкая семья;

высокие нравственные идеалы личности;

права и свободы, обязанности и ответственность человека;

созидательный труд.

Учебника по ДНКР в открытом доступе пока нет. В мае прошлого года изданию ТАСС сообщали в Минпросвещения, что его разработают специалисты МПГУ вместе с представителями традиционных религий.

«Разработкой учебника занимается Московский педагогический государственный университет. В разработке учебника и курса также принимают участие представители российских традиционных религиозных конфессий — так, от Русской православной церкви участвует митрополит Тихон».

Вводят новый предмет поэтапно. В 2026/2027 учебном году его будут изучать только пятиклассники, а с 2027/2028 — все ученики 5–7-х классов.

Военной подготовки в школах станет больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще одно новшество — начальная военная подготовка. Она была в школах и раньше, но в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Теперь курс разделили на две части: первая посвящена как раз военной подготовке, вторая — основам безопасности жизнедеятельности.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, школьники пройдут учебные сборы и изучат работу БПЛА. Это коснется учеников 8-х и 10-х классов.

«С 1 сентября доля военной подготовки будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов», — цитировали чиновника в социальных сетях Минпросвещения.

Среди других заявленных тем: принципы национальной безопасности страны, знакомство с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной, освоение базовых строевых приемов, борьба с экстремизмом и терроризмом.

Меньше иностранных языков

Времени на изучение иностранных языков в школе станет меньше: общее число часов в 5–7-х классах планируют урезать с 510 до 408 в год. Сокращать программу начнут постепенно, с сентября 2026 года два урока вместо трех останется у пятиклассников, а с сентября 2027-го — у шестиклассников и семиклассников.

Делают это, чтобы снизить нагрузку на школьников и оставить время для изучения новых предметов. У старшеклассников количество часов не изменится.

Возможностей изучать иностранный язык в школе будет меньше Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Такое нововведение радует не всех. По словам учительницы английского языка Татьяны Филатовой, за два часа в неделю освоить материал детям будет очень сложно. Трудности появятся и у педагогов, которым придется работать в ускоренном режиме, чтобы успеть выдать всю программу.

«Будет снижение уровня владения языком. Учитель просто не успеет отработать с детьми лексику и грамматику. Развить все виды речевой деятельности тоже будет тяжело. Это и аудирование, и говорение, и письмо, и чтение. Родители точно начнут чаще нанимать репетиторов, чтобы компенсировать дефицит школьной программы», — уверяет преподаватель.

Скажется сокращение часов и на результатах экзаменов. Иностранный язык — предмет, которым нужно заниматься постоянно, иначе все знания и наработанные навыки исчезнут.

«В этом году класс с углубленным изучением английского сдавал ОГЭ. У нас было четыре часа в неделю и еще пятый — факультатив. Из десяти человек пять сдали на „отлично“, еще пять — на „хорошо“. Если сократить часы — вообще ничего невозможно будет усвоить», — говорит Татьяна.

Арабский в школах

Арабский язык учить будут только по желанию Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 сентября у школьников также появится возможность изучать арабский язык в качестве второго иностранного. Этот предмет необязательный — школьники смогут выбирать его в добровольном порядке.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты», — говорил Сергей Кравцов.

Прощай, обществознание

Обществознания в школах станет еще меньше. В прошедшем учебном году его преподавали в 8–11-х классах, с 1 сентября 2026-го предмет оставят лишь у девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников. Общее число часов сократят в два раза: с 272 до 136 часов.

Власти разработали программу и единые учебники для 9–10-х классов. Пособия для выпускников школ выпустят к 2027 году. Коллектив авторов возглавил помощник президента Владимир Мединский. Главным редактором стал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В состав авторского коллектива вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук», — написано на сайте Минпросвещения.

Учебники будут одинаковыми у школьников по всей стране Источник: Бродовская Е. В., Кононов В. А., Мединский В. Р. и др.; под ред. Д. А. Медведева / prosv.ru, «Книжный Капибар» / ozon.ru

«Обновленный курс будет теснее связан с историей, литературой и географией. Это поможет школьникам рассматривать общественные процессы не изолированно, а видеть взаимосвязь событий, культуры, экономики и права», — сообщают в Минпросвещения.

Что с историей?

Так выглядят единые учебники по истории Источник: Мединский В. Р., Чубарьян А. О. / prosv.ru

Часы, которые забрали у обществознания, перенаправят на уроки истории. Их станет значительно больше.

Распределение уроков на уровне основного общего образования теперь выглядит так:

5-й класс — 68 часов (всеобщая история), 34 часа (история нашего края);

6-й класс — 28 часов (всеобщая история), 57 часов (история России), 17 часов (история нашего края);

7-й класс — 28 часов (всеобщая история), 57 часов (история России), 17 часов (история нашего края);

8-й класс — 34 часа (всеобщая история), 68 часов (история России);

9-й класс — 23 часа (всеобщая история), 45 часов (история России).

Единые государственные учебники по истории существуют уже несколько лет. Среди авторов-составителей также указан Владимир Мединский.

Оценки за поведение

С 1 сентября 2026-го в 10 школах каждого региона вводят систему оценивания поведения учеников. В прошлом году апробацию тоже проводили, но только в 89 учреждениях страны.

При выставлении отметки учитываются несколько критериев: соблюдение дисциплины, социальная коммуникация, личная характеристика и учебная активность. Выставлять привычные четверки и пятерки не станут, поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Предполагается, что такая система поможет поднять авторитет педагога и улучшит дисциплину.

По данным Минпросвещения, введение отметки за поведение одобряют 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей. Но некоторые учителя не уверены, что специальная оценка улучшит поведение школьников.

«Тех, кто нарушает дисциплину, не волнуют оценки. В нашей школе и так практикуется „Дневник класса“, где можно оценивать поведение, писать замечания с отдельными фамилиями, поэтому эти новшества вряд ли изменят погоду», — считает преподаватель русского языка и литературы Карина (имя изменено).

Обязательной во всех школах оценка за поведение должна стать в сентябре 2027-го.

Упрощенная сдача ОГЭ

Система ОГЭ станет проще в некоторых регионах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Школьникам в нескольких регионах разрешат сдавать только два предмета на ОГЭ (русский язык и математику), если они не собираются идти в 10-й класс и будут поступать в колледж.

В прошлом году власти проводили такой эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь список участников расширили — в него вошли Республика Татарстан, Камчатский край, Липецкая, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Если выпускник все-таки захочет продолжать обучение в 10-м классе, ему нужно сдать на ОГЭ русский язык, математику и два предмета на выбор. Действовать эксперимент будет до 2029 года.