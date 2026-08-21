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Страна и мир Как родителям попасть на линейку 1 сентября: все законные способы получить выходной

Как родителям попасть на линейку 1 сентября: все законные способы получить выходной

Первый учебный день будет рабочим

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Просто так давать выходной родителям на 1 сентября не будут | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПросто так давать выходной родителям на 1 сентября не будут | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Просто так давать выходной родителям на 1 сентября не будут

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

1 сентября 2026 года выпадает на вторник и не является официальным праздничным днем, поэтому обязательного выходного для родителей не предусмотрено. Однако провести ребенка на школьную линейку всё же можно — для этого есть несколько законных способов, рассказали в Роскачестве.

«1 сентября — важный день для семей, и многие работодатели с пониманием относятся к желанию родителей провести его с детьми. Однако в законе эта дата не закреплена как обязательный выходной, поэтому инициатива всегда остается за сотрудником», — сказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Существует несколько вариантов, как можно освободить этот день. Сотрудник может взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул за ранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день, уточнили в Роскачестве.

Отдельные категории работников имеют дополнительные гарантии. Родители детей-инвалидов или многодетные родители, у которых младшему ребенку нет 14 лет, могут выбирать удобное время для отпуска. Кроме того, в некоторых компаниях возможность получить выходной 1 сентября может быть прописана в коллективном договоре или локальном нормативном акте. Это стоит уточнить заранее, посоветовала Шульженко в беседе с «Газетой.Ru».

Торжественная линейка пройдет 1 сентября. Во всех школах проведут уроки в формате «Разговоров о важном». Для большинства школьников первая учебная неделя будет короткой.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Линейка 1 Сентября Отпуск Отгул
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