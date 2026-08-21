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Здоровье Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября: какие данные появятся в картах

Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября: какие данные появятся в картах

Минздрав утвердил новые требования

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Риски болезней пациентов будут выявлять на ранних стадиях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРиски болезней пациентов будут выявлять на ранних стадиях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Риски болезней пациентов будут выявлять на ранних стадиях

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября врачи начнут вносить в карту диспансеризации дополнительные сведения о состоянии здоровья. Соответствующие изменения утвердил Минздрав России.

В обновленную карту войдет липидный профиль — это набор показателей, отражающих состояние жирового обмена в организме. Он включает несколько параметров:

  • холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП);

  • холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП);

  • холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП);

  • уровень триглицеридов.

Также врачи будут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Это отдельный показатель, который оценивается на основе клинических данных пациента.

После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Эти обследования помогут выявить возможные патологии на ранних стадиях.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о масштабах диспансеризации. С начала 2026 года профилактические осмотры уже прошли 52 миллиона россиян. Она заявляла, что современная диагностика позволяет выявлять также предриски заболеваний. Благодаря этому отсрочить развитие некоторых патологий можно как минимум на 15 лет для пациентов в возрасте 26–45 лет.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Диспансеризация Ишемическая болезнь сердца УЗИ Осмотр
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Комментарии
1
Гость
13 минут
О, это хорошая новость. Я эти анализы платно сдаю, потому что только обычный холестерин можно было сдать. А теперь весь нужный мне профиль можно будет👍🏻
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Гость
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