Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября: какие данные появятся в картах

Риски болезней пациентов будут выявлять на ранних стадиях Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября врачи начнут вносить в карту диспансеризации дополнительные сведения о состоянии здоровья. Соответствующие изменения утвердил Минздрав России.

В обновленную карту войдет липидный профиль — это набор показателей, отражающих состояние жирового обмена в организме. Он включает несколько параметров:

холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП);

холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП);

холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП);

уровень триглицеридов.

Также врачи будут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Это отдельный показатель, который оценивается на основе клинических данных пациента.

После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Эти обследования помогут выявить возможные патологии на ранних стадиях.