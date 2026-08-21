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Экономика Зарплаты будут выплачивать в цифровом рубле, а что с пенсиями

Зарплаты будут выплачивать в цифровом рубле, а что с пенсиями

Разбираемся, как можно будет использовать валюту

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Эта валюта привлекательна для крупных компаний | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUЭта валюта привлекательна для крупных компаний | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Эта валюта привлекательна для крупных компаний

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Госдуме заверили, что поэтапное внедрение цифрового рубля не потребует от граждан обязательного перехода на новую форму платежа, в том числе для получения пенсий и зарплат. Об этом заявил депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

«Поэтапное (внедрение. — Прим. ред.) необязательно, поэтому никакого принудительного перевода социальных выплат, пенсионных выплат, зарплатных выплат на цифровой счет и обязанности иметь цифровые рубли нет, и это даже не обсуждается», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

Он добавил, что люди по‑прежнему смогут получать пенсии как на карту, так и наличными.

Массовое внедрение цифрового рубля стартует в России с 1 сентября 2026 года. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 23 июля 2025 года.

Согласно документу, к указанной дате системно значимые банки и магазины с годовой выручкой более 120 млн рублей должны обеспечить полный спектр операций с цифровым рублем — от открытия кошельков до оплаты покупок. Кроме того, все банки обязаны к этому сроку завершить подготовку к работе с единым QR‑кодом.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Цифровой рубль Деньги
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Комментарии
4
Гость
11 минут
Поэтапный переход на трудодни. Раньше нечто подобное было в колхозах. Денег людям не давали. Но администрация делала у себя пометки у какого колхозника сколько трудодней с предполагавшимся, но не гарантированным последующим безденежным обменом на товары. Причём отоваривали трудодни только в родном колхозе и по разному товарному эквиваленту. На усмотрение администрации колхоза за один трудодень могли выдать разное количество товаров. В общем вперёд в прошлое.
Гость
25 минут
Они всегда так говорят. А в итоге работодателям настоятельно порекомендуют выплачивать работникам зарплаты цифровыми рублями. Нечто подобное было с картами Мир.
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