Зарплаты будут выплачивать в цифровом рубле, а что с пенсиями

Эта валюта привлекательна для крупных компаний Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Госдуме заверили, что поэтапное внедрение цифрового рубля не потребует от граждан обязательного перехода на новую форму платежа, в том числе для получения пенсий и зарплат. Об этом заявил депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

«Поэтапное (внедрение. — Прим. ред.) необязательно, поэтому никакого принудительного перевода социальных выплат, пенсионных выплат, зарплатных выплат на цифровой счет и обязанности иметь цифровые рубли нет, и это даже не обсуждается», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

Он добавил, что люди по‑прежнему смогут получать пенсии как на карту, так и наличными.

Массовое внедрение цифрового рубля стартует в России с 1 сентября 2026 года. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 23 июля 2025 года.