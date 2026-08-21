Зарплаты будут выплачивать в цифровом рубле, а что с пенсиями

В Госдуме заверили, что поэтапное внедрение цифрового рубля не потребует от граждан обязательного перехода на новую форму платежа, в том числе для получения пенсий и зарплат. Об этом заявил депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.
«Поэтапное (внедрение. — Прим. ред.) необязательно, поэтому никакого принудительного перевода социальных выплат, пенсионных выплат, зарплатных выплат на цифровой счет и обязанности иметь цифровые рубли нет, и это даже не обсуждается», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.
Он добавил, что люди по‑прежнему смогут получать пенсии как на карту, так и наличными.
Массовое внедрение цифрового рубля стартует в России с 1 сентября 2026 года. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 23 июля 2025 года.
Согласно документу, к указанной дате системно значимые банки и магазины с годовой выручкой более 120 млн рублей должны обеспечить полный спектр операций с цифровым рублем — от открытия кошельков до оплаты покупок. Кроме того, все банки обязаны к этому сроку завершить подготовку к работе с единым QR‑кодом.