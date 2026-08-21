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Происшествия Самолет аварийно сел и загорелся в поле на Сахалине

Самолет аварийно сел и загорелся в поле на Сахалине

Рассказываем, что известно о ЧП

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С места пожара поднялся столб дыма | Источник: astv.ruС места пожара поднялся столб дыма | Источник: astv.ru

С места пожара поднялся столб дыма

Источник:

astv.ru

На Сахалине самолет потерпел крушение. Ан‑3 совершил аварийную посадку. У воздушного судна загорелся двигатель, сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: МЧСИсточник: МЧС
Источник:

МЧС

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают 12 специалистов и три единицы техники.

Загоревшийся самолет принадлежал Авиалесоохране, сообщили в МЧС. На борту находились семь человек. Подробности инцидента выясняются.

По словам очевидцев, на высоте около 800 метров у самолёта отказал двигатель. Пилот сумел удержать машину в воздухе и аварийно посадить её на поле между сёлами Кировское и Зональное.

После приземления воздушное судно загорелось. На борту находились парашютисты лесоохраны, они успели покинуть самолёт до того, как начался пожар. Информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

«Да, (самолет аварийно сел и загорелся — Прим. ред.). Предварительно сообщаем, что погибших и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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