Самолет аварийно сел и загорелся в поле на Сахалине

С места пожара поднялся столб дыма Источник: astv.ru

На Сахалине самолет потерпел крушение. Ан‑3 совершил аварийную посадку. У воздушного судна загорелся двигатель, сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: МЧС

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают 12 специалистов и три единицы техники.

Загоревшийся самолет принадлежал Авиалесоохране, сообщили в МЧС. На борту находились семь человек. Подробности инцидента выясняются.

По словам очевидцев, на высоте около 800 метров у самолёта отказал двигатель. Пилот сумел удержать машину в воздухе и аварийно посадить её на поле между сёлами Кировское и Зональное.

После приземления воздушное судно загорелось. На борту находились парашютисты лесоохраны, они успели покинуть самолёт до того, как начался пожар. Информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.