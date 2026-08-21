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Лето «Дожди усилятся»: когда в Центральной России изменится погода

«Дожди усилятся»: когда в Центральной России изменится погода

И что будет происходить с температурой в Ярославской области

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Что будет с погодой в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧто будет с погодой в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что будет с погодой в Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пока в отдельных регионах Русской равнины ожидаются интенсивные осадки, в Центральной России погода будет более умеренной. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их данным, в ближайшие дни погода не преподнесет контрастов.

«В Москве интенсивные ливни и грозы маловероятны, и они не помешают солнцу прогревать воздух до +22…+24 °С, что немного теплее обычного. И только в следующий вторник дожди усилятся, и показания термометров опустятся ниже нормы — до +20 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 22 августа в Ярославской области +12 °С, небольшая облачность, без осадков. Днем +20 °С, дожди не ожидаются.

Ночью 23 августа +16 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +21 °С, без осадков.

Ночью 24 августа +14 °С, без осадков. Днем +18 °С, небольшие дожди.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 25 августа в регионе +12 °С, без осадков. Днем +17 °С, облачно, небольшой дождь.

Ночью 26 августа температура опустится до +11 °С, временами небольшой дождь. Днем +17 °, осадки сохранятся.

Наши коллеги рассказывали, как по народным приметам определить по погоде 21 августа, какой будет зима.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Август Ливень Центр Фобос
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