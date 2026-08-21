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Страна и мир VK решила судиться с Apple из-за своего приложения

VK решила судиться с Apple из-за своего приложения

Его удалили из App Store

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Компания VK уже обратилась с иском в суд | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUКомпания VK уже обратилась с иском в суд | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Компания VK уже обратилась с иском в суд

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Холдинг VK обратился в Арбитражный суд Москвы после удаления своих приложений из App Store. Компания требует вернуть сервисы в магазин приложений и восстановить для пользователей возможность получать уведомления.

Иск ООО «ВК» зарегистрировали 19 августа. Ответчиками стали три структуры американской корпорации: Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd. и российское ООО «Эппл рус». Документы в карточке дела пока не опубликованы.

В пресс-службе VK уточнили, что компания требует обязать Apple вернуть ее приложения в App Store, восстановить возможность получения push-уведомлений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Размер возможной неустойки пока не называется.

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыка, VK мессенджер, почта Mail.ru и другие сервисы холдинга разом пропали из App Store 25 июня. Уже установленные на устройства приложения продолжили работать, однако пользователи потеряли возможность обновлять их и получать обычные push-уведомления.

В VK тогда заявили, что Apple удалила приложения без предупреждения и объяснения причин. Компания подчеркивала, что на тот момент не находилась под санкциями, и называла действия Apple немотивированными и неприемлемыми. В самой Apple позднее объяснили решение необходимостью соблюдать санкционные правила, однако не уточнили, о каких именно ограничениях идет речь.

После этого Минцифры попросило Федеральную антимонопольную службу проверить действия Apple. В ведомстве назвали решение американской корпорации политически мотивированным. Позднее ФАС выдала Apple предупреждение, а 3 августа возбудила в отношении компании антимонопольное дело — оно касается в том числе условий использования российских поисковых систем и предустановки отечественного программного обеспечения.

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Комментарии
2
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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5 минут
Это же знаменитые американские любители свободы слова)) Которые за всеобщую демократию, чтобы никому рты не закрывали и каждый мог высказаться)))
Гость
3 часа
если есть такое приложение, благодаря лайкам-репостам в котором можно ограничивать свободу неблагонадежным гражданам, то оно безусловно полезно. то что эпл не хочет в этих делах участвовать - возмутительно.
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Гость
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