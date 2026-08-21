VK решила судиться с Apple из-за своего приложения

Компания VK уже обратилась с иском в суд Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Холдинг VK обратился в Арбитражный суд Москвы после удаления своих приложений из App Store. Компания требует вернуть сервисы в магазин приложений и восстановить для пользователей возможность получать уведомления.

Иск ООО «ВК» зарегистрировали 19 августа. Ответчиками стали три структуры американской корпорации: Apple Inc. , ирландская Apple Distribution International Ltd. и российское ООО «Эппл рус» . Документы в карточке дела пока не опубликованы.

В пресс-службе VK уточнили, что компания требует обязать Apple вернуть ее приложения в App Store, восстановить возможность получения push-уведомлений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Размер возможной неустойки пока не называется.

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыка, VK мессенджер, почта Mail.ru и другие сервисы холдинга разом пропали из App Store 25 июня. Уже установленные на устройства приложения продолжили работать, однако пользователи потеряли возможность обновлять их и получать обычные push-уведомления.

В VK тогда заявили, что Apple удалила приложения без предупреждения и объяснения причин. Компания подчеркивала, что на тот момент не находилась под санкциями, и называла действия Apple немотивированными и неприемлемыми. В самой Apple позднее объяснили решение необходимостью соблюдать санкционные правила, однако не уточнили, о каких именно ограничениях идет речь.