Шесть лет после трагедии: как сейчас выглядит взорвавшийся дом на Батова

Здание пустует с 2020 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

21 августа 2020 года взрыв газа в доме № 5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле унес жизни людей и оставил без квартир всех, кто в нем жил. Шесть лет спустя дом, молчаливо возвышаясь среди спального района, напоминает о трагедии.

Десятиэтажка без окон и одного подъезда издалека кажется недостроем, если не знать всего, что в ней случилось. Взрывной волной тогда уничтожило шесть квартир. Во время ЧП погибли три человека: мама с маленьким сыном и преподаватель школы искусств. Выживших вытаскивали из-под завалов. После эвакуации людей в доме оказались заперты домашние питомцы — позже спасатели вытащили 150 собак и кошек.

Многоэтажку после взрыва хотели заселить обратно в нетронутые подъезды, но в ноябре того же года дом признали аварийным, а всем жильцам обещали выплаты на новые квартиры. Вопрос денег и расселения на несколько лет стал болевой точкой. К лету 2026 года оставалось девять нерасселенных квартир, из-за чего его невозможно начать сносить.

Разбор здания планируют начать в 2027 году. До этого момента дом на Батова, 5, к. 2 продолжит оставаться частью городского пейзажа и напоминанием о трагедии, произошедшей здесь шесть лет назад.

Жильцам высотки на Батова, 3 корпус 4 открывается вид на разрушенный дом. По рассказам, взрывная волна долетела до их окон Источник: Александр Куренной / 76.RU

Взрыв случился в квартире на втором этаже дома. Выжившая хозяйка жилья на первом этаже позже рассказывала, как выбегала с малышом на улицу, когда всё случилось Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вокруг дома установлен сплошной забор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая часть забора исписана граффити, из-за чего место выглядит еще более жутко Источник: Александр Куренной / 76.RU

Со двора последствия взрыва незаметны, однако в доме отсутствует большинство окон Источник: Александр Куренной / 76.RU

В одном из окон видны торчащие доски Источник: Александр Куренной / 76.RU

Без окон осталась и сторона дома, выходящая на Ленинградский проспект Источник: Александр Куренной / 76.RU

Частично разрушенную многоэтажку невозможно не заметить, проходя мимо Источник: Александр Куренной / 76.RU

На последнем этаже у окна сохранилась заржавевшая спутниковая тарелка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скобы сцепляют дом вместо стен подъезда, который здесь когда-то был Источник: Александр Куренной / 76.RU