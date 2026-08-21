Шесть лет после трагедии: как сейчас выглядит взорвавшийся дом на Батова

21 августа 2020 года взрыв газа в доме № 5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле унес жизни людей и оставил без квартир всех, кто в нем жил. Шесть лет спустя дом, молчаливо возвышаясь среди спального района, напоминает о трагедии.
Десятиэтажка без окон и одного подъезда издалека кажется недостроем, если не знать всего, что в ней случилось. Взрывной волной тогда уничтожило шесть квартир. Во время ЧП погибли три человека: мама с маленьким сыном и преподаватель школы искусств. Выживших вытаскивали из-под завалов. После эвакуации людей в доме оказались заперты домашние питомцы — позже спасатели вытащили 150 собак и кошек.
Многоэтажку после взрыва хотели заселить обратно в нетронутые подъезды, но в ноябре того же года дом признали аварийным, а всем жильцам обещали выплаты на новые квартиры. Вопрос денег и расселения на несколько лет стал болевой точкой. К лету 2026 года оставалось девять нерасселенных квартир, из-за чего его невозможно начать сносить.