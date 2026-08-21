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Город Взрыв дома в Ярославле Фоторепортаж Шесть лет после трагедии: как сейчас выглядит взорвавшийся дом на Батова

Шесть лет после трагедии: как сейчас выглядит взорвавшийся дом на Батова

Здание планируют начать разбирать в 2027 году

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Здание пустует с 2020 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание пустует с 2020 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание пустует с 2020 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

21 августа 2020 года взрыв газа в доме № 5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле унес жизни людей и оставил без квартир всех, кто в нем жил. Шесть лет спустя дом, молчаливо возвышаясь среди спального района, напоминает о трагедии.

Десятиэтажка без окон и одного подъезда издалека кажется недостроем, если не знать всего, что в ней случилось. Взрывной волной тогда уничтожило шесть квартир. Во время ЧП погибли три человека: мама с маленьким сыном и преподаватель школы искусств. Выживших вытаскивали из-под завалов. После эвакуации людей в доме оказались заперты домашние питомцы — позже спасатели вытащили 150 собак и кошек.

Многоэтажку после взрыва хотели заселить обратно в нетронутые подъезды, но в ноябре того же года дом признали аварийным, а всем жильцам обещали выплаты на новые квартиры. Вопрос денег и расселения на несколько лет стал болевой точкой. К лету 2026 года оставалось девять нерасселенных квартир, из-за чего его невозможно начать сносить.

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Разбор здания планируют начать в 2027 году. До этого момента дом на Батова, 5, к. 2 продолжит оставаться частью городского пейзажа и напоминанием о трагедии, произошедшей здесь шесть лет назад.

Жильцам высотки на Батова, 3 корпус 4 открывается вид на разрушенный дом. По рассказам, взрывная волна долетела до их окон | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖильцам высотки на Батова, 3 корпус 4 открывается вид на разрушенный дом. По рассказам, взрывная волна долетела до их окон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жильцам высотки на Батова, 3 корпус 4 открывается вид на разрушенный дом. По рассказам, взрывная волна долетела до их окон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Взрыв случился в квартире на втором этаже дома. Выжившая хозяйка жилья на первом этаже позже рассказывала, как выбегала с малышом на улицу, когда всё случилось | Источник: Александр Куренной / 76.RUВзрыв случился в квартире на втором этаже дома. Выжившая хозяйка жилья на первом этаже позже рассказывала, как выбегала с малышом на улицу, когда всё случилось | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Взрыв случился в квартире на втором этаже дома. Выжившая хозяйка жилья на первом этаже позже рассказывала, как выбегала с малышом на улицу, когда всё случилось

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вокруг дома установлен сплошной забор | Источник: Александр Куренной / 76.RUВокруг дома установлен сплошной забор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вокруг дома установлен сплошной забор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большая часть забора исписана граффити, из-за чего место выглядит еще более жутко | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшая часть забора исписана граффити, из-за чего место выглядит еще более жутко | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая часть забора исписана граффити, из-за чего место выглядит еще более жутко

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Со двора последствия взрыва незаметны, однако в доме отсутствует большинство окон | Источник: Александр Куренной / 76.RUСо двора последствия взрыва незаметны, однако в доме отсутствует большинство окон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Со двора последствия взрыва незаметны, однако в доме отсутствует большинство окон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В одном из окон видны торчащие доски | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одном из окон видны торчащие доски | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В одном из окон видны торчащие доски

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Без окон осталась и сторона дома, выходящая на Ленинградский проспект | Источник: Александр Куренной / 76.RUБез окон осталась и сторона дома, выходящая на Ленинградский проспект | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Без окон осталась и сторона дома, выходящая на Ленинградский проспект

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Частично разрушенную многоэтажку невозможно не заметить, проходя мимо | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧастично разрушенную многоэтажку невозможно не заметить, проходя мимо | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Частично разрушенную многоэтажку невозможно не заметить, проходя мимо

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На последнем этаже у окна сохранилась заржавевшая спутниковая тарелка | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа последнем этаже у окна сохранилась заржавевшая спутниковая тарелка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На последнем этаже у окна сохранилась заржавевшая спутниковая тарелка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Скобы сцепляют дом вместо стен подъезда, который здесь когда-то был | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкобы сцепляют дом вместо стен подъезда, который здесь когда-то был | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скобы сцепляют дом вместо стен подъезда, который здесь когда-то был

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Видели этот дом?

Да, живем рядом
Как-то проходили мимо
Мы из этого дома
Только в новостях
Впервые слышу про эту историю
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Дом Взрыв дома Трагедия Дом на Батова Ярославль
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Комментарии
6
Гость
19 минут
Надо надо. Чтобы не лазил там никто
Гость
19 минут
Уже столько времени прошло, помню как вчера, мы живем в соседнем доме. Было страшно. Поскорее бы уже разобрали его.
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