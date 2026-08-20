Зацени! Как квартира Коляна из «Реальных пацанов» стала музеем и почему его вскоре может не стать — видео

Источник: Городские медиа

Обычный пермяк стал частью сериала «Реальные пацаны», когда-то предоставив съемочной команде свою квартиру в памятнике архитектуры «Дом грузчика». Ради съемок Андрею приходилось съезжать на длительное время. А когда у него появилось другое жилье, квартира превратилась в музей. Однако существование «Квартиры Коляна» в ближайшие годы туманно — дом, где она находится, признан аварийным.

В конце 90-х к Андрею, хозяину квартиры, часто приходили пермские кавээнщики, среди которых были братья Наумовы. В 2009 к Андрею в гости наведались оператор «Реальных пацанов» и Николай Наумов, попросили сдать жилье на пару дней для съемок московского пилотного проекта. Тогда хозяин квартиры ничего не знал о сериале.

Через полгода Андрею снова позвонили — рассказали, что проект утвердили и дали денег. Квартира понадобилась уже на два месяца. Поначалу хозяину жилья не понравилась эта идея, но он всё же решил помочь. В ответ ему сняли другую квартиру и платили 10 тысяч рублей в месяц. Так, с 2010 по 2012-й Андрей периодически съезжал со своей квартиры.

Окончательно он переехал из «Дома грузчика» в 2016 году, а с 2019-го квартира потихоньку начала становиться музеем — друзья друзей хотели посмотреть, где проходили съемки. Количество желающих росло, поэтому пришлось нанимать экскурсоводов. В 2021 году экскурсии пришлось прервать на две недели — тогда «Реальных пацанов» в этой квартире снимали в последний раз.