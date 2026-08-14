Одни дороги разгрузит, другие — наоборот. Как Карабулинская развязка может изменить городской трафик

Пробки на Московском проспекте — стали обыденностью Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 2025 года идет строительство третьего моста через Волгу, который должен стать частью обещанной городу Карабулинской развязки. Этот проект со строительством путепроводов над основными проспектами Ярославля придумали ещё в 1970-х, чтобы разгрузить дороги.

С каждым годом машин в городе становится больше, а стоять в пробках приходится дольше. В 2021 году ОАО «Институт Гипростроймост» в рамках проекта обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита подготовил расчеты загруженности основных проспектов (Толбухина, Московского, Фрунзе) и двух мостов (Юбилейного и Октябрьского). По замерам пятилетней давности Октябрьский мост был уже перегружен — его использовали на 104%. Юбилейный мост и Московский проспект были нагружены критически — на 99% и 94% соответственно. Свободным считался проспект Толбухина, нагрузка на него составляла 54%, а на проспект Фрунзе — 68%.

Такие расчеты в 2021 году сделали эксперты: при строительстве Карабулинской развязки предполагается разгрузить Октябрьский мост и Московский проспект, частично перераспределив потоки на проспекты Фрунзе и Толбухина Источник: Мария Романова / 76.RU

Тогда же ОАО «Институт Гипростроймост» просчитал, насколько снизится нагрузка на эти дороги, если Карабулинская развязка будет построена в тех расчетах, какие они предложили. Однако важный нюанс — разгружать планируется Московский проспект и Октябрьский мост. Менее загруженные проспекты, наоборот, должны использоваться интенсивнее.

«С учетом полученных сведений о загрузке улично-дорожной сети города и существующих мостов определено, что перераспределение транспортных потоков на подходах к историческому центру после строительства новой связи между территорией левого и правого берегов Волги позволит снизить нагрузку на Московский проспект и проспект Фрунзе, повысить транспортную доступность отдаленных и перспективных районов города», — так описывали влияние Карабулинской развязки на городские пробки в ОАО «Институт Гипростроймост».

Редакция 76.RU запросила актуальные данные по нагрузке на ключевые проспекты. По данным «Центра организации дорожного движения» Ярославской области, ежедневно по перечисленным дорогам проезжает от 11 тысяч до почти 37 тысяч автомобилей.

По проспекту Фрунзе проезжает больше всего транспорта в сутки Источник: Мария Романова / Городские порталы

Как строится мост

Развязку разбили на пять этапов, что позволило получить средства на постепенную её реализацию. Строительство третьего моста, которое идет сейчас, это четвертый этап проекта.

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле — один из самых крупных инфраструктурных проектов Ярославской области за последние годы. Реализуется при федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость строительства — 28,7 млрд рублей. Стоимость всей развязки оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Этапы Карабулинской развязки Узнать 1 этап — путепровод у Толбухинского моста и через ж/пути в Красноперекопском районе. 2 этап — путепровод через Московский проспект вдоль улицы Гоголя. 3 этап — путепровод и развязка над проспектом Фрунзе. 4 этап — строительство моста через Волгу. 5 этап — развязка у улицы Университетская.

Основная строительная площадка развернута во Фрунзенском районе Ярославля Источник: Правительство Ярославской области

На правом берегу Волги, где находится стройплощадка третьего моста через Волгу, начали монтаж ригелей. Это несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения.

На этом же берегу возводят временный мост, который необходим для установки русловых опор моста (в воде).

Рядом со въездом на мост будут строить объездную дорогу для участка Тормозного шоссе Источник: Правительство Ярославской области

Протяженность моста составит более трех километров (часть непосредственно над Волгой — свыше 800 метров). Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и разгрузит исторический центр города от транзитного транспорта. Завершить строительство планируется до конца 2030 года.

Также на правом берегу строят объездную дорогу протяженностью около 300 метров.

«Она позволит сохранить движение транспорта во время реконструкции участка Тормозного шоссе. На левом берегу идет расчистка территории для будущей строительной площадки», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Строительством занимается ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»).