«Оторвал»: актера Романа Курцына прооперировали в Ярославле — что с ним случилось

Актер пережил операцию Источник: Игорь Прохватов

Российского актера и продюсера Романа Курцына экстренно прооперировали в Ярославле. Операция прошла в минувшие выходные, 16 августа, в больнице имени Соловьева, проводил её известный в городе врач-травматолог Елена Афонина. Спустя несколько дней актер вышел на связь с подписчиками и сообщил, что с ним случилось — у актера произошел полный отрыв бицепса.

Полный отрыв бицепса — тяжелая травма, при которой сухожилие бицепса отделяется от кости. Мышцы бицепса имеют два сухожилия, которые крепятся к лопатке в плечевом суставе, и одно сухожилие, которое крепится к одной из костей руки (лучевой кости) на локте. Сухожилия бицепса на плече более подвержены разрывам, чем на локте. По дынным справочника MSD.

Травму актер получил во время съемок.

«Трюковая смена была, неудачно упал, видимо, до этого перегруз бицепса был на тренировке. Случился полный отрыв бицепса. Прооперировали в Соловьевке, сделали анкера, бицепс вернули на место, сейчас восстановление. Ярославские врачи — лучшие врачи мира. С доктором мы идеально сошлись по характеру», — прокомментировал 76.RU Роман Курцын.

Теперь восстановление, в конце августа у меня уже смена, времени нет отдыхать, надо быстрее восстанавливаться. Роман Курцын актер, продюсер

Как удалось узнать 76.RU, очередную травму актеру принесла подготовка к проекту «Не буди Лихо». А точнее — второй его части. Первый четырехсерийный фильм «Лихо» про лихие 90-е полностью снимали в Ярославле, его выход ожидается в конце октября на телеканале НТВ и онлайн-платформах.

Травматолог Игорь Прохватов (слева) ассистировал доктору Афониной Источник: Роман Курцын

«Во время первой части у меня было сотрясение мозга и отрыв мышц от ребер. И сейчас уже на подготовке ко второй части произошло это. А в ноябре нам уже снимать в Ярославле. Теперь у меня времени меньше для подготовки будет», — посетовал актер.

Фильм «Лихо» написан по сценарию самого Романа Курцына, он же выступил генеральным продюсером картины. Сюжет первой части строился вокруг «лихих» 1990-х, главный герой — ветеран афганской войны Борис Лихачев. Режиссером «Лихо» стал Михаил Кабанов, известный по сериалам «Ирония любви» (12+), «В одну реку дважды» (18+), «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом и другим. Главные роли исполнили Роман Курцын и звезда сериала «Горький-53» (16+) Эдуард Флеров. Проект «Лихо» планировали выпустить в трех вариантах: полнометражный фильм для кинотеатров, а также четырехсерийный проект для телеканалов и онлайн-платформ. Причем для ТВ и интернет-площадок предполагаются разные монтажные версии. В планах создателей сделать варианты с возрастными цензами 12+ и 16+, которые будут отличаться по количеству сцен с драками.

Я в данный момент уже на тренировке. Не загружаю бицепсы, делаю другие изолированные движения на другие группы мышцы. Поднимать руку нельзя, хотя бы две недели в бандаже походить, пока анкера приживутся. Роман Курцын Актер, продюсер

Одной из последних крупных работ Романа Курцына стал фильм «Малыш-каратист», который стал отчасти автобиографичным. Картина вышла летом 2026-го и получила большой отклик у зрителей. Фильм отправится на международный кинофестиваль в Лондоне в ноябре. Кстати, в нем одну из ролей сыграл Мирон Проворов — юная звезда из Рыбинска.