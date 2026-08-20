Сломали кофейный автомат и подожгли остановку: в Ярославской области задержали двух дебоширов

16 августа в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области загорелась остановка. Как стало известно позже, ее подожгли.
«В районе деревни Прохоровское произошло загорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидировали пять спасателей и две спецмашины. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС Ярославской области 17 августа.
На остановке закоптились стены на площади трех квадратных метров. В качестве причины возгорания дознаватели МЧС России тогда предположили, что всё случилось из-за занесения открытого источника огня.
Позже стали известны подробности инцидента. Остановку подожгли два 25-летних жителя близлежащей деревни, до этого они устроили дебош на территории местного кемпинга «ТехноХутор».
«По имеющимся данным, мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пришли на территорию кемпинга, повредили вендинговый аппарат по продаже кофе, пытаясь извлечь денежные средства, а затем подожгли обшивку помещения, оборудованного для отдыха посетителей. Причиненный противоправными действиями граждан ущерб оценен в сумму более 150 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Пока фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Им грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее в Ярославле задержали подозреваемого в поджоге веранды кафе «Много рыбы». Инцидент случился 7 июля на улице Совхозной, 8 в Заволжском районе. Представители заведения сразу заявили о поджоге, в тот же день поступил вызов в полицию.