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Сломали кофейный автомат и подожгли остановку: в Ярославской области задержали двух дебоширов

Публикуем подробности происшествия

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В Ярославской области подожгли остановку | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, МЧС Ярославской области / MaxВ Ярославской области подожгли остановку | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, МЧС Ярославской области / Max

В Ярославской области подожгли остановку

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max, МЧС Ярославской области / Max

16 августа в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области загорелась остановка. Как стало известно позже, ее подожгли.

«В районе деревни Прохоровское произошло загорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидировали пять спасателей и две спецмашины. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС Ярославской области 17 августа.

На остановке закоптились стены на площади трех квадратных метров. В качестве причины возгорания дознаватели МЧС России тогда предположили, что всё случилось из-за занесения открытого источника огня.

Подозреваемые подожгли остановку рядом с кемпингом | Источник: МЧС Ярославской области / MaxПодозреваемые подожгли остановку рядом с кемпингом | Источник: МЧС Ярославской области / Max

Подозреваемые подожгли остановку рядом с кемпингом

Источник:

МЧС Ярославской области / Max

В МЧС показали последствия возгорания | Источник: МЧС Ярославской области / MaxВ МЧС показали последствия возгорания | Источник: МЧС Ярославской области / Max

В МЧС показали последствия возгорания

Источник:

МЧС Ярославской области / Max

Позже стали известны подробности инцидента. Остановку подожгли два 25-летних жителя близлежащей деревни, до этого они устроили дебош на территории местного кемпинга «ТехноХутор».

«По имеющимся данным, мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пришли на территорию кемпинга, повредили вендинговый аппарат по продаже кофе, пытаясь извлечь денежные средства, а затем подожгли обшивку помещения, оборудованного для отдыха посетителей. Причиненный противоправными действиями граждан ущерб оценен в сумму более 150 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места опубликовали на канале полиции

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Пока фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Им грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Ярославле задержали подозреваемого в поджоге веранды кафе «Много рыбы». Инцидент случился 7 июля на улице Совхозной, 8 в Заволжском районе. Представители заведения сразу заявили о поджоге, в тот же день поступил вызов в полицию.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Поджог Остановка МЧС УМВД
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Комментарии
4
Гость
24 минуты
На фото "остановка" в чистом поле, заросшая со всех сторон травой. Это точно остановка?
Гость
36 минут
На СВО их,и сразу рассчитаются.
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Гость
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