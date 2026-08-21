Защита свободы или роковая ошибка? Победители ГКЧП — о том, что натворили в 1991-м и не жалеют ли 35 лет спустя

35 лет назад на самом закате существования Советского Союза состоялась попытка госпереворота. В августе 1991 года члены высшего руководства решили перехватить власть у президента СССР и сорвать подписание нового союзного договора. В Москву въехали танки, десятки тысяч людей вышли на баррикады, и страна едва избежала бойни в центре столицы.
MSK1.RU поговорил с участниками тех событий и рассказывает, что происходило в стране во время путча.
Чрезвычайное положение против реформы государства
В 1991 году Советским Союзом руководил Михаил Горбачев, и он готовился подписать новый союзный договор, чтобы реформировать государство. Часть руководства восприняла это как угрозу для страны и решилась помешать намерению лидера.
Горбачева изолировали на даче в крымском Форосе, в стране ввели режим чрезвычайного положения, и в Москву ввели войска. Устроили это всё члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП): вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации госпредприятий Александр Тизяков.
Как всё было: армия на улицах, Ельцин на танке, то самое «Лебединое озеро»
18 августа
Пятеро высокопоставленных членов КПСС отправились на крымскую дачу Горбачева, чтобы тот одобрил введение чрезвычайного положения. Он отказался — переговорщики улетели в Москву, а на даче отключили связь.
Министр обороны Дмитрий Язов приказал привести в боевую готовность ВДВ.
Вице-президент Геннадий Янаев возложил на себя президентские полномочия и ввел в стране чрезвычайное положение. Официально он заявил, что Горбачев не может руководить страной по состоянию здоровья.
19 августа
Ночью Янаев подписал документы о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Глава КГБ Крючков приказал арестовать президента РСФСР Бориса Ельцина. К его дому выдвинулся спецназ «Альфа», но тронуть политика они не решились.
Утром Ельцин экстренно собрал сторонников, а в Москву выдвинулись три дивизии военных. Десантники окружили телецентр «Останкино», по телевизору начали крутить заявления ГКЧП и тот самый балет «Лебединое озеро».
Москвичи вышли на улицу, у Дома правительства (Белого дома) начали строить баррикады, на Манежной площади — блокировать военные колонны.
Борис Ельцин забрался на танк и объявил ГКЧП вне закона. Комитет конституционного надзора СССР тоже признал ГКЧП незаконным.
Члены ГКЧП провели пресс-конференцию, Ельцин призвал толпу людей у Белого дома к мирному протесту.
20 августа
Члены ГКЧП готовили штурм Дома правительства, пока там росли баррикады, а люди готовили коктейли Молотова. Эстония тем временем объявила о выходе из СССР.
Ельцин объявил себя главнокомандующим Вооруженными силами РСФСР.
Ночью спецназ «Альфа», не дождавшись письменного приказа, отказался идти на штурм.
21 августа
Ночью протестующие пытались остановить патруль из БМП — три человека погибли в тоннеле рядом с Новым Арбатом. Одну бронемашину подожгли.
Язов отдал приказ выводить армию из города. Некоторые члены ГКЧП отправились к Горбачеву в Крым — он их не принял, и Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП.
Митинги в Москве продолжились, но защищать Дом правительства от штурма уже не было нужно.
22 августа
Михаил Горбачев прилетел в Москву, вернувшихся членов ГКЧП задержали. Участник переворота, глава МВД Борис Пуго покончил с собой дома.
Красный флаг на Белом доме заменили триколором — теперь 22 августа в России празднуют День флага.
Горбачев провел первую пресс-конференцию после путча, а на Лубянке демонтировали памятник Феликсу Дзержинскому.
Чем ГКЧП не устроил новый союзный договор?
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал MSK1.RU, что новый союзный договор должен был резко расширить полномочия республик и «превратить СССР в гораздо более рыхлое объединение суверенных государств». Союзное руководство бы потеряло реальную власть над экономикой и территориями.
«Участники ГКЧП считали, что Горбачев уже не управляет ситуацией, а новый договор юридически оформит распад страны. Их мотивы были смешанными. Там присутствовало желание сохранить СССР, страх перед хаосом, непринятие реформ и стремление сохранить должности», — сказал Илья.
Бывший на тот момент соратником Бориса Ельцина Сергей Станкевич сказал MSK1.RU, что новый союзный договор «закрывал советский идеологический проект», открывал простор для рыночной экономики и лишал привилегий советскую номенклатуру.
Заседание под прицелом телекамер
Показательным моментом стала пресс-конференция ГКЧП 19 августа. Премьер-министр Павлов накануне напился до отравления и не пришел, а у вице-президента Янаева так тряслись руки, что это было слышно в микрофон. Журналисты спрашивали, где Горбачев, против кого на улицы вывели танки и упрекали ГКЧП в нарушении законов.
Главный вопрос на той встрече задала Татьяна Малкина из «Независимой газеты»: «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным: с 17-м или 64-м годом? (речь про Великую русскую революцию и смещение Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. — Прим. ред.)».
Ответ Янаева о законности действий ГКЧП вызвал у Малкиной смех — это попало в телеэфир. Обсуждать сейчас те события с MSK1.RU журналистка отказалась.
Я, конечно, ветеран [тех событий], но по прошествии 35 лет эта тема утратила для меня актуальность.
За Горбачевым — на угнанном самолете
Один из участников тех событий, вице-президент РСФСР Александр Руцкой тоже оборонял Белый дом, а 21 августа решил привезти Горбачева с крымской дачи в Москву. В разговоре с MSK1.RU он раскритиковал действия Государственного комитета по чрезвычайному положению.
ГКЧП — это просто глупость. Ввод войск в Москву — зачем? Страшная глупость… Янаев никогда умом не отличался, поэтому, видимо, это была его инициатива дурацкая.
По словам Руцкого, если бы 21 августа он не угнал самолет и не привез Михаила Горбачева в Москву, неизвестно, чем бы всё закончилось. Для этого он попросил у замминистра внутренних дел РСФСР Андрея Дунаева спецназ на зеленом автобусе — как у военных, чтобы слиться с ними.
«Приехал во Внуково: „Самолет есть?“ „Нет самолета“. Я говорю: „А это чей стоит?“ „Это Янаева“. Я говорю: „Замечательно, вот на нем и полетим“. Нарушая все принципы, все законы… Экипажу объяснил, что надо лететь, и полетели в Крым, в Форос. Морпехи рассказывали, что их заставили поставить танки на взлетную полосу, чтобы мы не могли приземлиться, но командир не выполнил приказ, поэтому мы сели», — рассказал Руцкой.
По воспоминаниям политика, на дачу пустили только его с Дунаевым и Евгением Примаковым (членом Совета безопасности СССР), спецназ остался снаружи.
Приходим — Горбачев мечется по кабинету, он не ожидал этого, начал рассказывать, что отключили связь, он изолирован. Я поднимаю трубку — коммутатор отвечает. Я попросил соединить с Ельциным. Ельцин никогда матом не ругался, сказал везти Горбачева в Москву. Пока собирались, по лестнице спускается Раиса Максимовна (жена Горбачева): «Ой, здравствуйте, а я думала, вы приехали нас арестовывать».
В ночь на 22 августа самолет с президентом СССР приземлился в Москве, за ними прилетели члены распущенного ГКЧП Крючков, Язов и Тизяков — их арестовали. На этом путч закончился.
Почему люди вышли защищать Белый дом и почему не было штурма?
Политолог Илья Гращенков объяснил MSK1.RU, что к Белому дому вышли не все, а самые активные москвичи, но они определили ход событий.
«Люди защищали не только Ельцина и здание российского парламента. Они защищали ощущение, что получили право влиять на собственную жизнь. После выборов, гласности и отмены монополии КПСС возвращение к чрезвычайному положению воспринималось как попытка отнять уже полученные свободы», — сказал политолог.
Штурм же не состоялся, так как ГКЧП не контролировал силовиков полностью.
«Военные и спецслужбы не понимали, кто отдает легитимные приказы и кто потом будет отвечать за кровь. Часть командиров отказалась участвовать в операции. Оказалось, что вывести танки на улицы проще, чем заставить армию стрелять в граждан», — уточнил Гращенков.
Воспоминания военных о тех днях
Старший офицер штаба 1-й армии ПВО особого назначения Виктор Чапала в разговоре с MSK1.RU вспомнил, что их части в Подмосковье дали команду «никуда не соваться».
«Я пришел на службу, и нам сказали, что в Москве переворот. Потом нас собрали в конференц-зале, и была дана команда не вмешиваться, работать по плану подготовки. Единственное, только запретили выезд за пределы гарнизона. Наш личный состав в эти действия не вмешивался, занимался по внутреннему распорядку», — рассказал военный в отставке.
Когда всё закончилось — в часть прибыла комиссия Комитета госбезопасности.
Опечатали некоторые кабинеты, но наш отдел никто не допрашивал. Только Московский округ запросил справку: какие радиолокационные станции ПВО включали, какой расход энергоресурсов.
Политолог Константин Калачев рассказал MSK1.RU, что в августе 1991 года его отец Эдуард Калачев был начальником Главного управления охраны общественного порядка МВД СССР и сделал всё во избежание кровопролития.
«Когда я ему сказал, что будущее за Ельциным, он ответил: „Я понимаю, но поддерживать не хочу. Единственное, что могу сделать, — чтобы мои подчиненные не участвовали в возможной бойне“», — вспомнил собеседник.
Я серьезно отцу предлагал: «Выводи батальон ОМОНа на защиту Бориса Николаевича — и считай, что ты министр внутренних дел». Он ответил, что карьера не главное — главное, чтобы кровь не проливалась. Вот пример того, как должен себя вести ответственный человек.
Могли ли члены ГКЧП сохранить Советский Союз?
Спустя 35 лет нет в живых никого из состава ГКЧП, умерли и Горбачев с Ельциным. Совсем другая страна, совсем другие проблемы. Входивший в окружение Бориса Ельцина Сергей Станкевич, вспоминая те дни, говорит так: поражение ГКЧП завершило советский идеологический проект.
«Я в те дни чувствовал воодушевление и ответственность. Я был уверен, что участвую в грандиозной исторической трансформации, которая сделает новую Россию лидером развития в Большой Евразии», — поделился Станкевич с MSK1.RU.
Политолог Константин Калачев не стал обсуждать, как бы всё повернулось, если бы в 1991 году победили другие.
История не знает сослагательного наклонения. С моей точки зрения, ничего иначе пойти не могло, и поражение ГКЧП было закономерно. У них не было плана, контролировать республики они бы не смогли.
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что при победе ГКЧП распад СССР удалось бы отсрочить, но вряд ли предотвратить. Как он объяснил в беседе с MSK1.RU, августовский путч радикально ускорил переход власти от союзного центра к руководству РСФСР.
«Если бы ГКЧП победил — страна могла получить затяжной и гораздо более кровавый процесс. Экономический кризис бы не исчез, а у ГКЧП не было убедительной программы выхода из него», — констатировал спикер.
ГКЧП пытался сохранить Союз, а в результате уничтожил остатки авторитета союзных институтов. Горбачев после возвращения из Фороса формально сохранил должность президента СССР, но реальная власть уже перешла к Ельцину и руководителям республик.
Взвешенную оценку произошедшему дали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге высказался так: «Это часть нашей истории, кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус, но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны».
Подробный разбор таких важных для России августовских событий читайте в отдельном разборе.