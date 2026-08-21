Защита свободы или роковая ошибка? Победители ГКЧП — о том, что натворили в 1991-м и не жалеют ли 35 лет спустя

Политолог Илья Гращенков объяснил MSK1.RU, что к Белому дому вышли не все, а самые активные москвичи, но они определили ход событий.

«Люди защищали не только Ельцина и здание российского парламента. Они защищали ощущение, что получили право влиять на собственную жизнь. После выборов, гласности и отмены монополии КПСС возвращение к чрезвычайному положению воспринималось как попытка отнять уже полученные свободы», — сказал политолог.

Штурм же не состоялся, так как ГКЧП не контролировал силовиков полностью.

«Военные и спецслужбы не понимали, кто отдает легитимные приказы и кто потом будет отвечать за кровь. Часть командиров отказалась участвовать в операции. Оказалось, что вывести танки на улицы проще, чем заставить армию стрелять в граждан», — уточнил Гращенков.