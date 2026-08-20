«Совдепия никуда не ушла»: туристка рассказала об отдыхе в Батуми

Батуми — город и порт в Грузии, расположенный на восточном побережье Черного моря. А вы здесь когда-нибудь бывали? Источник: Мария Орлова

Биолог Мария Орлова из Тюмени этим летом две недели отдыхала в Батуми. Там она была впервые в жизни. Она рассказала о своем путешествии в Грузию и о том, чем осталась крайне недовольна. Далее — в ее авторской колонке для 72.RU.

О поездке в Батуми мечтают многие, этому способствует и активная реклама курорта, и воспоминания старших друзей и родных о том, как весь СССР съезжался в этот город на отдых и как там было замечательно. Думаю, замечательно там не было и при СССР, просто выбор морских курортов у граждан был небольшой… Я посетила своих родственников в Батуми в первой половине июля, пробыла там 14 дней, и вот что могу рассказать.

Море

Море было первым разочарованием сразу по нескольким пунктам: во-первых, реклама везде рассказывает о галечном пляже. Но, простите, если диаметр «гальки» 15–20 см — это не галька, это валун или булыжник. Передвигаться по таким камням очень неудобно, а везде активно продаваемые силиконовые тапки не особо помогают (если всё-таки надумаете их брать — не покупайте на пляже, там они по 25 лари, берите на развальчиках — там по 15).

Само море, вопреки многочисленным восторженным рассказам на туристических сайтах про 26–27 °С, совершенно холодное, якобы 23 градуса, но по ощущению — не более 18, здесь гораздо менее комфортно, чем в куда более северном Крыму в это же время (к Батуми явно подходит холодное течение, существование которого туристические сайты упорно отрицают).

Народу — битком, пляж к вечеру загажен со страшной силой; многие курят, многие не могут отдыхать без своих собак. Короче, по факту сидишь на валунах в облачке дыма (не выношу табачный дым), где-то орет музыка (наши туристы не могут тихо отдыхать), в море не зайти, а вокруг ходит и активно тебя обнюхивает чья-то псина. Очень такое себе удовольствие.

В Батуми много собак, в том числе бродячих Источник: Мария Орлова

Да, есть другие пляжи, куда надо ехать, но я вообще-то отель бронировала специально на первой линии к морю, а не чтобы каждый день куда-то тащиться. Есть пляж Цихисдзири (там море чуть потеплее и галька помельче), но к нему каждый день не наездишься, да и там свои неудобства: он очень низко от дороги, и, устав от лежания и плавания, вы будете долго карабкаться по очень крутому подъему вверх к остановке такси.

А легендарные черные (магнитные) пляжи вообще находятся в часе и более езды от Батуми. Рассказы про какие-то «секретные пляжи», где мало народу, песочек и теплая вода, — миф, а местные вам даже под пыткой не ответят, куда они ходят загорать и купаться.

Климат

Пару слов о климате. Из 14 дней моего пребывания (первая половина июля) солнечных было от силы 7. И это здесь норма: часто приходящие циклоны, которые устанавливают пасмурную и даже дождливую погоду сразу на несколько дней. Так что, если вы едете, например, на неделю — готовьтесь, что солнца вы можете не увидеть вовсе. С другой стороны, в такую погоду очень удобно гулять по городу.

Отель

Запомните: если в описании гостиницы вы видите слово «орби» — вычеркивайте этот отель сразу же! Орби — это вообще не отель, это определенное количество студий-апартаментов, которые выкуплены собственником, и вот он их предлагает по завышенной цене, и ни один сайт для поиска отелей не расскажет правды, насколько это лохотронская система.

Не обманывайтесь роскошными видами побережья, где ночью сияют всеми огнями огромные здания около моря и начинает казаться, что вы в Эмиратах. Внутри этих светящихся зданий — бардак и несогласованность. К примеру, вы заселяетесь в орби, в моем случае это был апарт-отель Magical Sunset at Sea (здание Orbi blok C на Химшиашвили), но там их полно.

В блоке С — 50 этажей и 12 лифтов. Какая-то часть номеров, видимо, всё-таки типично отельная, поскольку каждое утро в лобби толпа человек по 50 берет штурмом сначала ресепшен, затем лифт.

Стабильно часам к 11 к корпусу подходит нищенка с двумя детьми и начинает «окучивать» всех стоящих на крыльце. Выйти и войти в здание в первой половине дня проблематично: лифты переполнены, поскольку заселяющийся/выселяющийся народ тащит с собой невероятное количество чемоданов (естественно, про огромные очереди к лифтам и невероятные толпы везде-везде вам тоже ни один туристический сайт не расскажет).

Я лично заплатила 80 тысяч рублей за 14 дней в небольшой студии, но при заселении выяснилось, что в эту сумму не входит не только питание (об этом я знала, конечно), но даже клининг номера, а все возникающие по ходу проживания проблемы ты решаешь сам. Забилось мусорное ведро — неси его во-о-он на ту вонючую, вечно полную помойку, которая стоит прямо под окнами здания.

Закончилась туалетная бумага, мыло или чай — твои проблемы, иди покупай. Неделю спишь на одном и том же постельном белье — так у тебя же стиралка в номере (спойлер: не во всех апартаментах она исправна), купи на свои деньги стиральный порошок и стирай чужое белье. Хочешь вызвать клининг? 50 лари (1500 рублей). Кроме того, случаются вещи, которые вообще не можешь предположить: например, уже на второй день проживания я стала обнаруживать на балконе (том самом, с которого положено смотреть закат и за который, как мне объяснили, стоимость моего номера повышена) недокуренные бычки.

Вот такой беспорядок можно обнаружить на балконах для туристов Источник: Мария Орлова

То есть их просто несло на мой балкон ветром с верхних этажей. Местные мне объяснили, что выше живут студенты, приехавшие сюда учиться. Можно было вызвать клининг, но меня просто выбесил тот факт, что свинячит кто-то другой, а платить за уборку должна я.

Кондиционер в номере был, но не работал. Мне предложили переехать в номер, где работал кондер, но не работала стиральная машина. Я выбрала стиралку, поскольку без нее было как-то совсем грустно, а на улице не было уж прямо настолько жарко.

К концу пребывания выяснилось, что мой номер, по замыслу владельцев, оказывается, трехместный! То есть вот в небольшой по размеру студии, где комфортно себя может чувствовать только один человек, должны размещаться трое: два — на двуспальной кровати и еще один — в углу на крохотном кресле, которое раскладывается как еще одно спальное место.

Честно, до сих пор не могу себе представить размещение семьи из трех человек на этом явно недостаточном пространстве. Чем думают владельцы орби, осталось для меня загадкой. Ну и финиш наступил, когда я, случайно сдвинув подушку, обнаружила дыру в простыне.

Такая дыра была в постельном белье Источник: Мария Орлова

Что могу подытожить про отели? Не верьте рекламе номеров и информации на всяческих «Островках» и прочих подобных сайтах, про мои апартаменты там даже не было ни одного отрицательного отзыва, и рейтинг был высоченный (владельцы этих псевдогостиниц хорошо умеют удалять «неудобные» заявления в Сети).

Помните, совдепия из Батуми никуда не ушла! Аккуратно собирайте информацию об отеле, в котором собираетесь жить, сразу выясняйте, куда выходит окно, поскольку по прибытии на место может оказаться, что его либо в номере нет совсем, либо оно выходит на внутренний двор с метлами и швабрами (это мне уже на месте родственники объяснили — они там всего год, но кое-что уже знают).

Выясните площадь номера, чтобы не оказаться друг у друга «на головах» на всё время отдыха. Выбрать нормальный отель в Батуми, насколько я поняла, — вообще большая лотерея, номера для проживания предлагают черт знает где, даже в «Белой магнолии» — это такой жуткий, темно-серый, пропитанный плесенью легендарный городской недострой, в котором не везде даже лифт есть, страшные лестницы, а ободранные стены — черные от грибка.

История про мыло

В лобби отеля имелся маленький магазинчик, как положено, с завышенными ценами — кроме минералки я там ничего не покупала, но как-то решила посмотреть, что на полках предлагается. И потеряла дар речи. Местное, грузинского производства мыло стоило 65 лари (1950 рублей!) — вот фотографию привожу. Через дорогу оно же в обычном магазине — 4 лари (120 рублей). Не знаю, что еще тут добавить о гостеприимстве местного населения.

Грузинского производства мыло стоило 65 лари (1950 рублей!) Источник: Мария Орлова

Такси, рестораны и прочее обслуживание

По сравнению с тюменскими, батумские водители угрюмы и невнимательны. На приветственное «Гамарджоба!» обычно молчат — мне здесь объяснили, что они не здороваются, потому что «это ничего принципиально не изменит», типа философия такая.

Куда ехать, практически никто не спрашивает, и высадить вас могут где угодно, даже на противоположной стороне улицы от нужного вам объекта: «Ну вот, я же по навигатору ехал, он написал, что здесь конечная точка!», но я всегда требовала подъехать к тому зданию, которое было мне нужно. Особо хитрый водитель пытался не доплатить мне сдачи (1,5 лари — 45 рублей, между прочим) — я, конечно, всё вытребовала, но осадочек-то остался. Изредка попадались веселые, балагуристые водители, но скорее как исключение.

С официантами примерно та же история, в обычном кафе их лица зачастую унылы и неулыбчивы — философия та же: а что изменит улыбка? На мой взгляд — хотя бы размер чаевых, но местная народная мудрость до этого еще не дошла… Широко улыбаются официанты либо в турецких кафе (рекомендую, в них обычно вкусно готовят, и чай нормальный только там), либо в приличных ресторанах типа Sazandari или Sachashnike (рекомендую оба, но вечером туда крайне сложно пробиться, не забываем: толпы везде).

Еще очень приветливый дядечка в «Винном доме Данелия» (признан нематериальным наследием Юнеско). Рекомендую взять там бутылочку красного полусладкого — поверьте, не пожалеете. Но в целом по уровню сервиса Батуми сильно уступает Тюмени.

Прогулочная зона

Очень симпатичный Батумский бульвар расположен вдоль пляжа, но по вечерам на нем толпы народа — гулять совершенно некомфортно. Еще разъясню небольшой гигиенический аспект: короче, воду из фонтанчиков вдоль бульвара не пейте ни в коем случае! Во-первых, в ней кишечная палочка, а во-вторых, за 15 минут моего сидения рядом на лавочке кран фонтанчика дважды смачно облизали чьи-то собаки. Ничего не буду по этому поводу комментировать, руки устали идиотизм описывать, поэтому просто вбейте поисковый запрос «эхинококк» или «токсокара», а лучше — последовательно оба и почитайте сами.

К слову, бродячие собаки здесь крайне невоспитанные (вот фотки: одна псина попросту взгромоздилась около меня в аэропорту, заняв два сидячих места, а вторая лежит около открытой двери в магазин — сами можете видеть пятна стригущего лишая у нее на брюхе).

Одна из собак села на места в аэропорту Источник: Мария Орлова

В общем, вот такой вот вояж в Грузию получился. Я поехала в первый и, думаю, в последний раз. Батуми для отдыха не рекомендую: с исторической точки зрения он, конечно, красив и интересен, но инфраструктура явно не справляется с потоком туристов, да и климат не вполне подходит для отдыха.

Мария Орлова биолог