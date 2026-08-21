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Страна и мир Пицца, лимонные сады и Верона: как туристка побывала в Италии и сколько потратила — видео

Пицца, лимонные сады и Верона: как туристка побывала в Италии и сколько потратила — видео

Рассказываем, на сколько сейчас выдают визу и какие места стоит посетить на севере страны

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Источник:

Городские медиа

Мечта услышать живое выступление Андреа Бочелли в Венеции привела Яну в Италию уже в третий раз. Вокруг этого концерта она спланировала целое путешествие по северным регионам страны и соседней Швейцарии.

«Документы на визу мы подавали за четыре месяца — так долго делали. Причем, если раньше ее удавалось получить на год, два или даже три, то сейчас выдают исключительно под сроки поездки», — рассказала Яна Ефременко.

Север Италии сильно отличается от эмоционального и слегка вальяжного юга, где правила как будто созданы для того, чтобы их нарушать — там, по словам Яны, чувствуется влияние соседних Австрии и Швейцарии. За время своего путешествия компания Яны успела посмотреть Милан, побывать в лимонариях и влюбиться в Верону. А вот подойти к знаменитой Джульетте, чтобы потрогать ее на удачу, туристам не удалось из-за многочасовой очереди.

О том, чем еще запомнился север страны, почему не везде в Италии можно поесть по-настоящему вкусную пиццу и как Яна побывала еще и в Швейцарии, смотрите в видео выше.

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