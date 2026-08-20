«Ягодная кислинка»: ярославцы рассказали, какой город на вкус, — видео

Гастрофестиваль «Пир на Волге» в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

С 22 по 23 августа в Ярославле пройдет 10-й гастрофестиваль «Пир на Волге» (6+). Его можно называть самым аппетитным событием лета. В этом году праздник переехал в Парк тысячелетия из-за ремонта традиционной площадки на Стрелке. На территории парка организуют фотозоны, проведут мастер-классы, а также откроют 40 точек, где можно будет попробовать что-нибудь вкусное.

В ожидании фестиваля редакция 76.RU провела опрос среди горожан, предложив им подумать над вопросом: «Какой Ярославль на вкус?» Ответы получились разными и порой неожиданными.

Мэр города Артем Молчанов

Мэр Ярославля отметил, что гастрономическая карта города очень разнообразна. Здесь и жители, и туристы могут найти что-нибудь на свой вкус.

«Ярославль — это теплый город. Поэтому вкус Ярославля — теплый», — поделился Артем Молчанов.

Главный редактор 76.RU Анна Елкина.

Главный редактор портала 76.RU сравнила Ярославль со сдобой с творогом и ягодами, которую пекла в детстве ее бабушка.

«Она такая контрастная — одновременно сладкая, но есть ягодная кислинка», — поделилась Анна Елкина.

Жительница Рыбинска

Прогуливаясь по набережной Ярославля, жительница Рыбинска Татьяна сказала, что город ассоциируются у нее с рыбой. Всё дело в местонахождении на берегу Волги.

«Во многих ресторанах рыба — самое вкусное блюдо», — подчеркнула Татьяна.

Шеф-повар кафе «Марфа едет в город» Алексей Мартынов

Алексей Мартынов в этом году представит на фестивале свое новое блюдо. По его мнению, Ярославль — безумно вкусный город.

«Очень съедобный», — отметил Алексей Мартынов.

Ярославцы рассказали, какой на вкус их город Источник: Александр Куренной / 76.RU

Туристы Марина и Дмитрий

Марина и Дмитрий с ярославской кухней познакомиться еще не успели. Но в городе парочку мест посетили. У них Ярославль ассоциируется с пирожками и чем-то мясным.

«Что-то такое мясное должно быть. Всё-таки Ярославль — город с медведем связанный», — пояснил Дмитрий.

Документалист Артур Стажков

У ярославца Артура Стажкова вкус города ассоциируется с ароматом свежеиспеченного хлеба, который разносится по Комсомольской улице. В 90-е к окошечку хлебозавода выстраивались очереди.

«Этот запах сразу встречает тебя издалека, и почему-то окунаешься в детство и ностальгируешь по тем временам, когда трава была зеленее, а небо голубее», — высказался общественный деятель.

Депутат Антон Капралов

Антон Капралов, который сейчас является депутатом Ярославской областной думы, с городом познакомился в школьные годы. Сам он из Ростова Великого.

«Я помню, женщина была в Торговом переулке, она такими большими, жирными, вредными беляшами торговала. Вот, честно говоря, иногда вспоминаю хорошим словом, потому что, с одной стороны, вредное, но это было очень вкусно», — рассказал историю Антон Капралов.

Ярославский блогер Артем Ушков

Автор блога Yaroslavl Art считает, что у города специфический вкус. Ярославль напоминает ему щи.

«Потому что есть люди, которые просто терпеть их не могут, а есть вторые, кто готовы есть этот суп всю жизнь», — объяснил Артем Ушков.

Ранее мы публиковали большое интервью с генеральным продюсером «Пира на Волге» Юлией Скороходовой о том, как изменится гастрофестиваль в 2026 году. Также мы рассказывали, какими событиями удивят в этом году на фестивале.