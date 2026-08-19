Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом

Антонио Бандерас играет самого плохого дяденьку Источник: «Кинопоиск»

Триллер «Во власти страха» (16+) показывают в российских кинотеатрах. В главной роли — знаменитый мачо Антонио Бандерас. Постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь делится впечатлениями от картины. Далее — от первого лица.

Есть фильмы, которые хочется пересматривать. О них писать легко: приятно рекомендовать, хочется и о костюмах рассказать, и об актерской игре, и о сценарных поворотах. А бывают фильмы на один раз. Посмотрел, увидел титры — и вздохнул удрученно. Потому что ни в голове, ни в сердце ничегошеньки не отложилось.

Наверное, они, эти фильмы, тоже нужны. Кино ведь индустрия развлекательная.

В общем, триллер «Во власти страха» вполне подходит под определение «разовое проходное кино». Но обо всём по порядку.

Жили-были пятеро друзей. Два парня, две девушки, одну из которых зовут Татьяна, что уже для западного фильма маркер, знаете ли. Пятый — Татьянин непутевый брат. Непутевый, потому что игрок. Это зритель узнаёт буквально в первых кадрах. Брат этот проиграл в карты какому-то наркобарону (Антонио Бандерас). И тот подарил ему…погружение в клетке с акулами.

На катере вместе с компанией внезапно (на самом деле нет) оказываются два головореза-контрабандиста, и адреналиновая забава превращается в схватку со смертью.

Синопсис вроде внушает оптимизм. На деле же фильм постоянно балансирует между хоррором и криминальной драмой, оставаясь чем-то между и чем-то невнятным.

Бандерас, к сожалению, не спасает. Камера вам не раз покажет его фирменный взгляд: как главный злодей актер покрасуется со всеми видами оружия. Но всё это, поверьте, мало впечатляет из-за ущербности сюжета.

Да, вопросы «что здесь забыл Бандерас?» и «куда делась логика?» вас посетят во время просмотра не раз. Увы, ответа ни я, ни интернет не знают.

Акулы будут рвать плоть, плохие дядьки — стрелять и взрывать всех без разбора. И, конечно же, всех спасет Татьяна. Не буду рассказывать как, мне и так постоянно пеняют в комментариях за спойлеры.

В кино есть много пистиков, и они стреляют Источник: «Кинопоиск»

Основных мыслей в кино несколько. Модный нынче на Западе феминистский посыл даже считывать не придется, всё на поверхности. Наркотики, игромания — зло, это мы с вами и без подобных картин знаем.

Что еще? Кроме сомнительного сценария, могу отметить плоские диалоги. Вряд ли тут накосячили переводчики. Сдается мне, в оригинале герои фильма тоже не Цицероны. Добавьте к этому постоянное проговаривание действия (тоже естественная для западных фильмов вещь), и вы получите историю, к финалу которой становится как-то всё равно, кто останется в живых. И вообще, чем эта заварушка окончится. По законам жанра зрителя ждет хеппи-энд. Это не спойлер, скорее, еще одна сценарная предсказуемость.

Там рыбов показывают Источник: «Кинопоиск»

Есть ли что-то хорошее в премьере? Если вы иногда любите посмотреть что-то, чтобы забыть примерно через час, — это тот самый фильм. И я знаю, что такие тоже находят своего зрителя.

Ах, да! Везде пишут, что акулы вполне реалистично выглядят. Но, как мне кажется, этих фактов сильно-сильно не хватает, чтобы отдать деньги за билет в кино.

Остается надеяться, что следующая прокатная неделя принесет хоть какое-то просветление. Я б даже написала «новый день». Надеюсь, что каламбур будет оценен по достоинству не только фанатами Спайдермена.