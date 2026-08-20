В Ярославле ищут «охотников на БПЛА»: сколько им готовы заплатить

Ярославцев позвали охотиться на беспилотники Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославле ввели новую выплату. «Охотникам на БПЛА» готовы выделять по 200 тысяч рублей. Об этом 18 августа в своем аккаунте рассказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Глава района пригласил желающих пополнить ряды «охотников». Настоящие охотники, к слову, приветствуются.

Так, 19 августа состоялась встреча по вопросам участия граждан в отражении атак.

«Охотники на БПЛА» — это условное название специалистов и подразделений, чья задача обнаруживать и нейтрализовывать дроны противника.

«Приглашаем всех желающих — не старше 52 лет, охотников и просто неравнодушных граждан», — написал Андрей Мамонтов.

Обратиться с вопросами можно к замглавы Елене Фроловой. Как пояснил Андрей Мамонтов, она ответит на интересующие вопросы, расскажет об условиях работы, а также поможет с оформлением документов.

Записаться можно по телефону 40-97-52 у секретаря администрации.

Также в Ярославской области есть отряд территориальной обороны «БАРС». В нем добровольцы охраняют объекты критической инфраструктуры от атак БПЛА. В регионе есть выплаты за привлечение на военную службу по контракту с Министерством обороны РФ жителей других регионов. Получить ее может любой человек — независимо от того, где он живет и работает. Выплата производится после зачисления добровольца в воинскую часть.