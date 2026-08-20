Беспилотники ударили по Крыму — два человека погибли

Крым подвергся атаке беспилотников, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что семьям погибших и пострадавшим окажут помощь. Также Сергей Аксенов призвал местных жителей проявлять бдительность и осторожность.
«Разделяю скорбь и выражаю соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти обязательно окажут необходимую помощь», — написал глава республики.
На данный момент воздушная тревога действует в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени над российскими регионам сбили 64 беспилотника, передали в Министерстве обороны. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.