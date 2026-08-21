«Из кранов течет ледяная»: жители пятиэтажки в Ярославле почти все лето сидят без горячей воды — видео

Жители пятиэтажки на Республиканской улице, 6Б в Ярославле остались без горячей воды практически на все лето. О проблеме рассказали в ярославском отделении «Народного фронта».
«Сначала — гидравлические испытания. Затем — плановый ремонт. Горячую воду в 100-квартирной пятиэтажке должны были включить ещё 7 августа. Но вместо долгожданной горячей воды из кранов до сих пор течёт ледяная», — рассказали в «Народном фронте».
По данным активистов, одна из семей купила 20-литровый бак, чтобы мыться в банный день.
«За всё лето люди могли нормально принимать душ от силы пару недель. Обращения в „Управдом Ленинского района“ ясности не вносили. Там ссылались на обратку и никаких прогнозов не давали», — уточнили в «Народном фронте».
В мэрии активистам рассказали, что на тепловых сетях «Ярославских ЭнергоСистем» выявлен дефект, поэтому горячая вода подается по обратному трубопроводу. Ориентировочно устранить проблему обещали 21 августа.
«Подключилась и областная инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора. Специалисты „проведут контрольные мероприятия в отношении ответственных лиц“», — уточнили в «Народном фронте».
Жители Ярославля периодически жалуются на проблемы с горячей водой в своих домах. Об аналогичной проблеме сообщали жильцы восьмиэтажки на улице Панина, 3 корпус 6 в Дзержинском районе. Она рассказали, что остались без горячей воды почти на два месяца.
Зачем отключают горячую воду
Как рассказывали ранее в ТГК-2, отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого трубы ремонтируют.
Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.
В компании объясняли, что сами по себе испытания занимают не так уж много времени. А вот последующий ремонт может быть продолжительным. Сроки зависят от количества повреждений и их серьезности.
Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.