«Из кранов течет ледяная»: жители пятиэтажки в Ярославле почти все лето сидят без горячей воды — видео

Как рассказывали ранее в ТГК-2, отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого трубы ремонтируют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании объясняли, что сами по себе испытания занимают не так уж много времени. А вот последующий ремонт может быть продолжительным. Сроки зависят от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.