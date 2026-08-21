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Город Проблема «Из кранов течет ледяная»: жители пятиэтажки в Ярославле почти все лето сидят без горячей воды — видео

«Из кранов течет ледяная»: жители пятиэтажки в Ярославле почти все лето сидят без горячей воды — видео

В чем заключается проблема

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В Ярославле жители пятиэтажки почти на все лето остались без воды | Источник: Яндекс.Карты, Народный фронт | Ярославская область / Vk.comВ Ярославле жители пятиэтажки почти на все лето остались без воды | Источник: Яндекс.Карты, Народный фронт | Ярославская область / Vk.com

В Ярославле жители пятиэтажки почти на все лето остались без воды

Источник:

Яндекс.Карты, Народный фронт | Ярославская область / Vk.com

Жители пятиэтажки на Республиканской улице, 6Б в Ярославле остались без горячей воды практически на все лето. О проблеме рассказали в ярославском отделении «Народного фронта».

«Сначала — гидравлические испытания. Затем — плановый ремонт. Горячую воду в 100-квартирной пятиэтажке должны были включить ещё 7 августа. Но вместо долгожданной горячей воды из кранов до сих пор течёт ледяная», — рассказали в «Народном фронте».

По данным активистов, одна из семей купила 20-литровый бак, чтобы мыться в банный день.

«За всё лето люди могли нормально принимать душ от силы пару недель. Обращения в „Управдом Ленинского района“ ясности не вносили. Там ссылались на обратку и никаких прогнозов не давали», — уточнили в «Народном фронте».

Жители пятиэтажки рассказали о проблеме

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Max.ru

В мэрии активистам рассказали, что на тепловых сетях «Ярославских ЭнергоСистем» выявлен дефект, поэтому горячая вода подается по обратному трубопроводу. Ориентировочно устранить проблему обещали 21 августа.

«Подключилась и областная инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора. Специалисты „проведут контрольные мероприятия в отношении ответственных лиц“», — уточнили в «Народном фронте».

Жители Ярославля периодически жалуются на проблемы с горячей водой в своих домах. Об аналогичной проблеме сообщали жильцы восьмиэтажки на улице Панина, 3 корпус 6 в Дзержинском районе. Она рассказали, что остались без горячей воды почти на два месяца.

Зачем отключают горячую воду

Как рассказывали ранее в ТГК-2, отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого трубы ремонтируют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании объясняли, что сами по себе испытания занимают не так уж много времени. А вот последующий ремонт может быть продолжительным. Сроки зависят от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Горячая вода Пятиэтажка Народный фронт
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Комментарии
45
Гость
20 минут
Безпредел...
Гость
1 час
Дак всю технику ТГК на Московских проспект на новые тротуары согнала. И она там вторую неделю простаивает. Просто стоит. А рабочие рядом сидят в телефонах залипают, или курят и болтают, причем часами. При такой организации работы и 3х месяцев не хватит устранять дефекты. Вот именно в этом месте около 10 лет каждый год устоаняют ни по одному разу. И все это безобразие оплачивпют жители, тарифы растут, как на дрожжах.
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Гость
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