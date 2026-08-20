«Проведен отбор»: пришел результат проверки воздуха после массовой атаки БПЛА в Ярославле

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6 августа ярославцы жаловались на химический запах

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Жители крупных районов Ярославля пожаловались на едкий запах | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖители крупных районов Ярославля пожаловались на едкий запах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители крупных районов Ярославля пожаловались на едкий запах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

6 августа в Ярославской области отразили самую массовую атаку украинских БПЛА — такую оценку событиям дал губернатор Михаил Евраев. Над регионом ликвидировали 93 беспилотника. Жертвами налета стали четыре человека, получившие осколочные ранения, владельцы трех сгоревших домов и хозяева квартир в многоэтажках, где выбило окна. А также владельцы припаркованных рядом машин. Из-за попадания обломков, по сообщению губернатора, загорелись топливные резервуары на НПЗ.

В тот день над городом поднялся огромный столб дыма, жители разных районов стали жаловаться на химический запах. Особенно его отмечали во Фрунзенском и Кировском районах.

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство лесного хозяйства и природопользования. Там сообщили, что жалоб от жителей им не поступало.

В тот же день сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» взяли пробы воздуха. Его проверили на содержание загрязняющих веществ: диоксида серы, фенола, бензина, керосина, сероводорода, бензола, толуола, этилбензола, диоксида азота, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сажи, формальдегида.

«По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили в министерстве.

Напомним, жители Фрунзенского района, помимо текущей ситуации, периодически жалуются на химический запах. 27 июля об этом писал читатель 76.RU Марк.

Ранее было проверено несколько организаций, которые находились под подозрением в распространении вони. У ряда из них нашли нарушения в работе. Одной из компаний, которую жители считали источником вони, является «Регион-Склад». Она занимается пропаркой железнодорожных цистерн, однако доказать, что именно из-за нее жители Фрунзенского района время от времени страдают от вони, не смогли.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Массовая атака БПЛА Вонь в городе Жалоба Проверка Воздух
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Комментарии
20
Гость
2 часа
Вот они что придумали. Будут лететь и распылять просто.
Гость
3 часа
А есть там вообще запах-то этот? Или тоже вброс?
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Гость
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