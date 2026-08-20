«Проведен отбор»: пришел результат проверки воздуха после массовой атаки БПЛА в Ярославле

Жители крупных районов Ярославля пожаловались на едкий запах Источник: Александр Куренной / 76.RU

6 августа в Ярославской области отразили самую массовую атаку украинских БПЛА — такую оценку событиям дал губернатор Михаил Евраев. Над регионом ликвидировали 93 беспилотника. Жертвами налета стали четыре человека, получившие осколочные ранения, владельцы трех сгоревших домов и хозяева квартир в многоэтажках, где выбило окна. А также владельцы припаркованных рядом машин. Из-за попадания обломков, по сообщению губернатора, загорелись топливные резервуары на НПЗ.

В тот день над городом поднялся огромный столб дыма, жители разных районов стали жаловаться на химический запах. Особенно его отмечали во Фрунзенском и Кировском районах.

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство лесного хозяйства и природопользования. Там сообщили, что жалоб от жителей им не поступало.

В тот же день сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» взяли пробы воздуха. Его проверили на содержание загрязняющих веществ: диоксида серы, фенола, бензина, керосина, сероводорода, бензола, толуола, этилбензола, диоксида азота, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сажи, формальдегида.

«По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили в министерстве.

Напомним, жители Фрунзенского района, помимо текущей ситуации, периодически жалуются на химический запах. 27 июля об этом писал читатель 76.RU Марк.