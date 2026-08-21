У школьников появится новый обязательный предмет «ДНК России»: что на нем будут изучать? Оцениваем темы

Новый предмет будут изучать с 5-го по 7-й класс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В государственном учебнике по предмету «Духовно-нравственная культура России» для пятиклассников запланировали 15 уроков. Среди тем — «Патриотизм — любовь к Родине. Традиция служения Отечеству» и «Нравственный выбор: от красоты внешней к красоте духовной». Проект учебника опубликовал референт управления администрации президента РФ в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Источник: Референт / Telegram

«Листаю проект госучебника по предмету „Духовно-нравственная культура России“ для 5-го кл., подготовленный коллективом МПГУ. Ценности через биографии, примеры и истории. По смыслам перекликается с изменениями в гослинейке учебников обществознания», — написал он.

Кононов отметил, что это еще не финальная версия, а сам учебник будет дорабатываться. На опубликованных фотографиях есть оглавление госучебника с 15 темами уроков.

УРОК 1. Введение;

УРОК 2. Большая и малая родина;

УРОК 3. Общие ценности многонациональной России;

УРОК 4. Русский язык — основа единства страны;

УРОК 5. Символы великой страны;

УРОК 6. Патриотизм — любовь к Родине. Традиции служения Отечеству;

УРОК 7. Патриотизм не в словах, а в делах и поступках;

УРОК 8. Патриотизм — сила духа и надежды;

УРОК 9. Нравственный выбор: от красоты внешней — к красоте духовной;

УРОК 10. Православие — духовный стержень русской цивилизации;

УРОК 11. Семья — хранитель духовно-нравственных ценностей;

УРОК 12. Добро и нравственные оценки поступков человека;

УРОК 13. Совесть как нравственный камертон;

УРОК 14. Общение — шаг к взаимопониманию между людьми для совместной жизни;

УРОК 15. Ценность и радость труда.

Со следующего учебного года у российских школьников появится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Первыми с ним познакомятся пятиклассники со второго полугодия 2026/2027 года. Их ожидает 17 часов «ДНК России».

Минпросвещения сообщало, что программа «ДНК России» направлена на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.