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Образование У школьников появится новый обязательный предмет «ДНК России»: что на нем будут изучать? Оцениваем темы

У школьников появится новый обязательный предмет «ДНК России»: что на нем будут изучать? Оцениваем темы

Среди них про патриотизм, служение Отечеству и нравственный выбор

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Новый предмет будут изучать с 5-го по 7-й класс | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНовый предмет будут изучать с 5-го по 7-й класс | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новый предмет будут изучать с 5-го по 7-й класс

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В государственном учебнике по предмету «Духовно-нравственная культура России» для пятиклассников запланировали 15 уроков. Среди тем — «Патриотизм — любовь к Родине. Традиция служения Отечеству» и «Нравственный выбор: от красоты внешней к красоте духовной». Проект учебника опубликовал референт управления администрации президента РФ в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Источник: Референт / TelegramИсточник: Референт / Telegram
Источник:

Референт / Telegram

«Листаю проект госучебника по предмету „Духовно-нравственная культура России“ для 5-го кл., подготовленный коллективом МПГУ. Ценности через биографии, примеры и истории. По смыслам перекликается с изменениями в гослинейке учебников обществознания», — написал он.

Кононов отметил, что это еще не финальная версия, а сам учебник будет дорабатываться. На опубликованных фотографиях есть оглавление госучебника с 15 темами уроков.

Источник: Референт / TelegramИсточник: Референт / Telegram
Источник: Референт / TelegramИсточник: Референт / Telegram
Источник: Референт / TelegramИсточник: Референт / Telegram

  • УРОК 1. Введение;

  • УРОК 2. Большая и малая родина;

  • УРОК 3. Общие ценности многонациональной России;

  • УРОК 4. Русский язык — основа единства страны;

  • УРОК 5. Символы великой страны;

  • УРОК 6. Патриотизм — любовь к Родине. Традиции служения Отечеству;

  • УРОК 7. Патриотизм не в словах, а в делах и поступках;

  • УРОК 8. Патриотизм — сила духа и надежды;

  • УРОК 9. Нравственный выбор: от красоты внешней — к красоте духовной;

  • УРОК 10. Православие — духовный стержень русской цивилизации;

  • УРОК 11. Семья — хранитель духовно-нравственных ценностей;

  • УРОК 12. Добро и нравственные оценки поступков человека;

  • УРОК 13. Совесть как нравственный камертон;

  • УРОК 14. Общение — шаг к взаимопониманию между людьми для совместной жизни;

  • УРОК 15. Ценность и радость труда.

Со следующего учебного года у российских школьников появится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Первыми с ним познакомятся пятиклассники со второго полугодия 2026/2027 года. Их ожидает 17 часов «ДНК России».

Минпросвещения сообщало, что программа «ДНК России» направлена на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.

Как вам новый предмет?

Интересный! Хорошо, что ввели
Задумка хорошая, но наполнение учебника не понравилось
Считаю его лишним предметом
Свое мнение оставлю в комментариях
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Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент отдела «Общество»
Школа Учебник Патриотическое воспитание
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Все правильно, любовь к Родине начинается с детства. Уже видели детей поколения западных ценностей. Которые кричат, не нужна нам страна, дайте игры и колу
Гость
38 минут
Промыв мозгов
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