Угрожал, бил и требовал деньги: появились подробности в деле задержанного экс-полицейского в Ярославле

Появились подробности уголовного дела полицейского в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В октябре 2024 года в Ярославле разлетелась новость о задержании известного в городе полковника полиции Александра Репина. Вместе с ним взяли его брата Ивана — тоже полицейского — экс-начальника ярославского отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям «Центра Э».

Братья оказались замешаны в историях, напоминающих криминальную драму. Фигурируют взятки, незаконное хранение оружия, покушение на сбыт наркотиков и насилие. И если 31-летний Иван Репин уже услышал приговор, его брат Александр всё еще ожидает решение суда.

По каким статьям обвинили Ивана Репина Узнать В мае 2026 года экс-начальника ярославского отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям «Центра Э» Ивана Репина признали виновным в двух эпизодах получения взятки группой лиц в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (пп. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вместе с ним по этим же статьям проходит 32-летний экс-оперуполномоченный Центра «Э» Максим Гагарин. Следствие считает, что Репин и Гагарин действовали вместе. Его признали виновным по аналогичным статьям, но по одному эпизоду.

Просил миллион

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении редакции, от действий Ивана Репина, по версии следствия, пострадали двое мужчин. Все случилось в 2023 году.

Сам Репин, как оказалось, знал в Ярославле мужчин, хранящих при себе запрещенку, также в числе его знакомых были люди, способные оказывать на них давление. Так у него возникла идея обогатиться.

«В июне 2023 года Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) имел намерения сбыть около 3 граммов мефедрона своему знакомому. В этих целях они договорились о встрече. Он сел в салон автомобиля знакомого и передал наркотическое средство. После этого он был задержан», — указано в документах.

Продажа наркотиков проводилась с подачи Репина и была подставной. Согласно материалам дела, изначально запрещенка лежала в авто, однако при задержании Репин положил пакетик Алексею в карман. Алексея забрали в здание УМВД России по Ярославской области на Республиканской.

«Репин в отсутствие с стороны [Алексея] какого-либо сопротивления или противодействия нанес ему два удара руками по телу и два удара ногами по голеням, от которых он испытал физическую боль. Затем Репин за взятку в размере 1 миллиона рублей предложил не привлекать его за сбыт наркотических средств, а привлечь к менее строгому виду ответственности только за хранение наркотика», — указано в материалах.

Репин и задержанный договорились о сумме взятки в размере 500 тысяч. Правда, чтобы собрать всю сумму, Алексей просил помощи у знакомых и своего отца. Деньги передавал ночью, через посредников.

Подключилась ФСБ

Второй случай был в декабре 2023 года, тогда Репин действовал вместе с напарником Гагариным. В этот раз они требовали 700 тысяч рублей у Николая (имя изменено. — Прим. ред.) из-за обнаруженной марихуаны. Для этого дела Репин брал справку о состоянии Николая в областной наркологической больнице. Парню досталось и от Гагарина, и от Репина. Один поколотил Николая в машине, другой — в здании.

Побитый обратился за помощью уже к другим силовикам.

«В целях пресечения совершаемого преступления, опасаясь слежки со стороны Репина, 5 декабря 2023 года [Николай], соблюдая меры конспирации, обратился в подразделение ФСБ в Данилове. Он согласился участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях в целях изобличения совершаемых преступных действий», — указано в материалах.

Какой приговор получили Репин и Гагарин

В мае 2026-го Ивану Репину назначили 12 лет строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей. Суд лишил его звания капитана полиции и запретил занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года.

Гагарину назначили 7 лет и 6 месяцев строгого режима, штраф в размере 700 тысяч рублей. Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года, лишил звания капитана полиции.

Оба осужденных оспорили решение судьи. Соответствующие материалы поступили в Ярославский областной суд 12 августа.