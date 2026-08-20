Власти требуют отменить ЕГЭ: экзамену нашли замену. Новости 20 августа

В Госдуме призвали ввести другую форму экзамена Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 августа.

Учебный год сократят, но не у всех

Первоклассники будут учиться на неделю меньше в отличие от других школьников. Это следует из рекомендаций Минпросвещения.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы, которые пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года. Отдыхать они будут в середине третьей четверти, что позволит им сократить длительность учебного года.

Образовательный процесс для них за весь год составит 33 недели, тогда как у остальных их 34. Учебный год для всех школьников начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Провалившиеся на экзаменах школьники станут учиться бесплатно

Выпускники девятых классов, которые не сдали ОГЭ или получили неудовлетворительные оценки, имеют возможность пройти бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

В заявлении говорится, что такие выпускники могут бесплатно обучаться по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов. Кроме того, они сохраняют право продолжить обучение в школе, перейдя в 10-й и 11-й классы, с последующей сдачей ЕГЭ.

Новый уровень проверки здоровья заработает для новорожденных

В России расширят программы скрининга новорожденных, которая теперь будет включать обследование на шесть новых заболеваний. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы), а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом „Круг добра“», — рассказала Котова изданию РИА Новости.

В министерстве уточнили, что обследование на миодистрофию Дюшенна будет включено в обязательный скрининг с 2027 года. Кроме того, новорожденных начнут проверять на следующие заболевания:

болезнь Гоше (дефицит фермента, необходимого для расщепления липидов);

болезнь Ниманна-Пика типов А и В (недостаток фермента кислой сфингомиелиназы);

болезнь Помпе (неспособность организма расщеплять гликоген);

мукополисахаридоз I типа (нарушение обмена веществ);

болезнь Краббе (поражение нервной системы).

Когда в России завершится сезон активности клещей

С наступлением зимы и устойчивых холодов в России закончится сезон активности клещей. Об этом заявил Мурад Шахмарданов, доктор медицинских наук и профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

По его словам, активность клещей в стране будет продолжаться до середины осени, а отдельные случаи укусов могут происходить и до конца октября. Официальный конец сезона наступает только с приходом зимы и первыми минусовыми температурами.

Профессор советует не терять бдительность и продолжать соблюдать меры предосторожности от клещей до октября. При подозрении на укус необходимо немедленно обратиться к врачу, так как своевременная терапия поможет избежать возможных заболеваний, передает РИА Новости.

Врач предупредила о скрытой опасности букетов к 1 Сентября

Букеты с астрами, подаренные учителю в честь Дня знаний, могут вызвать недомогание у школьников. Об этом предупредила врач Ульяна Маркова.

Она отметила, что букеты с астрами могут стать причиной серьезной аллергии у ребенка. Опасность также представляют хризантемы и герберы.

«Даже в хорошо проветриваемом помещении аромат и пыльца иногда вызывают слезоточивость, зуд, насморк или кашель. Для большинства детей такие реакции скорее исключение, однако если у ребенка уже есть склонность к аллергии, астма или дерматит, то к выбору цветов стоит подойти внимательнее», — сказала Маркова в разговоре с RT.

При выборе букета также стоит обращать внимание не только на сорт цветов, но и на его стоимость. Весь если она превысит установленный законом лимит на подарки педагогам в 3 тысячи рублей, то этот факт может стать причиной возбуждения уголовного дела. Кроме того, учителя и вовсе могут уволить за такой подарок. Обо всех нюансах мы рассказали в этом материале.

Кто станет получать зарплату в цифровых рублях

Зарплаты в цифровых рублях будут выплачиваться только тем, кто дал согласие на это своему работодателю. Эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и розничной торговли Ольга Бледнова объяснила, кому стоит перейти на новую форму получения средств, а кому лучше оставить прежнюю.

По ее словам, цифровой рубль особенно выгоден для крупных компаний с большим количеством сотрудников. Он позволяет значительно сократить банковские комиссии, которые могут достигать 60 миллионов рублей в год.

Для обычных сотрудников преимущества цифрового рубля менее значительны. Преимуществами являются возможность перевода денег без комиссий и отсутствие рисков, связанных с банкротством банка.

«В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в „цифру“ имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения», — пояснила Бледнова.

Однако цифровые рубли не приносят дохода. Их нельзя будет положить на депозит или использовать в качестве залога по кредиту. Главным преимуществом является возможность моментальных переводов и полная уверенность в безопасности средств, заключила эксперт.

Россияне также смогут открыть цифровой кошелек. Однако важно отметить, что каждому человеку доступен только один такой кошелек. Доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупного банка. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Мошенники взламывают роутеры для доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных с портала «Госуслуги». Злоумышленники используют специальные алгоритмы для поиска уязвимых сетей, после чего подменяют важные сайты фишинговыми страницами.

В итоге они получают доступ к порталу, соцсетям и облачным сервисам пользователей. Об этом Городским медиа рассказали специалисты сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

«Специальные программы-роботы сканируют сети компаний и домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами. При нахождении открытых панелей злоумышленники пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью дефолтных паролей и словарей», — пояснили эксперты DLBI.

При этом браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах. Однако такие уведомления мошенники маскируют под техническую проблему с зарубежными сертификатами и предлагают пользователям не обращать на них внимания.

Людям советуют проверить настройки роутера. Если есть подозрение, что роутер уже взломан, необходимо сбросить настройки, обновить прошивку и установить новый пароль администратора.

Индийские ученые разработали таблетку от рака

Индийские ученые создали новый препарат для лечения рака, который действует исключительно внутри опухолевых клеток, представляя собой альтернативу традиционной химиотерапии. Об этом сообщило Министерство науки и технологий Индии.

Новый препарат под названием RK-251 был разработан учеными из Института перспективных исследований в области науки и технологий и Индийского технологического института Гувахати. Министерство отмечает, что «умный» препарат, который активируется только в раковых клетках, может стать заменой химиотерапии, часто наносящей вред здоровым тканям. RK-251 остается неактивным в нормальных клетках организма, что делает его безопасным для использования.

Механизм действия препарата основан на высоких уровнях активных форм кислорода, характерных для раковых клеток. Результаты предварительных исследований не показали его явной токсичности, что указывает на его потенциал для дальнейшего изучения. Однако министерство подчеркнуло, что разработка находится на доклинической стадии, и для оценки возможности его применения в медицинской практике необходимы дополнительные исследования.

Власти требуют отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен хотят отменить. Власти уже нашли ему замену. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Мы требуем отменить ЕГЭ как систему, которая не дает равных возможностей и убивает творческое мышление. Вместо этого — возвращение к нормальной системе вступительных экзаменов», — сказал Слуцкий.